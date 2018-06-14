Tâm sự của người thứ ba: Cuối cùng cũng phải trả chồng lại cho người khác

Tâm sự gia đình 14/06/2018 10:21

Sau những giờ phút bên tôi, anh vội vã về nhà. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ được rằng anh ấy bất chấp để đến với mình, yêu thương mình thật sự. Tôi không nghĩ được rằng, sự lén lút, vụng trộm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

Tôi ôm chồng người khác mà cứ ngỡ đó là người đàn ông của mình. Khi anh ấy ôm tôi trong tay, tôi hạnh phúc mà quên mất rằng ngoài tôi ra anh ấy còn vợ ở nhà. Vợ anh ấy được cưới xin, được cha mẹ rước về đàng hoàng. Còn tôi, chỉ là người đàn bà trong bóng tối. Anh đến với tôi lén lút, ra về âm thầm. Anh luôn bảo tôi là tình yêu đích thực nhưng anh phải về nhà bởi còn trách nhiệm với gia đình…

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Ôm chồng người khác mà tôi ngỡ đó là người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu người đàn ông tôi không chọn, lại đâm đầu yêu người đã có vợ. Một lần tôi bị té xe trên đường, bao nhiêu người qua lại làm ngơ nhưng anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện. Từ ngưỡng mộ, cảm kích đến thầm thương trộm nhớ ân nhân của mình. Tôi hẹn gặp anh nhiều hơn, luôn lấy cớ cảm ơn vì anh đã giúp đỡ mình. Dần dần, tôi bày tỏ tình cảm của mình với anh. Ban đầu anh cũng nói thẳng là mình có vợ, có con nhưng tôi bất chấp. Tôi yêu anh, tôi không cần anh cho tôi danh phận. Trước tình cảm quá nồng nhiệt của tôi, anh cũng xiêu lòng.

Tôi đã cướp anh ấy từ tay một người đàn bà khác. Tôi đã xem hình vợ anh trên Facebook, rất xinh đẹp và hiền lành. Trên mạng xã hội, anh khoe những tấm ảnh về gia đình hạnh phúc của mình. Một thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu, những bữa cơm ngon lành do vợ chuẩn bị. Tôi ghen với tất cả những điều đó, và tôi muốn mình chính là người đàn bà duy nhất của anh ấy…

Những lúc ở bên tôi, khi vợ gọi anh liền nghe máy. Anh bảo rằng mình đi họp, mình bận công việc, đang tiếp khách hàng... Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt ngây thơ của chị vợ khi nghe chồng nói. Chị ta rất hiền lành, chắc hẳn tin chồng mình lắm. Sau những giờ phút bên tôi, anh vội vã về nhà. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ được rằng anh ấy bất chấp để đến với mình, yêu thương mình thật sự. Tôi không nghĩ được rằng, sự lén lút, vụng trộm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

Tâm sự của người thứ ba: Cuối cùng cũng phải trả chồng lại cho người khác - Ảnh 2
Tôi luôn nghĩ rằng mình mới là tình yêu đích thực của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi quen nhau như thế cả năm. Vẫn đi ăn, đi chơi, vẫn đi khách sạn với nhau. Nhưng sau đó, anh đều về với vợ. Tôi hỏi anh, chẳng lẽ cứ để mối quan hệ này kéo dài mãi như thế? Lén lút, vụng trộm hoài anh không thấy mệt sao? Chẳng phải anh nói yêu tôi thì chi bằng anh bỏ vợ rồi chúng tôi sẽ công khai mà đến với nhau?

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt anh lúc đó. Mặt anh biến sắc, anh nhắc lại điều tôi đã nói trước kia là không cần danh phận, chỉ cần tình yêu thôi sao? Tôi lúc này mới nhìn rõ được con người anh. Hóa ra thì lòng dạ anh cũng tham lam quá đỗi. Anh bảo rằng tôi là tình yêu đích thực, vậy mà chỉ muốn tôi ở trong bóng tối. Lúc nào anh cần thỏa mãn thì tìm đến rồi cuối cùng anh cũng về với vợ.

Chiều hôm ấy, sau khi đi khách sạn với tôi, buổi tối về nhà anh đưa lên Facebook tấm hình gia đình hạnh phúc của anh. Anh âu yếm quàng tay ôm vợ, đứa bé cười hết cỡ. Tôi thấy lòng mình quặn thắt lại. Tôi chỉ là kẻ thừa thãi, kẻ muốn chen chân phá nát hạnh phúc của người khác. Tôi yêu anh, ngỡ rằng như vậy là đủ mà không biết rằng cuối cùng tôi chẳng có lại gì cho riêng mình. Ngay cả thứ gọi là tình yêu đích thực cũng chỉ là lén lút, vụng trộm.

Tâm sự của người thứ ba: Cuối cùng cũng phải trả chồng lại cho người khác - Ảnh 3
Chồng của người khác thì tôi trả lại - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chủ động rời xa, cắt đứt với người đàn ông đó. Tôi đã có ý định tìm gặp vợ anh, cho chị ta biết tất cả về chồng mình. Nhưng rốt cuộc như vậy tôi cũng chẳng được gì. Người đàn ông tham lam ấy, có thể một ngày chị sẽ nhận ra bản chất thật. Còn tôi, chồng của người khác thì tôi trả lại… Vốn dĩ, anh ta chưa bao giờ là của tôi.

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