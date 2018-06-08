Gửi người thứ ba: Chỉ có đàn bà dại mới để cho đàn ông lựa chọn

Bạn tôi không thoát khỏi bàn tay của người đàn ông sành sỏi đó. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đưa bạn vào khách sạn. Bạn kể, anh ta cũng ngỡ ngàng vì bạn còn trong trắng.

Nhiều người đàn bà khi cướp chồng người khác vẫn rất tự hào. Họ nghĩ rằng mình đẹp hơn vợ, gợi cảm hơn vợ. Chỉ có đàn bà già nua, xấu xí mới bị chồng bỏ để tìm kiếm một người đàn bà khác. Và kẻ thứ ba luôn tự ru ngủ mình bằng thứ tình yêu của kẻ phản bội. Trong lòng người đàn ông, họ ở vị trí thứ nhất, quan trọng nhất. Kẻ thứ ba nào cũng tin rằng mình được yêu, được chiều chuộng hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người thường nói đàn ông ngu dại mới đi ngoại tình. Nhưng thực ra đàn ông khôn ngoan lắm. Lòng dạ họ luôn tham lam, vừa muốn bên vợ nhưng nhân tình cũng không muốn bỏ. Vợ cho họ những bữa cơm ngon, một gia đình ấm áp. Vợ sinh nở và nuôi nấng những đứa con của họ thành người, biết vun vén phụng dưỡng cha mẹ chồng. Còn nhân tình cho họ sự thăng hoa trên giường. Cho họ những khoái cảm giường chiếu mà họ không tìm thấy ở vợ. Một người đàn ông lòng dạ tham lam, ích kỉ như vậy thì khôn ngoan hay dại dột?

Còn kẻ thứ ba, nghĩ rằng mình được yêu được thương nhưng hóa ra cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ tệ bạc. Thử hỏi, nếu đàn bà không đẹp, không cho chung đụng thể xác anh ta có thề thốt trên môi những lời ong bướm? Không có một người đàn ông nào khi ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ. Khốn khổ thay, những kẻ thứ ba khi ôm chồng người khác vẫn cứ dại dột tin vào thứ tình yêu đổi bằng thể xác ấy. Tôi thuê nhà trọ sống chung với một cô bạn. Bạn tôi cao ráo xinh đẹp, làn da trắng như sứ. Vây quanh bạn có nhiều người theo đuổi, nhưng không hiểu sao bạn lại đem lòng yêu một người đã có vợ. Anh ta là trưởng phòng, còn bạn là nhân viên. Bạn kể, khi mới vào làm việc, còn bỡ ngỡ chưa biết gì thì anh ta đã tận tình chỉ dẫn bạn. Ban đầu, bạn chỉ xem anh ta như tiền bối, học hỏi kinh nghiệm làm việc. Nhưng anh ta bày tỏ tình cảm, liên tiếp tặng quà, mời bạn đi ăn, xem phim.

Những kẻ thứ ba vẫn luôn tin vào thứ tình yêu đổi bằng thể xác ấy - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi không thoát khỏi bàn tay của một người đàn ông sành sỏi đó. Chẳng mấy chốc anh ta đưa bạn vào khách sạn. Bạn kể, anh ta cũng ngỡ ngàng vì bạn còn trong trắng. Bạn tôi đã tin, đã mê muội yêu một người đàn ông có vợ. Anh ta dặn bạn ở công ty thì đừng bao giờ hé lộ tình cảm này. Đừng cho ai biết, vì như vậy không có lợi cho công việc của cả hai. Mối quan hệ của họ kéo dài gần nửa năm. Bề ngoài họ vẫn là sếp và nhân viên, nhưng sau giờ làm việc lại kéo nhau đi khách sạn. Anh ta thề thốt yêu bạn, một thời gian nữa sẽ bỏ vợ mà chính thức đến với bạn. Bạn tin vào điều đó. Một dạo, có người trong công ty nhìn thấy hai người từ khách sạn bước ra. Mọi người rỉ tai nhau trưởng phòng cặp bồ nhân viên. Và ngay lập tức, bạn bị cho nghỉ việc. Bạn đau đớn, khổ sở, liên tục gọi điện tìm anh ta để hỏi lí do nhưng anh ta không nghe máy. Trở thành sự lựa chọn của đàn ông là đàn bà dại dột - Ảnh minh họa: Internet Thực ra, bạn tôi không hề biết rằng trước bạn cũng đã có một vài cô gái sa tay vào gã đàn ông khốn nạn ấy. Đa phần là nhân viên mới. Họ được chọn bởi trẻ đẹp, gợi cảm và tin tưởng hết mình vào thứ tình yêu của kẻ ma mãnh như anh. Anh ta đáng trách một, nhưng những người như bạn tôi thì đáng trách mười. Bởi vì, nếu không tin, không dại dột thì anh ta chẳng thể nào kéo họ vào nhà nghỉ được. Đàn bà trở thành sự lựa chọn của đàn ông là đàn bà dại dột. Sẽ chẳng có tình yêu đích thực ở một kẻ phản bội vợ con. Đừng bao giờ mù quáng tin vào mật ngọt của đàn ông có vợ. Trót làm người thứ ba thì cuối cùng sẽ nhận lấy hậu quả.

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nguoi-thu-ba-chi-co-dan-ba-dai-moi-de-cho-dan-ong-lua-chon-285808.html