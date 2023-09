Đàn bà mãi cam chịu và hy sinh thì đừng hỏi tại sao chồng vô tâm, tệ bạc

Đàn bà có chồng ai cũng sống vì con, vì gia đình. Nhưng nhiều người phụ nữ tự tạo cho mình một hình ảnh hy sinh, sống quên mình, nhẫn nhịn trong mắt đàn ông. Khi đàn bà sống quá cam chịu, đàn ông sẽ nghĩ: “Dù mình có ra sao, có gây ra tội lỗi gì thì người vợ cũng không thể rời xa”.

Nhiều người đàn bà xem người chồng là cả cuộc đời của mình- Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Khác với phụ nữ, cuộc sống đàn ông sau khi cưới không khác mấy với lúc trước. Họ vẫn có thể tự do tụ tập bạn bè, ăn nhậu. Có thể trở về say khướt lúc nửa đêm mà không sợ ai đánh giá. Còn đàn bà lấy chồng, bước vào ngưỡng cửa nhà chồng họ đã bỏ lại những ngày tháng tự do, thanh thản nhất sau lưng mình. Quàng lên vai trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu.