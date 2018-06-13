Đàn bà thông minh làm bạn của chồng chứ không sở hữu anh ấy

Ai cũng cần có bầu trời riêng, có bạn bè và sở thích của mình. Đàn ông lại rất coi trọng những điều đó. Đàn ông cưới vợ, tha thiết mong muốn có người sẻ chia, thấu hiểu chứ không phải rước thêm một "bà mẹ thứ 2” để quản mình.

Khi yêu cũng như khi cưới, đàn bà luôn muốn biết mọi thứ về người đàn ông của mình: Sở thích, các mối quan hệ xã hội, công việc, gia đình… Nhiều người còn nghĩ, cưới nhau về, sống chung dưới một mái nhà thì “thời khóa biểu” của chồng, gặp ai, làm gì họ cần phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Đàn bà khi yêu hay khi cưới đều muốn biết tất cả về người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Điều này trước hết xuất phát từ sự yêu thương, quan tâm người đàn ông của mình. Nhưng điều gì cũng cần có giới hạn, nhiều phụ nữ không chỉ quan tâm mà còn “quản thúc” chồng. Nghĩa là chồng đi đâu, gặp ai, làm gì cũng cần phải báo cáo cho vợ biết. Đàn bà nghĩ rằng, cứ “nắm trong lòng bàn tay” thì người đàn ông chẳng còn đường nào mà lén lút ăn vụng bên ngoài.

Nhiều người đàn bà mặc dù có một người chồng thương yêu hết mực nhưng vẫn có một nỗi sợ vô hình là chồng có người đàn bà khác. Họ theo sát những sinh hoạt, những thói quen của chồng. Nghĩ rằng mình làm như thế sẽ giữ được tình yêu, tình cảm càng bền chặt nhưng đàn bà càng siết chặt đàn ông càng muốn rời xa. Ai cũng cần có bầu trời riêng, có bạn bè và sở thích của mình. Đàn ông rất coi trọng điều đó. Đàn ông cưới vợ, tha thiết mong muốn có người sẻ chia, thấu hiểu chứ không phải rước thêm một "bà mẹ thứ 2” để quản mình. Đang ngồi uống nước với tôi tại quán quen mà bạn tôi cứ mười phút lại gọi cho chồng một lần. “Anh đang ở đâu đó? Nhậu xong chưa anh? Nhớ uống ít nhé? Mà hôm nay anh uống với ai, có thật là công ty có tiệc không?... Tôi hơi khó chịu vì bạn bè lâu lâu mới gặp mặt mà bạn cứ gọi điện suốt. Tôi bảo: “Chồng đi nhậu với bạn thì cứ để anh ấy thoải mái. Gọi hoài như vậy vừa tốn tiền điện thoại vừa chẳng giải quyết được gì”.

Đàn ông dù yêu thương vợ nhưng cũng cần có bầu trời riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet Bạn bảo rằng tôi chưa có chồng nên không biết, đàn ông là phải quản chặt, sơ hở ra là bị kẻ khác cướp mất. Rồi bạn bảo, đàn bà đừng có tin hết vào những gì đàn ông nói, anh ta nói đi nhậu thì chắc gì không ôm ấp một cô nào đó. Cách tốt nhất là như một camera theo sát, có như vậy anh ta muốn ngoại tình cũng không dám. Tôi lắc đầu ngao ngán khi nghe bạn nói. Không biết chồng bạn có khó chịu hay không chứ tôi ngồi với bạn một buổi nghe bạn gọi liên tục đã thấy mệt. Chắc rằng trên đời này có rất nhiều người đàn bà như bạn. Họ luôn hoài nghi người đàn ông bên cạnh mình. Cuộc sống bộn bề bao nỗi lo cơm áo gạo tiền, gia đình còn thêm nỗi lo chồng gian dối. Từ nỗi sợ đó, họ đâm ra quản thúc chồng. Là vợ chồng, điều quan trọng nhất vẫn là sự yêu thương và sẻ chia với nhau. Đàn ông khi muốn tâm sự với vợ họ sẽ nói thật lòng. Khi yêu cũng như khi cưới, đàn ông dù yêu thương đàn bà tới đâu thì anh ta vẫn coi trọng bạn bè và những thú vui khác. Ngược lại, đàn bà xem đàn ông là tất cả và nghĩ rằng đàn ông cũng phải như thế với mình. Vô tình họ muốn sở hữu luôn cuộc sống của người bạn đời, đẩy họ càng ngày càng rời xa mình mà không hề biết. Không cần đàn bà phải giữ, đàn ông có tâm sẽ ở bên người họ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan làm bạn với chồng. Cho anh ấy khoảng trời riêng với những thú vui và bè bạn của mình. Hơn nữa, chẳng cần đàn bà nhọc công gìn giữ, đàn ông có tâm sẽ ở lại bên người mà họ thương yêu. Đàn bà thay vì cố gắng sở hữu chồng thì hãy học cách làm bạn với chồng. Có như thế, hôn nhân mới thật sự bền vững.

Tâm sự của đàn ông ngoại tình: Tôi coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều đàn ông muốn ở bên cô ấy Tôi đi ăn, đi chơi với nhân tình. Tôi ngủ với nhân tình ngoài khách sạn. Tôi cố ý để cho vợ đọc được những tin nhắn của mình, thậm chí là những hình ảnh trần truồng. Tôi hiểu vợ mình, khi không chịu nổi nữa tự khắc sẽ buông tay.

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