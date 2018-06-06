Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa tìm được người đàn bà tốt hơn để thay thế

Khi đàn ông chưa tìm được một người đàn bà tốt hơn để thay thế, điều đó gọi là chung thủy. Nghe ra rất phũ phàng nhưng đó là thực tế. Và mỗi người đàn bà khôn ngoan khi yêu hay khi đang sống với chồng phải khắc cốt ghi tâm điều đó. Bởi cứ dại khờ tin mãi vào những lời hứa, cứ sống chết tin chồng rằng tình yêu bất diệt luôn tồn tại thì đàn bà sẽ thiệt.

Dù mới đôi mươi hay từng trải, khi đứng trước người đàn ông mình yêu thật lòng đàn bà cũng thường nghe theo con tim hơn lí trí. Có những câu nói tưởng chừng như đã xưa cũ, đã quá quen thuộc nhưng người đàn bà nào cũng thích nghe: “Anh trọn đời trọn kiếp chỉ có mình em, anh sẽ chung thủy với em mãi mãi…”. Đàn ông luôn luôn như vậy, muốn có được người đàn bà dĩ nhiên phải ra sức chiều chuộng và tán tỉnh. Đàn bà yêu bằng tai nên chả khó gì để làm họ xiêu lòng bằng những câu nói mật ngọt. Đàn bà khi yêu thật lòng thường sống bằng con tim - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông khi nhìn người khác ngoại tình thường tỏ ra khinh bỉ, dè bỉu. Họ nghĩ rằng đó là những gã đàn ông tệ bạc, đối xử không tốt với người đàn bà của mình. Nhưng đàn ông có bao giờ nghĩ, mình chưa ngoại tình bởi cám dỗ với mình chưa đủ lớn? Khi có địa vị, có tiền, vây xung quanh anh sẽ có rất nhiều cô gái gợi cảm, xinh đẹp. Họ nhìn vào ví anh và chực chờ cơ hội anh yếu lòng để ngã vào lòng. Hơn nữa, xã hội hiện đại có biết bao cuộc vui trá hình, có những ả đàn bà sẵn sàng trao đổi thể xác để kiếm tiền thì đàn ông có vượt nổi cám dỗ mà từ chối? Bởi vậy, đàn ông đừng tự hào về sự chung thủy của mình hiện tại. Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng, sự hấp dẫn của một người phụ nữ với đàn ông luôn là sự gợi cảm, những đường cong cơ thể khơi gợi ý muốn thèm khát việc giường chiếu. Khi lấy vợ, điều đầu tiên với đàn ông vẫn là sự hấp dẫn về tình dục trước khi tính đến những giá trị tinh thần. Vì thế khi đã chán ngán người vợ, họ rất dễ dàng tìm một thú vui khác bên ngoài để thay thế vợ. Nhân tình sẽ gợi cảm hơn, đẹp hơn và tất nhiên là giỏi chiều chuộng họ trên giường hơn vợ. Hấp lực của đàn bà với đàn ông luôn là tình dục - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông chưa tìm được một người đàn bà tốt hơn để thay thế, điều đó gọi là chung thủy. Nghe ra rất phũ phàng nhưng đó là thực tế. Và mỗi người đàn bà khôn ngoan khi yêu hay khi đang sống với chồng phải khắc cốt ghi tâm điều đó. Bởi cứ dại khờ tin mãi vào những lời hứa, cứ sống chết tin chồng rằng tình yêu bất diệt luôn tồn tại thì đàn bà sẽ thiệt. Lòng người biến động, chính bản thân còn thấy mình khác ngày trước quá đỗi thì mong chờ gì ở sự trường tồn của cái gọi là chung thủy?

Nói như vậy không phải là bi quan, là nhìn cuộc đời bằng con mắt u ám, bi kịch. Mà đàn bà luôn luôn tỉnh táo trong tình yêu. Yêu thương thật lòng nhưng đừng trút trọn những gì mình có, đừng xem đàn ông tất cả, đừng nghĩ tình cảm của họ là trường tồn. Đàn bà hãy sống cho mình, dự phòng một công việc tốt, một “con đường lùi” cho bản thân. Đàn bà khôn ngoan không biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Người đời thường ví von tình yêu như một cuộc chơi, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thiệt thòi. Hãy chọn cho mình người đàn ông tốt, xứng đáng để mình trao gửi cuộc đời chứ đừng biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông. Đừng nghĩ anh ấy đã chọn, đã cưới nghĩa là cả cuộc đời mình sẽ yên ấm trong vòng tay ấy. Đàn bà khôn ngoan luôn biết giữ lại cho mình, biết tự đặt cho mình câu hỏi: “Nếu đàn ông quay lưng phản bội, mình sẽ sống ra sao?”.

Đàn bà khôn ngoan không nói ‘tôi cũng có chồng’, thay vào đó sẽ nói ‘tôi có chồng tốt’ Chị bảo, lấy chồng như thế này thà chị ở giá còn hơn. Ngày trước vui vẻ, thấy cuộc đời thanh thản biết bao nhiêu. Giờ mang hai chữ “có chồng” lên người, cuộc đời như bị kéo xuống vũng bùn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-chi-chung-thuy-khi-chua-tim-duoc-nguoi-dan-ba-tot-hon-de-thay-the-285568.html