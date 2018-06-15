Đàn ông ngoại tình, được một lần sẽ có lần hai vì vốn dĩ sự lăng nhăng đã thấm vào máu. Đàn ông biết nghĩ, có tâm với vợ thì sẽ chẳng làm những việc nhục nhã ấy sau lưng. Bởi thế, tình yêu của chồng khi anh quay về chỉ là do chị tự vẽ nên, tự an ủi chính mình.

Đàn bà có chồng phản bội, đau đớn đến tận cùng. Vết thương không đến từ kẻ thù mà đến từ người đầu ấp tay gối. Đã có người tự tử, đã có người chìm đắm trong nỗi đau ấy đến cả đời mà chẳng thể quên được. Khi chồng ngoại tình nhiều người đàn bà thường khóc lóc, năn nỉ để mong anh ấy suy nghĩ lại mà quay đầu. Họ dùng con cái, dùng tình nghĩa, dùng những năm tháng yêu nhau hạnh phúc để mong chồng bỏ nhân tình mà về nhà. Nhiều người dùng nước mắt để níu kéo người chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đàn bà có bao giờ nghĩ, khi chồng cất bước quay về thì trong lòng của kẻ phản bội ấy còn lại điều gì? Phải chăng là sự hối hận tột cùng khi đã nỡ ruồng rẫy vợ con, hay vì nước mắt của vợ đã khiến anh cảm động mà sống lại tình yêu năm xưa với vợ? Chồng quay về rồi họ sẽ lại có những năm tháng êm đềm như chưa từng có chuyện chồng đã từng ăn nằm với người đàn bà khác?

Đàn bà không hề biết rằng, khi chồng quay về sau khi ngoại tình thì điều còn lại trong lòng anh ta vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Bởi đàn ông phản bội, lòng dạ họ bạc bẽo hơn vôi. Lên giường với người đàn bà khác, tình nghĩa vợ chồng bị đàn ông đạp đổ dưới chân. Đàn bà dùng nước mắt, dùng sự yếu mềm để níu kéo đàn ông sẽ chỉ nhận lại sự thương hại chứ vĩnh viễn không bao giờ là tình yêu. Khi chồng quay về, chị mời tôi đi ăn một bữa thật ngon coi như mừng chồng thoát khỏi ả đàn bà quỷ quyệt đó. Tôi làm chung công ty với chị, đã thấy chị khổ sở, dằn vặt ra sao khi chồng có bồ nhí. Chồng chị trung niên, nhìn chẳng có điểm gì thu hút nhưng anh ấy có rất nhiều tiền. Đàn ông có tiền, chỉ cần duy nhất điều đó thôi cũng đủ làm cho bao nhiêu ả đàn bà trọng vật chất ngã rạp dưới chân. Rồi anh chung chạ với một ả chân dài miên man, trẻ đẹp, hừng hực sức sống. Anh vung tiền thuê chung cư, mua xe cho ả.

Đàn ông nếu yêu thương vợ thật tâm sẽ không đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Khi biết được, chị sốc đến nỗi ngất xỉu phải đi chuyền nước biển. Chị khổ sở tìm đến nhân tình mà xin cô ta đừng phá nát gia đình chị. Rồi khi chồng về nhà, chị khóc lóc năn nỉ anh hãy nghĩ đến ba đứa con, nghĩ đến thể diện gia đình mà dừng lại. Chị cố gắng thay đổi mình, nấu ăn ngon, lau dọn nhà cửa, cắm hoa để chồng trở về nhà thấy dễ chịu. Chị rủ rỉ vào tai anh rằng một vài người đã biết anh có nhân tình, chuyện lọt ra ngoài cái ghế của anh sẽ lung lay. Rồi chồng chị chột dạ mà quay về. Chị nghĩ mình là người chiến thắng. Tôi hoài nghi tự hỏi khi quay về lòng anh ta có thực sự hối hận hay lo sợ sẽ bị vụt mất những gì mình đang có. Đàn ông ngoại tình, được một lần sẽ có lần hai vì vốn dĩ sự lăng nhăng đã thấm vào máu. Đàn ông biết nghĩ, có tâm với vợ thì sẽ chẳng làm những việc nhục nhã ấy sau lưng. Bởi thế, tình yêu của chồng khi anh quay về chỉ là do chị tự vẽ nên, tự an ủi chính mình. Đàn bà à, đừng vì quá tin mà nghĩ rằng đàn ông quay về bởi còn yêu mình - Ảnh minh họa: Internet Ít lâu sau, tôi lại thấy chồng chị âu yếm một cô gái đáng tuổi con mình trong quán cà phê sang trọng. Tôi không dám nói cho chị biết sợ chị lại đau đớn tổn thương thêm lần nữa. Những gã đàn ông tham lam, đến bao giờ mới biết đủ mà dừng lại những cuộc chơi? Còn đàn bà, đừng tin, đừng yêu quá mà nghĩ rằng đàn ông quay về sau khi ngoại tình là trong lòng họ vẫn còn tình yêu với mình.

Tâm sự của người thứ ba: Cuối cùng cũng phải trả chồng lại cho người khác Sau những giờ phút bên tôi, anh vội vã về nhà. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ được rằng anh ấy bất chấp để đến với mình, yêu thương mình thật sự. Tôi không nghĩ được rằng, sự lén lút, vụng trộm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-a-nuoc-mat-khi-chong-ngoai-tinh-chi-doi-duoc-su-thuong-hai-286670.html