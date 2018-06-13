Phải chăng nếu tình dục là bản năng của đàn ông thì chúng ta nên chấp nhận và sống chung với nó? Nghĩa là cứ xem việc ngoại tình hay ăn vụng như điều tất yếu vì đàn ông nào cũng thế? Người vợ có chồng ngoại tình hãy rộng lòng tha thứ vì những phút giây yếu lòng của anh ta? Miễn là sau những cuộc vui, anh ta biết quay về và làm tròn bổn phận của người chồng, người cha là đủ?

Người đời vẫn thường nói: “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu”. Nếu đàn bà sống vì tình cảm, sống bằng con tim thì đàn ông lại coi trọng thân xác. Vốn dĩ đàn ông xưa nay luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn bà đẹp và gợi cảm. Nhiều người đàn ông đã có vợ nhưng ra đường vẫn thèm muốn những người đàn bà ngoài vợ.

Khi anh chị lôi nhau ra tòa ly hôn thì không ít người ngạc nhiên. Bởi trong suy nghĩ của mọi người thì gia đình họ rất hạnh phúc. Anh thành đạt, chị thì đảm đang nội trợ. Nhưng ngay trong phiên tòa, thấy anh ngông nghênh dắt theo ả nhân tình thì mọi người mới nhìn rõ được con người ấy. Phiên tòa diễn ra chóng vánh, anh kéo ả lên xe rồi phóng vội đi. Chị được quyền nuôi con, ôm đứa con ngơ ngác mà nước mắt chị chảy dài.

Tình dục là bản năng nhưng biết từ chối nó mới là bản lĩnh. Sự thật là không người đàn ông nào không bị thu hút bởi những người đàn bà gợi cảm, khoe những đường cong gợi cảm. Thế nhưng nuông chiều bản năng, sống trôi theo cảm xúc thì đàn ông đang tầm thường hóa chính mình. Bề ngoài thì đàn ông nào cũng giống nhau, nhưng hơn thua nhau ở chỗ biết kiềm chế.

Bề ngoài thì đàn ông nào cũng giống nhau nhưng hơn thua chính là ở bản lĩnh kiềm chế - Ảnh minh họa: Internet

Tôi kéo chị ra khỏi phiên tòa đến một quán quen, dúi vào tay chị cốc trà ấm cho chị lấy lại bình tĩnh. Chị bảo, đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Nhấp ngụm trà chị nói rằng mình không hề tiếc khi quyết định ly hôn. Một người đàn ông trọn tình dục hơn tình yêu, coi trọng thân xác đàn bà hơn tình nghĩa vợ chồng thì chị đâu có lí do gì để tiếc rẻ. Chỉ buồn bởi những năm tháng đã sống hoài, sống phí khi vô ích xây dựng và cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình.

Chồng chị ngoại tình lâu rồi. Chị biết nhưng vẫn cố nín nhịn, chịu đựng để vì con, vì gia đình. Nhưng bao nhiêu lâu anh không hề biết hối lỗi, chị nhận ra bản chất thật của chồng mình. Bề ngoài anh tử tế lắm, nói chuyện văn hoa đạo đức nhưng kì thực sống rẻ rúng với chính người đàn bà của mình. Gặp người đẹp hơn, trẻ hơn, anh ta liền bất chấp tất cả mà chạy theo. Khi kí vào lá đơn ly hôn, chị biết mình làm đúng bởi đâu còn con đường nào khác để chị đi.

Tôi thương chị, thương những người đàn bà có những người chồng tham lam như vậy. Đã có vợ còn có thêm nhân tình. Cả đời họ chưa bao giờ biết đủ, kết thúc với nhân tình này sẽ lại có ngay một nhân tình khác. Tôi tự hỏi, ngoài giường chiếu, ngoài những phút giây của thể xác họ còn có được điều gì nữa?

Những lúc cuộc đời bị vùi dập, đàn ông sẽ hiểu ra chân tình còn quan trọng hơn tình dục cả vạn lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông còn trẻ, có tiền, có địa vị quây quanh sẽ có bao nhiêu đàn bà muốn ngả vào lòng. Nhưng thời gian qua đi, khi cuộc đời biến động, hoặc đơn giản chỉ là già đi thì anh ta sẽ có được gì? Khi đó, nhân tình lại cao bay xa chạy tìm một kẻ mang cho cô ta nhiều lợi ích hơn. Đàn ông khi ngẫm lại đời mình, ngoài rẻ rúng vợ con, ngoài chung đụng thể xác thì anh còn được điều gì?

Dẫu biết rằng đàn ông coi trọng tình dục nhưng sống vì nó thì mãi mãi chẳng bao giờ có được tình yêu chân chính. Cuộc đời dài lắm, bên nhau, sống với nhau đâu chỉ vì cần nhau ở thể xác. Những lúc giông gió, khó khăn, những lúc bị cuộc đời vùi dập thì mới hiểu được rằng chân tình trên đời này còn quan trọng hơn tình dục hàng vạn lần. Đàn ông ngoại tình, mấy ai nhìn xa để thấu hiểu được điều đó?