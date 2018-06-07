Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này.

Ai cũng đủ lí trí để hiểu rằng ngoại tình là một điều vô cùng tội lỗi. Một khi lỡ sa chân vào con đường này, bao nhiêu người khi bị phát hiện vẫn cố bào chữa và ngụy biện cho bản thân mình. Đàn ông ngoại tình còn có cơ hội quay về. Còn đàn bà, lỡ sa chân cả cuộc đời sẽ chỉ còn những điều tiếng và sự dè bỉu của người đời. Đàn bà ngoại tình bởi lạc loài trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn bà ngoại tình vừa đáng trách vừa đáng thương. Bởi đàn bà, điều họ cần nhất trong cuộc đời vẫn là tình yêu của người đàn ông đời mình. Phải sống một cuộc hôn nhân bất hạnh, quá cô đơn và thiếu thốn tình cảm, họ mới dễ dàng sa ngã vào bờ vai kẻ khác. Đàn bà ngoại tình, lạc loài trong chính cuộc hôn nhân của mình, khao khát tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng họ không biết rằng: Chồng vĩnh viễn không tha thứ và nhân tình kia, vĩnh viễn không cưới kẻ phản bội chồng!

Đàn ông khôn ngoan lắm, khi ngoại tình họ vẫn có suy nghĩ rằng sẽ không bỏ vợ. Dù nhân tình có đẹp, có gợi cảm, có giỏi giường chiếu bao nhiêu thì họ vẫn biết người vợ sẽ ở ngôi “chính cung” trong ngôi nhà, nuôi nấng dạy dỗ con cái họ. Bao nhiêu đàn ông ăn vụng rồi cũng quay về bên người đàn bà đoan chính. Nhưng còn đàn bà, khi ngoại tình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà ít ai nhìn thấy được tương lai mịt mù phía trước. Đàn bà ngoại tình, thấy cuộc đời ngoài kia có người đàn ông tốt hơn chồng, tâm lí và yêu thương mình hơn chồng. Điều họ cần ở hiện tại là bờ vai, là sự an ủi lớn lao từ nhân tình. Đàn bà một khi sa ngã, luôn trong tâm thế sẽ bỏ chồng. Một ngày nào đó sẽ dứt bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh mà đến với tình yêu đích thực của mình. Nhưng đàn bà có bao giờ tự hỏi: “Liệu người đàn ông kia có chịu lấy một kẻ phản bội chồng?”.

Đàn bà ngoại tình tương lai mịt mù phía trước - Ảnh minh họa: Internet Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này. Mất gia đình, mất danh dự, mất đức hạnh của một người phụ nữ. Những lời lẽ khinh miệt “lăng loàn, đĩ thõa” đàn bà sẽ mang theo cả đời. Trước ngưỡng cửa ngoại tình, đàn bà hãy nhìn vào căn nhà mình. Nơi đó không chỉ có chồng mà còn có cả những đứa con. “Phúc đức tại mẫu”, nhân cách của người mẹ là tài sản vô cùng quý giá với đứa con của mình. Hơn nữa, cái nhìn của con về mẹ còn quan trọng hơn của thiên hạ. Đàn bà hãy tự hỏi, con sẽ nghĩ về mình như thế nào nếu ăn nằm cùng kẻ khác? Đừng để con mình bị người đời khinh khi bởi có một người mẹ chẳng ra gì. Trước ngưỡng cửa ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi mình sẽ được và mất những gì? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi không sống hạnh phúc, vui vẻ với chồng thì hãy chọn con đường khác để đi. Ngã vào bờ vai khác để mong tìm kiếm sự yêu thương thì chính đàn bà đang bóp chết cuộc sống của mình. Trên con đường ngoại tình, mỗi bước chân sẽ dẫm đạp lên nghĩa vợ chồng, lên đức hạnh, lên tình mẫu tử thiêng liêng. Đàn bà à, trước khi muốn sa chân vào con đường tội lỗi này, hãy tự vấn mình: “Sẽ được hay mất những gì?”.

Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa tìm được người đàn bà tốt hơn để thay thế Khi đàn ông chưa tìm được một người đàn bà tốt hơn để thay thế, điều đó gọi là chung thủy. Nghe ra rất phũ phàng nhưng đó là thực tế. Và mỗi người đàn bà khôn ngoan khi yêu hay khi đang sống với chồng phải khắc cốt ghi tâm điều đó. Bởi cứ dại khờ tin mãi vào những lời hứa, cứ sống chết tin chồng rằng tình yêu bất diệt luôn tồn tại thì đàn bà sẽ thiệt.

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