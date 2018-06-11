Đàn bà khôn ngoan luôn biết mình không phải là tất cả của bất kì ai

Bạn bảo rằng trên đời này đàn ông có xấu xa cỡ nào thì chồng bạn vẫn là ngoại lệ. Bạn tin chồng yêu mình trên tất cả mọi thứ. Sẽ chẳng bao giờ anh ấy phản bội bạn. Vậy mà, bạn lại tận mắt chứng kiến chồng chở một cô gái khác trên xe, còn quàng tay ôm eo tình cảm.

Ngày hôm nay, người đàn ông bảo rằng bạn là tất cả của họ nhưng ngày mai chắc gì họ không đem những lời đó đi nói với một người khác. Trong bất kì mối quan hệ nào, là bạn bè hay tình yêu đừng trông mong mình là tất cả với ai đó. Khi tìm được người tốt hơn mình, mang đến nhiều ích lợi hơn hay đơn giản là “hợp” hơn, khi đó họ sẽ rời bỏ mình mà đến với người khác. Không có điều gì đảm bảo người đàn ông yêu bạn hôm nay thì ngày mai sẽ không thay lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dù bản lĩnh đến đâu cũng dễ dàng bị chinh phục bởi những câu nói như: “Em là cả cuộc đời anh, em là điều quan trọng nhất mà anh có…”. Đàn bà yếu đuối, khi nghe được những câu như thế ai mà chẳng thích. Từ thích nghe, đến tin tưởng. Rồi đàn bà ảo tưởng vị trí độc tôn của mình trong trái tim đàn ông. Mình là nhất, mình là số 1 sẽ không bao giờ có một ai thay thế được địa vị của mình.

Khi chồng chạy theo một ả chân dài, bạn tôi khóc lóc và luôn dằn vặt mình. Bạn bảo mình có gì thua kém ả đàn bà đó. Bạn tôi đẹp, có chồng rồi nhưng có biết bao gã đàn ông phải ngắm nhìn. Bạn tôi đảm đang nội trợ, biết vun vén cho gia đình. Bạn thua gì ả đàn bà trơ trẽn đó? Ngày trước để theo đuổi bạn, anh ta từng trồng cây si hàng đêm trước nhà. Vượt qua bao gã đàn ông khác cũng theo đuổi bạn. Vậy mà, cưới nhau về dăm bữa nửa tháng đã chạy theo người đàn bà khác. Bạn tôi đau khổ, dằn vặt khi chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi từng tự hào khi có một người chồng thương yêu mình hết mực. Ngồi giữa đám bạn bè, bạn luôn miệng khoe những món quà, bó hoa chồng tặng. Bạn bảo, trên đời này đàn ông có xấu xa cỡ nào thì chồng bạn vẫn là ngoại lệ. Bạn tin chồng yêu mình trên tất cả mọi thứ. Sẽ chẳng bao giờ anh ấy phản bội bạn. Vậy mà, bạn lại tận mắt chứng kiến chồng chở một cô gái khác trên xe, còn quàng tay ôm eo tình cảm.

Mọi sự trên đời chẳng có điều gì là trường tồn, bất biến kể cả tình yêu. Một mối quan hệ nào suy cho cùng cũng đều dựa trên những lợi ích qua lại. Tình yêu được xây dựng bởi đàn bà cần tình cảm, cần được nâng niu, bảo vệ, tìm thấy ở đàn ông những điều họ ao ước. Còn ngược lại, đàn ông tìm thấy ở phụ nữ những điều họ cần. Đó có thể là một nơi giãi bày, thấu hiểu hay đơn giản là thỏa mãn những nhu cầu sinh lí. Khi chưa tìm được người khác tốt hơn, điều đó gọi là chung thủy. Khi tìm thấy một người đàn bà đẹp hơn, dịu dàng hơn, cho họ nhiều hơn người cũ thì họ sẽ chọn người mới. Đàn bà mạnh mẽ, không cần ai che chở, bảo bọc vẫn có thể sống tốt - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi đau khổ, dằn vặt bản thân mình cũng bởi bạn quá tin vào địa vị của mình trong trái tim chồng. Đàn bà khôn ngoan không xem chồng là tất cả cũng như đừng nghĩ mình là tất cả của bất kì ai. Luôn biết rằng tình yêu có thể thay đổi, vị trí của mình có thể bị thay thế. Đàn bà mạnh mẽ không cần một ai che chở, không cần ai bảo bọc vẫn một mình sống tốt. Chỉ có như vậy, đàn bà một khi bị phản bội, quay lưng vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Người thứ ba rốt cuộc cũng chỉ là nhân vật phụ trong vở diễn của gã đàn ông tham lam Tàn cuộc chơi, đàn ông mặc quần áo đàng hoàng trở về với vợ con. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhân tình nhưng rồi điều cuối cùng họ chọn vẫn là gia đình. Còn những người đàn bà trót mang phận kẻ thứ ba, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ phụ, người thừa sau cuộc chơi qua đường.

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