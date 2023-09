Anh quay về xin lỗi. Anh thậm chí đã khóc và bảo rằng hối hận. Anh nói rằng chỉ do say nắng, lấy lí do giải quyết nhu cầu thể xác để đến với ả đàn bà kia. Anh mong em tha thứ và cho anh cơ hội để bù đắp. Nhưng anh hiểu không, cả đời này sẽ chẳng bao giờ anh bù đắp nỗi những vết thương và nỗi đau anh đã gây ra cho em.

Với đàn bà, chồng cờ bạc, rượu chè thậm chí vũ phu họ còn có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Có người đàn bà nào không đau khi biết chồng ôm ấp kẻ khác? Vết thương này có lẽ cả đời cũng không thể lành được. Cho dù anh dùng cả đời để chứng minh rằng mình hối hận thì em cũng không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Ôm lại chồng phản bội, trong lòng em không còn là tình yêu mà chỉ còn thù hận.