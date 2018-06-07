Gửi chồng ngoại tình: Lòng dạ tham lam của anh đã giết chết hạnh phúc gia đình

Tâm sự gia đình 07/06/2018 11:23

Anh bảo rằng hãy nghĩ đến gia đình, đến tình cảm vợ chồng mà tha thứ. Vậy khi vui vẻ, chìm đắm trong xác thịt nhân tình anh có mảy may nghĩ đến tình cảm gia đình? Một khi anh đã đạp tình nghĩa vợ chồng dưới chân thì anh đừng yêu cầu người khác phải trân trọng.

Anh sai rồi khi nghĩ rằng em sẽ vẫn mải miết làm người đàn bà cam chịu trong căn nhà này. Không một người đàn bà nào biết chồng ăn nằm với người khác mà vẫn dang tay ôm lấy. Không ai đủ bao dung để tha thứ cho kẻ lấy dao đâm mình. Tình nghĩa vợ chồng đã chết ngay cái lần em thấy anh dắt nhân tình đi ra từ khách sạn.

Gửi chồng ngoại tình: Lòng dạ tham lam của anh đã giết chết hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Đàn bà nào đủ bao dung để ôm lấy người chồng phản bội? - Ảnh minh họa: Internet

Một vài lần người ta đã rỉ tai với em rằng chồng ăn vụng. Em lắc đầu và nghĩ người ta nhìn nhầm. Em vẫn tin anh là một người chồng chung thủy cho đến khi tận mắt chứng kiến anh ôm ấp người đàn bà khác. Cuộc đời thật bạc bẽo, lòng người lại quá tráo trở. Ngay buổi sáng, anh còn quàng tay ôm em, bảo rằng thương vợ. Anh còn nhắc em đi chợ nấu món mà anh thích. Vậy mà, buổi chiều đã thấy anh ôm người khác. Nếu em không chứng kiến tận mắt, anh còn đóng vai tử tế đến bao giờ?

Anh quay về xin lỗi. Anh thậm chí đã khóc và bảo rằng hối hận. Anh nói rằng chỉ do say nắng, lấy lí do giải quyết nhu cầu thể xác để đến với ả đàn bà kia. Anh mong em tha thứ và cho anh cơ hội để bù đắp. Nhưng anh hiểu không, cả đời này sẽ chẳng bao giờ anh bù đắp nỗi những vết thương và nỗi đau anh đã gây ra cho em.

Với đàn bà, chồng cờ bạc, rượu chè thậm chí vũ phu họ còn có thể tha thứ nhưng ngoại tình thì không. Có người đàn bà nào không đau khi biết chồng ôm ấp kẻ khác? Vết thương này có lẽ cả đời cũng không thể lành được. Cho dù anh dùng cả đời để chứng minh rằng mình hối hận thì em cũng không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Ôm lại chồng phản bội, trong lòng em không còn là tình yêu mà chỉ còn thù hận.

Gửi chồng ngoại tình: Lòng dạ tham lam của anh đã giết chết hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Khi anh chìm đắm trong xác thịt nhân tình anh có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Lòng dạ anh tham lam quá đỗi. Anh bảo rằng hãy nghĩ đến gia đình, đến tình cảm vợ chồng mà tha thứ. Vậy khi vui vẻ, chìm đắm trong xác thịt nhân tình anh có mảy may nghĩ đến tình cảm gia đình. Một khi anh đã đạp tình nghĩa vợ chồng dưới chân thì anh đừng yêu cầu người khác phải trân trọng. Nếu em không phát hiện ra, anh vẫn thề thốt trên môi rằng yêu vợ, vẫn đóng vai kẻ tử tế, lịch lãm đến bao giờ?

Một khi anh đã phản bội, tình nghĩa vợ chồng cũng đã chết. Như cái gương đã vỡ, mọi sự miễn cưỡng hàn gắn sẽ vô cùng khập khiễng. Ngôi nhà này sẽ chẳng còn được như xưa, em vĩnh viễn sẽ không thể ôm lại kẻ phản bội. Cho dù cố gắng vì con, níu giữ hạnh phúc cho con lớn lên yên ấm thì nỗi đau sẽ chỉ càng sâu thêm. Con cái đủ khôn lớn để hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự, điều gì là giả tạo.

Gửi chồng ngoại tình: Lòng dạ tham lam của anh đã giết chết hạnh phúc gia đình - Ảnh 3
Đàn bà đủ đau thì tự khắc sẽ buông - Ảnh minh họa: Internet

Chính tay anh đã bóp nát hạnh phúc gia đình. Chính anh đã giết chết tình yêu trong em. Đơn ly hôn em đã kí, sẽ chẳng còn có chuyện bao dung hay tha thứ. Đàn bà một khi đủ đau thì tự khắc sẽ buông bỏ. Cho dù anh vui chơi qua đường hay "ăn bánh trả tiền" thì một khi ngoại tình, anh phải trả giá.

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