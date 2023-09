Bi kịch của đàn bà là ép mình ở bên người đàn ông tệ bạc

Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, khi lòng còn thương vẫn cứ tự huyễn hoặc mình về thứ tình nghĩa vợ chồng vốn đã chết yểu từ lâu. Chồng cờ bạc, vũ phu, ngoại tình, gia trưởng… nhưng lòng đàn bà vẫn không nỡ rời xa, vẫn lấy ra hàng ngàn lí do để bao biện cho chồng: “Do bia rượu, do áp lực cuộc đời, do bản thân mình chưa tốt nên chồng mới tìm người đàn bà khác…”.

Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc nhưng vẫn không thể rời xa - Ảnh minh họa: Internet

Mang một chiếc giày chật sẽ thấy đau chân, mặc một chiếc áo chật sẽ khó chịu vô cùng. Đàn bà khi sống với chồng tệ bạc, hơn ai hết họ hiểu những nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Biết rằng mình khổ nhưng vẫn không thể rời xa. Họ cứ gắng gượng vì nhiều lí do: “Vì con, vì phụ thuộc kinh tế, vì sĩ diện….”.