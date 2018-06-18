Những dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu phải kẻ trọng tình dục hơn tình yêu

Phụ nữ yêu 18/06/2018 10:49

Trong tình yêu không thể thiếu tình dục. Tình dục làm thăng hoa thêm tình cảm của hai người yêu nhau. Nhưng có nhiều người đàn ông, đến với một người phụ nữ mục đích chính chỉ là thỏa mãn thân xác.

Nếu có những biểu hiện sau đây thì đích thực bạn đang quen phải một người đến với mình chỉ vì tình dục.

Luôn luôn đòi hỏi chuyện chăn gối

Là đàn ông, ai cũng có ham muốn tình dục. Thế nhưng với người con gái họ thực sự yêu thương đàn ông sẽ không ép buộc nếu cô ấy chưa sẵn sàng. Nhiều người đàn ông luôn rỉ vào tai các cô gái rằng: “Em chưa thực sự yêu anh nên mới không cho”, “Nếu em yêu anh hãy chứng minh tình yêu của mình…”. Đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình chứng minh tình cảm bằng cách hiến dâng thì những kẻ ấy chỉ coi trọng thân xác mà thôi.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu phải kẻ trọng tình dục hơn tình yêu - Ảnh 1
Những gã đàn ông trọng tình dục luôn đòi hỏi chuyện giường chiếu với bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Với những cặp đôi yêu nhau, việc hò hẹn, cà phê, ăn uống là rất đỗi bình thường. Nhưng với những gã đàn ông trọng tình dục hơn tình yêu thì họ tìm đến người yêu chỉ khi có nhu cầu. Thay vì dắt người yêu đi chơi, đi ăn họ sẽ luôn đòi hỏi để thỏa mãn nhu cầu của mình. Người phụ nữ sẽ dễ dàng nhận thấy điều này khi người yêu liên tục đòi hỏi “chuyện ấy”.

Không giới thiệu người yêu với gia đình, bạn bè

Một người yêu bạn thật lòng sẽ không ngần ngại giới thiệu bạn với bạn bè, gia đình, người thân của anh ấy. Khi coi trọng bạn, họ sẽ luôn muốn bạn là một phần của cuộc đời họ. Bởi thế, những mối quan hệ bạn bè, những bữa tiệc tùng với bạn bè hay người thân, họ sẽ rất vui lòng nếu có sự hiện diện của bạn.

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Một người đàn ông khi yêu thật lòng sẽ luôn muốn bạn là một phần của cuộc đời anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí anh ta còn tỏ ra khó chịu khi bạn cố tìm hiểu các mối quan hệ hay cuộc sống riêng tư. Nếu một kẻ trên miệng nói rằng yêu bạn, thương bạn, thề thốt bạn là người quan trọng nhất đời nhưng các mối quan hệ bạn bè, gia đình của anh ấy bạn vẫn còn mập mờ thì hãy cẩn trọng. “Anh chưa sẵn sàng, anh thấy chưa phải lúc để em ra mắt gia đình...” miệng nói như vậy nhưng đàn ông lại đòi hỏi chuyện quan hệ tình dục với bạn thì hãy coi chừng, anh ta đích thị là Sở Khanh.

Họ không giờ nói với bạn về tương lai, những kế hoạch có chung hai người

Một người đàn ông thương yêu bạn gái sẽ luôn cố gắng làm việc, tạo dựng một tương lai vững chắc cho cả hai. Và trên hết, họ luôn làm người phụ nữ tin tưởng vững chắc vào một quan hệ của cả hai người. Không những bàn về tương lai mà họ còn có cả những kế hoạch cụ thế để thực hiện chúng: Khi nào sẽ ra mắt họ hàng, khi nào sẽ cưới nhau, khi nào sẽ có con... Họ cũng mơ ước về một gia đình hạnh phúc, một tương lai ấm áp khi “hai ta về một nhà” với bạn.

Đòi hỏi thân xác nhưng rất nhiều người đàn ông chưa hoặc không bao giờ nói về tương lai với người đàn bà của họ. Những câu chuyện, những kế hoạch mà vạch ra không bao giờ có bóng dáng của bạn. Yêu phải những gã đàn ông kiểu này, phụ nữ không sớm thì muộn cũng sẽ gánh lấy đau khổ cho mình.

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Phụ nữ lúc nào cũng nên tỉnh táo trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên tỉnh táo trong tình yêu. Dẫu biết rằng trong tình yêu không thể thiếu tình dục nhưng trước khi ngã vào lòng một người đàn ông hãy dùng lí trí để soi xét con người họ. Đàn ông trọng tình dục sẽ tìm mọi cách đưa bạn lên giường và luôn đòi hỏi chuyện đó. Còn đàn ông tử tế sẽ chứng minh cho bạn thấy tình yêu của mình bằng hành động.

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