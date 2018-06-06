Bi kịch của đàn bà là ép mình ở bên người đàn ông tệ bạc

Chọn ly hôn, đàn bà không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu bước một mình. Họ sợ phải đối mặt với nỗi đau chia cắt. Họ sợ mình không đủ sức để đương đầu với những khó khăn, nỗi cô đơn khi sống một mình. Đàn bà thường yếu đuối, những nỗi sợ biến họ thành nhu nhược.

Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, khi lòng còn thương vẫn cứ tự huyễn hoặc mình về thứ tình nghĩa vợ chồng vốn đã chết yểu từ lâu. Chồng cờ bạc, vũ phu, ngoại tình, gia trưởng… nhưng lòng đàn bà vẫn không nỡ rời xa, vẫn lấy ra hàng ngàn lí do để bao biện cho chồng: “Do bia rượu, do áp lực cuộc đời, do bản thân mình chưa tốt nên chồng mới tìm người đàn bà khác…”. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc nhưng vẫn không thể rời xa - Ảnh minh họa: Internet Mang một chiếc giày chật sẽ thấy đau chân, mặc một chiếc áo chật sẽ khó chịu vô cùng. Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, hơn ai hết họ hiểu những nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Biết rằng mình khổ nhưng vẫn không thể rời xa. Họ cứ gắng gượng vì nhiều lí do: “Vì con, vì phụ thuộc kinh tế, vì sĩ diện….”.

Trái lại có những người đàn bà có một công việc tốt, bước chân ra ngoài xã hội được mọi người nể trọng. Trong mắt mọi người họ xinh đẹp, giỏi giang, thông minh không kém gì ai nhưng khi bước về nhà họ vẫn là người đàn bà cam chịu. Họ có chồng tệ bạc nhưng vẫn không bỏ được. Tự thâm tâm những người đàn bà như thế luôn có một nỗi sợ vô hình: Sợ thay đổi! Họ quá quen thuộc cuộc sống có người đàn ông ấy bên cạnh. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc, vợ chồng san sẻ. Khi chồng thay đổi, đàn bà vẫn cứ ru ngủ mình bằng những năm tháng quá khứ. Chọn ly hôn, họ không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu bước một mình. Họ sợ phải đối mặt với nỗi đau chia cắt. Họ sợ mình không đủ sức để đương đầu với những khó khăn, nỗi cô đơn khi sống một mình. Đàn bà thường yếu đuối, những nỗi sợ biến họ thành nhu nhược.

Đàn bà sợ hãi tương lai, không biết đời mình sẽ ra sao nếu bước một mình - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi là giảng viên một trường đại học có tiếng trong thành phố. Chị xinh đẹp, giỏi giang không kém gì ai. Nhưng đâu phải đàn bà cứ thông minh, cứ giỏi giang là sẽ được hạnh phúc. Chị yêu đến si mê, ngu muội một người đàn ông. Bất chấp ba mẹ ngăn cản chị vẫn kết hôn với người đó. Ba mẹ tôi khổ sở, buồn rầu rất nhiều vì họ cảm nhận chồng chị không tử tế. Chẳng cần phải đợi lâu mới thấy bản chất thật của chồng chị. Khi chị sinh nở, anh ta đã lén ăn vụng với một ả tiếp viên quán karaoke. Chị tôi biết, ôm đứa con bé bỏng mà nước mắt cứ chảy. Những tưởng do vợ sinh nở, muốn giải quyết sinh lí nên mới đi ăn vụng nhưng thời gian sau anh ta vẫn như thế. Bề ngoài bảnh bao, luôn tỏ ra lịch thiệp nhưng lòng dạ anh ta lại tệ bạc vô cùng. Chị tôi cứ buồn rầu, héo hon dần. Ba mẹ tôi khuyên chị ly hôn, tôi cũng nói chị bế cháu về nhà mẹ ở. Chị có công việc tốt, có thu nhập cao, hơn nữa ba mẹ lại ở gần sẽ phụ chị chăm con. Nhưng chị vẫn một mực không chịu. Chị vẫn mong anh có một ngày thay đổi, vẫn tin rằng vì lí do nào đó anh mới trở nên như thế. Càng ép mình ở bên chồng, chị càng khổ đau và khóc nhiều hơn. Đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì chẳng mong có ngày quay đầu - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ trên cuộc đời này chắc hẳn còn nhiều người đàn bà có cuộc hôn nhân đầy bi kịch như chị. Đang cố ép mình mang một chiếc giày không vừa để rồi tự dằn vặt, đau khổ một mình. Đàn bà à, đàn ông đã thay lòng đổi dạ sẽ chẳng mong có ngày quay đầu. Chỉ có cách tự cứu lấy mình chứ không còn con đường nào khác.

Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’ Chị bảo, lấy chồng như thế này thà chị ở giá còn hơn. Ngày trước vui vẻ, thấy cuộc đời thanh thản biết bao nhiêu. Giờ mang hai chữ “có chồng” lên người, cuộc đời như bị kéo xuống vũng bùn.

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