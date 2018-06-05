Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’

Tâm sự gia đình 05/06/2018 10:57

Chị bảo, lấy chồng như thế này thà chị ở giá còn hơn. Ngày trước vui vẻ, thấy cuộc đời thanh thản biết bao nhiêu. Giờ mang hai chữ “có chồng” lên người, cuộc đời như bị kéo xuống vũng bùn.

Người đời có câu: “Bán rẻ còn hơn ngồi không, lấy chồng còn hơn ở giá’. Đàn bà không có chồng chắc phải vô duyên hay xấu nết lắm mới không ai cưới. Bởi vậy, nhiều phụ nữ cứ “bước vội”, hoặc cứ chịu đựng sống với chồng tệ bạc chỉ để “có chồng” với thiên hạ.

Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’ - Ảnh 1
Nhiều người phụ nữ có chồng để có với thiên hạ chứ bản thân không hề hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi hơn ba mươi. Chị đẹp, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền không thua kém gì ai. Nhưng chị vẫn chưa tìm được người thật sự hiểu và thương chị để đi đến hôn nhân. Chị cũng trải qua vài mối tình, rồi đau khổ chia tay. Nhiều lần chị tâm sự với tôi rằng thực ra chị vẫn chưa thực sự sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ.

Ba mẹ chị liên tục hối thúc chị lấy chồng. Ban đầu chị chỉ cười xòa bảo rằng sống cả đời với ba mẹ. Nhưng chị càng lần lữa, họ càng sốt ruột. Trong bữa ăn cứ liên tục đem chuyện chồng con ra nói khiến chị rất mệt. Rồi họ hàng, bà con mỗi khi có đám tiệc đều đem chuyện chị “ế chồng” ra bàn tán. Nhiều người ác mồm còn bảo chị không bình thường mới không lấy được chồng.

Ba mẹ chị gây áp lực lớn, yêu cầu chị phải nghiêm túc trong chuyện chồng con. Mệt mỏi quá, chị dắt về nhà một người đàn ông làm cùng công ty. Anh này thích chị cũng lâu rồi, nhưng chị không có tình cảm. Chính thức qua lại vài tháng, họ làm đám cưới. Ba mẹ chị thở phào, họ hàng vui mừng như đẩy được một quả “bom nổ chậm” trong nhà. Trong ngày cưới, tôi thấy chị thoáng buồn.

Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’ - Ảnh 2
Chị đi lấy chồng, để cho có với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Thế là chị cũng có chồng như người ta. Nhưng vài ba tháng sống chung, tôi đã thấy chị khác hẳn. Khác với vẻ vui tươi, hay cười nói trước kia chị cứ buồn buồn, lúc nào cũng như mang nhiều tâm sự trong lòng. Gặng hỏi mãi, chị bảo cưới nhau về mới nhận ra người đàn ông này quá nhiều khác biệt với chị. Hơn nữa anh ta lại cộc cằn, gia trưởng. Luôn luôn bắt ép chị phải sống theo nề nếp gia đình, không muốn chị làm trái ý. Chị thấy ngột ngạt vô cùng.

Mẹ chồng chị lại khó tính, chồng lại nghe lời mẹ răm rắp. Chị còn công việc ngoài xã hội nên hay về muộn, mẹ chồng bảo chị làm biếng, không chăm lo cho gia đình. Chồng nghe lời mẹ nên suốt ngày càm ràm chị. Đỉnh điểm anh ta bắt chị nghỉ việc để ở nhà nội trợ. Dĩ nhiên chị không đồng ý. Từ hôm ấy đến nay chị liên tục bị nhà chồng xỉa xói, nhiếc móc. Họ bảo cưới dâu về để chăm lo việc nhà, ai ngờ rước một người làm biếng, chỉ chực chờ nhảy lên đầu lên cổ nhà chồng.

Chị khóc, những giọt nước mắt chua xót. Tôi thương chị vô cùng. Chị bảo, lấy chồng như thế này thà chị ở giá còn hơn. Ngày trước vui vẻ, thấy cuộc đời thanh thản biết bao nhiêu. Giờ mang hai chữ “có chồng” lên người, thấy cuộc đời bị kéo xuống vũng bùn. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực khiến chị bế tắc. Giờ ở cũng không yên, mà đi thì càng không được. Rồi ba mẹ, họ hàng sẽ nói chị bôi tro vào mặt họ nếu chị dám rời bỏ căn nhà ấy mà đi. Giá mà thời gian quay ngược, chị sẽ không nhắm mắt đưa chân.

Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’ - Ảnh 3
Điều quan trọng nhất là đàn bà có thật sự hạnh phúc với hai chữ "có chồng" - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng hay ở giá, quan trọng nhất là đàn bà có thực sự hạnh phúc. Đừng vì có một tấm chồng để yên phận, để cho có với thiên hạ mà để cuộc đời trói buộc bên kẻ không ra gì. Đàn bà khôn ngoan chọn người tử tể để gả mình đi, thay vì nói ‘tôi cũng có chồng’, họ sẽ nói ‘tôi có một người chồng tốt’. Đàn bà dại dột cứ liều mình phó mặc để hôn nhân trôi như một canh bạc.

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Đàn bà đánh ghen trong ánh sáng nhưng lại cô đơn, tuyệt vọng vô cùng trong bóng tối. Mọi người thấy một người bà hùng hổ, nanh nọc đánh tát nhân tình nhưng đâu biết rằng nỗi đau trong lòng họ sâu hoắm.

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