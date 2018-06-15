Đàn ông luôn luôn như thế. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không biết rằng có thể mình sẽ gánh những hậu quả của ngoại tình sau này. Đó là gia đình tan nát, con cái coi thường, mất đi sự coi trọng của người đời...

Tôi năm nay hơn 40 tuổi. Ở cái tuổi khi đã có tất cả trong tay tôi lại tìm đến nhiều thú vui mà những năm tháng tuổi trẻ vì mải mê làm việc mình không có được. Nhậu nhẹt với chiến hữu, tìm đến những cuộc vui trá hình và đặc biệt là tìm kiếm sự mới mẻ trong chuyện giường chiếu. Tôi chán vợ vì thân hình sồ sề, ngấn mỡ - Ảnh minh họa: Internet Vợ bằng tuổi tôi, vì thế tôi đã chán ngán thân hình sồ sề, cái bụng ngấn mỡ của vợ. Mỗi lần cởi áo vợ ra, tôi lại ngán ngẩm thở dài. Tôi tưởng tượng đến làn da trẻ mịn màng, cái bụng phẳng lì của một em chân dài tôi từng qua đêm. Tôi viện nhiều lí do để khỏi ngủ chung giường với vợ, lấy cớ ra ngoài nhiều hơn để gặp gỡ nhân tình.

Tôi và đám bạn bè có chung suy nghĩ rằng, đàn ông khi có nhân tình thì chỉ được chứ chẳng hề mất mát thứ gì. Mình cho họ tiền, đổi lại sẽ được những phút giây thăng hoa mà chẳng thể nào có lại với người vợ béo ú ở nhà. Trong đám chiến hữu của tôi nhiều người không những chỉ có một mà còn có hai hoặc ba nhân tình bên ngoài. Miễn là đừng để cho vợ biết thì mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Nhưng không may mắn như bạn tôi, khi tôi đang ngồi cà phê nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nhân tình thì vợ tôi bắt gặp. Khỏi phải nói vợ tôi đã tức giận như thế nào. Mặt cô ấy biến sắc, ôm ngực thở dốc. Tôi hơi hoảng, không biết phải làm thế nào. Vốn dĩ, tôi có nhân tình chỉ để thỏa mãn khoản kia của đàn ông chứ chẳng bao giờ dại dột mà bỏ vợ. Tôi bảo nhân tình đi trước, tôi kéo tay vợ nhưng cô ấy hất ra và đi về nhà.

Tôi chỉ nghĩ được những cái lợi trước mắt khi có nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Từ bữa đó, vợ chồng tôi xảy ra chiến tranh lạnh. Các con tôi ban đầu tưởng cha mẹ chỉ giận nhau vu vơ nhưng dần dần chúng hiểu ra tất cả. Chúng biết tôi phản bội mẹ, có nhân tình bên ngoài. Ngoài nỗi đau của vợ, tôi còn thấy sự sụp đổ trong mắt các con. Chúng luôn xem tôi như người đàn ông lý tưởng. Một người thành đạt ngoài xã hội, thương yêu vợ con. Từ khi biết tôi có người đàn bà khác, chúng quay ra coi thường cha. Các con đủ lớn khôn để hiểu hai từ ngoại tình. Một lần tôi quát con, chúng gân cổ lại cãi lại. Điều mà trước nay chưa từng có. Tôi bỏ nhân tình, quay về với gia đình nhưng cuộc sống bị đảo ngược tất cả. Vợ tôi chán chường không ở nhà nhiều, cứ hay sang nhà mẹ đẻ, nhà các chị em chơi rồi ngủ lại. Gia đình tôi trước kia thường rất vui vẻ trong những bữa cơm nhưng giờ nhà cửa nguội lạnh. Con tôi cũng kiếm cớ ra ngoài, tụ tập bạn bè. Tôi thấy trong ánh mắt chúng sự coi thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lãnh hậu quả khi ngoại tình. Có chăng tôi đã nghĩ mình được rất nhiều, được những giờ phút hân hoan thể xác, thỏa mãn dục vọng. Nhưng cái được chỉ có thế, bây giờ tôi mất luôn gia đình hạnh phúc, mất đi sự kính nể của các con. Tôi hiểu vợ mình, một khi bị tổn thương thì vĩnh viễn chúng tôi không thể hạnh phúc được như xưa. Vì ngoại tình tôi đã phá nát hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông luôn luôn như thế. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không biết rằng có thể mình sẽ gánh những hậu quả của ngoại tình sau này. Đó là gia đình tan nát, con cái coi thường, mất đi sự coi trọng của người đời. Giờ đây tôi còn lại gì ngoài một gia đình chỉ có bề ngoài nhưng bên trong đã đổ nát. Giờ tôi hối hận nhưng có cách nào để giúp tôi sửa chữa lỗi lầm bây giờ?

Tâm sự của người thứ ba: Cuối cùng cũng phải trả chồng lại cho người khác Sau những giờ phút bên tôi, anh vội vã về nhà. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ được rằng anh ấy bất chấp để đến với mình, yêu thương mình thật sự. Tôi không nghĩ được rằng, sự lén lút, vụng trộm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

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