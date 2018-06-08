Những điều phụ nữ cần khắc cốt ghi tâm trước khi lấy chồng

Phụ nữ yêu 08/06/2018 10:56

Hôn nhân là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của đời người. Còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu đã đến ngày đơm hoa kết trái. Có chồng, đàn bà sẽ có người kề vai sát cánh san sẻ buồn vui. Thế nhưng, thực tế cho thấy rất nhiều người bị “vỡ mộng” sau khi kết hôn. Để tránh đau khổ trong hôn nhân, phụ nữ cần khắc cốt ghi tâm những điều sau.

“Hôn nhân là một cuộc chiến duy nhất mà chúng ta phải ngủ chung với kẻ thù”

Khác với nụ cười rạng rỡ trong ngày mặc áo cưới, vợ chồng khi sống cùng nhau thường xảy ra va chạm: “Cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Ngày chưa cưới họ nghĩ rằng chỉ cần về sống cùng nhau thì giông bão ngoài kia chẳng là gì. Thế nhưng, khi đã về chung nhà lắm lúc vợ chồng nhìn nhau chỉ thấy sự chán nản, mỏi mệt. Nhiều người còn ước: “Giá như thời gian quay lại sẽ không lấy chồng…”

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Hôn nhân không chỉ có tình yêu, mà còn là một "cuộc chiến" rất khắc nghiệt - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng khi kết hôn chỉ cần yêu nhau là đủ. Họ thường mơ mộng một cuộc sống tràn ngập màu hồng của hạnh phúc. Nhưng, hôn nhân chưa và không bao giờ là một con đường dễ dàng. Nếu nghĩ hai người chỉ cần tình yêu về sống với nhau sẽ hạnh phúc thì đàn bà sẽ vỡ mộng.

Người đời thường nói vui: “Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà chúng ta phải ngủ chung với kẻ thù”. Sống cùng nhau sẽ có những va chạm, những xung đột về tính cách, sở thích. Vợ chồng phải đối mặt với cơm, áo, gạo tiền, những mối quan hệ hai bên gia đình và hàng trăm mối lo khác. Tình yêu chỉ là điều kiện cần chứ không bao giờ đủ cho một hôn nhân. Một cuộc hôn nhân bền vững khi dựa trên tài chính ổn định, cả hai người cần dẹp bỏ cái tôi để sống cùng nhau. Đến với nhau nhờ tình yêu nhưng để sống được với nhau cần nỗ lực rất nhiều.

Đừng mong chồng sẽ chiều chuộng như hồi mới yêu

Nhiều phụ nữ thường trách móc, than vãn: “Tại sao chồng thay đổi quá nhiều?”. Người đàn ông ngày nào có thể đợi hàng tiếng đồng hồ trước nhà, có thể rót vào tai mình những lời mật ngọt. Nhưng sau khi cưới, đàn ông rất vô tâm và “hiện nguyên hình” với muôn vàn thói hư, tật xấu. 

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Đàn bà hãy làm bạn của chồng chứ đừng cố gắng sở hữu anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra đàn ông không thay đổi, chỉ có đàn bà chưa nhìn rõ người bạn đời của mình. Dĩ nhiên khi muốn chinh phục, đàn ông luôn tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo và một tính cách không chê vào đâu được. Khi đã có được rồi, đàn ông không cần phải cố để tỏ ra hoàn hảo. Luộm thuộm, bừa bộn, lười biếng làm việc nhà… hầu như ông chồng nào cũng mắc một vài thói hư đó. Thay vì chỉ trích và than vãn, đàn bà hãy nhỏ nhẹ mong chồng thay đổi. Nếu như không thể thay đổi được thì điều duy nhất có thể làm là chấp nhận “sống chung với lũ”.

Hơn nữa, đàn bà tâm lí sẽ hiểu rằng sau khi kết hôn, gánh nặng trên vai chồng càng lớn. Đàn ông nỗ lực gây dựng sự nghiệp và kiếm tiền để chăm lo gia đình. Và họ cũng cần có những khoảng không gian riêng cho bạn bè, sở thích. Đàn bà có chồng, làm bạn của chồng chứ đừng sở hữu anh ấy.

Đàn bà khôn ngoan không xem chồng là tất cả

Cái dại của đàn bà là xem chồng là tất cả. Nghĩa là cưới nhau rồi mặc định anh ta sẽ yêu thương mình suốt đời, suốt kiếp. Nhiều người đàn bà sống nhẫn nhịn hi sinh, xem chồng là cả nguồn sống của mình. Chồng đối xử tốt mình vui, chồng hết thương thì ngồi khóc. Chính vì vậy, lỡ cưới phải đàn ông tệ bạc ngoại tình những người đàn bà ấy sẽ đau khổ và tổn thương rất nhiều.

Đàn bà có chồng, thương chồng nhưng cũng hãy thương lấy mình. Trước khi lấy chồng, hãy có một công việc kiếm được tiền. Cố gắng báo hiếu cha mẹ và có một cuộc sống riêng cho mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông của mình là tất cả, và mình là tất cả với ai đó.

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Đàn bà nên nhớ chồng không là tất cả và mình cũng sẽ không là tất cả của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà muốn đừng “vỡ mộng” trong hôn nhân thì trước hết đừng mơ mộng quá nhiều. Hy vọng quá nhiều sẽ biến thành ảo tưởng. Đàn bà cần chuẩn bị một tâm lý vững vàng cho cuộc hôn nhân sắp đến. Cần khắc cốt ghi tâm những điều đó để có được một hạnh phúc vững bền.

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình

Những điều đàn bà cần tự vấn trước ngưỡng cửa ngoại tình

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