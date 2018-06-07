Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình

Phụ nữ yêu 07/06/2018 11:03

Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này.

Ai cũng đủ lí trí để hiểu rằng ngoại tình là một điều vô cùng tội lỗi. Một khi lỡ sa chân vào con đường này, bao nhiêu người khi bị phát hiện vẫn cố bào chữa và ngụy biện cho bản thân mình. Đàn ông ngoại tình còn có cơ hội quay về. Còn đàn bà, lỡ sa chân cả cuộc đời sẽ chỉ còn những điều tiếng và sự dè bỉu của người đời.

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình - Ảnh 1
Đàn bà ngoại tình bởi lạc loài trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn bà ngoại tình vừa đáng trách vừa đáng thương. Bởi đàn bà, điều họ cần nhất trong cuộc đời vẫn là tình yêu của người đàn ông đời mình. Phải sống một cuộc hôn nhân bất hạnh, quá cô đơn và thiếu thốn tình cảm, họ mới dễ dàng sa ngã vào bờ vai kẻ khác. Đàn bà ngoại tình, lạc loài trong chính cuộc hôn nhân của mình, khao khát tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng họ không biết rằng: Chồng vĩnh viễn không tha thứ và nhân tình kia, vĩnh viễn không cưới kẻ phản bội chồng!

Đàn ông khôn ngoan lắm, khi ngoại tình họ vẫn có suy nghĩ rằng sẽ không bỏ vợ. Dù nhân tình có đẹp, có gợi cảm, có giỏi giường chiếu bao nhiêu thì họ vẫn biết người vợ sẽ ở ngôi “chính cung” trong ngôi nhà, nuôi nấng dạy dỗ con cái họ. Bao nhiêu đàn ông ăn vụng rồi cũng quay về bên người đàn bà đoan chính. Nhưng còn đàn bà, khi ngoại tình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà ít ai nhìn thấy được tương lai mịt mù phía trước.

Đàn bà ngoại tình, thấy cuộc đời ngoài kia có người đàn ông tốt hơn chồng, tâm lí và yêu thương mình hơn chồng. Điều họ cần ở hiện tại là bờ vai, là sự an ủi lớn lao từ nhân tình. Đàn bà một khi sa ngã, luôn trong tâm thế sẽ bỏ chồng. Một ngày nào đó sẽ dứt bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh mà đến với tình yêu đích thực của mình. Nhưng đàn bà có bao giờ tự hỏi: “Liệu người đàn ông kia có chịu lấy một kẻ phản bội chồng?”.

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình - Ảnh 2
Đàn bà ngoại tình tương lai mịt mù phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này. Mất gia đình, mất danh dự, mất đức hạnh của một người phụ nữ. Những lời lẽ khinh miệt “lăng loàn, đĩ thõa” đàn bà sẽ mang theo cả đời.

Trước ngưỡng cửa ngoại tình, đàn bà hãy nhìn vào căn nhà mình. Nơi đó không chỉ có chồng mà còn có cả những đứa con. “Phúc đức tại mẫu”, nhân cách của người mẹ là tài sản vô cùng quý giá với đứa con của mình. Hơn nữa, cái nhìn của con về mẹ còn quan trọng hơn của thiên hạ. Đàn bà hãy tự hỏi, con sẽ nghĩ về mình như thế nào nếu ăn nằm cùng kẻ khác? Đừng để con mình bị người đời khinh khi bởi có một người mẹ chẳng ra gì.

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình - Ảnh 3
Trước ngưỡng cửa ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi mình sẽ được và mất những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi không sống hạnh phúc, vui vẻ với chồng thì hãy chọn con đường khác để đi. Ngã vào bờ vai khác để mong tìm kiếm sự yêu thương thì chính đàn bà đang bóp chết cuộc sống của mình. Trên con đường ngoại tình, mỗi bước chân sẽ dẫm đạp lên nghĩa vợ chồng, lên đức hạnh, lên tình mẫu tử thiêng liêng. Đàn bà à, trước khi muốn sa chân vào con đường tội lỗi này, hãy tự vấn mình: “Sẽ được hay mất những gì?”.

Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa tìm được người đàn bà tốt hơn để thay thế

Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa tìm được người đàn bà tốt hơn để thay thế

Khi đàn ông chưa tìm được một người đàn bà tốt hơn để thay thế, điều đó gọi là chung thủy. Nghe ra rất phũ phàng nhưng đó là thực tế. Và mỗi người đàn bà khôn ngoan khi yêu hay khi đang sống với chồng phải khắc cốt ghi tâm điều đó. Bởi cứ dại khờ tin mãi vào những lời hứa, cứ sống chết tin chồng rằng tình yêu bất diệt luôn tồn tại thì đàn bà sẽ thiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình đàn bà ngoại tình khi đàn bà ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này