Những điều thầm kín mà người chồng nào cũng khao khát ở vợ của mình

Người vợ tâm lí là người luôn biết rằng, chồng cũng có rất nhiều điều thầm kín mong chờ ở người đàn bà của mình.

Đàn ông sau khi kết hôn gánh nặng trên vai họ tăng lên rất nhiều. Đàn ông là trụ cột phải gánh vác kinh tế gia đình. Đàn ông ra sức nỗ lực làm việc, mong một tương lai đủ đầy, con cái lớn lên không thua kém bạn bè. Hơn nữa, họ còn cha mẹ, còn những trách nhiệm phải gánh vác. Phụ nữ khôn ngoan nên thấu hiểu những điều đó và chia sẻ cùng chồng.

Đàn bà luôn trách móc đàn ông vô tâm. Họ luôn cho rằng đàn ông biến thành một con người hoàn toàn khác sau khi kết hôn. Đàn ông không còn lãng mạn, không còn nâng niu và chiều chuộng họ nữa. Người đời có câu: “Phụ nữ luôn lo lắng cho cuộc đời mình cho đến khi họ có chồng. Còn đàn ông, khi kết hôn rồi nỗi lo lắng của họ mới bắt đầu". Đàn ông thôi lãng mạn, bớt chiều chuộng không phải hết yêu mà họ đang tập trung cho mối quan tâm khác.

Đàn ông luôn khao khát một người vợ nhẹ nhàng, tâm lí

Còn gì hạnh phúc với người đàn ông hơn là sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi ngoài xã hội được trở về mái ấm của mình. Nơi đó tràn ngập sự ấm ấp, nụ cười. Những bữa cơm tươm tất, ngọt lành mà vợ nấu sẵn.

Đàn bà luôn tâm lí và sâu sắc, đàn ông sẽ muốn gắn bó mãi mãi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay tìm bạn bè, rượu chè để giải quyết nỗi buồn bởi người vợ không hề thấu hiểu và sẻ chia cùng họ. Mệt mỏi ngoài xã hội, về nhà còn nghe vợ càu nhàu, chỉ trích đàn ông nào còn muốn về nhà? Thực tế cho thấy một trong những lí do khiến đàn ông ngoại tình bởi họ không tìm thấy được sự đồng cảm từ vợ. Trong khi vợ suốt ngày chỉ trích, than vãn, coi thường chồng thì nhân tình lại hết sức tâm lí và mềm mỏng.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Bàn tay của người phụ nữ chính là khởi nguồn của mọi sự ấm áp trong căn nhà. Đàn bà luôn nhẹ nhàng, tình cảm, thấu hiểu những khó khăn và ước muốn của chồng. Có một người vợ sâu sắc như thế, đàn ông nào cũng muốn gắn bó mãi mãi.

Đàn ông cũng cần một chỗ dựa

Đàn bà yếu đuối nên luôn cần một chỗ dựa. Buồn có thể khóc, có thể ôm chồng mà nước mắt ngắn dài. Đàn ông cũng có những xúc cảm như thế nhưng được mệnh danh là phái mạnh, là đấng mày râu nên họ hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Có chán nản đến mấy, có cô đơn đến mấy họ cũng ráng kìm nén lại vị sợ bị gọi là “đồ đàn bà”.

Đàn bà khôn ngoan luôn biết chồng mình cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Những lúc chồng gặp sóng gió, gặp chuyện đàn bà tìm cách an ủi, động viên chồng. Làm chồng tin tưởng, để có thể nói hết được nỗi lòng của mình đó chính là một người vợ thật sự. Có như thế, đàn ông cho dù gặp bất cứ chuyện gì ngoài xã hội vẫn còn một mái ấm bình yên, một ngôi nhà ấm áp để nương tựa.

Đàn bà khôn ngoan là người biết giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống vợ chồng, điều cần nhất vẫn là sự thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Một ngôi nhà sẽ chẳng trọn vẹn nếu người vợ chỉ chăm chăm vào xúc cảm của mình mà quên mất rằng, người đàn ông cũng cần được thấu hiểu. Đàn bà khôn ngoan chính là người biết giữ lửa cho cuộc sống hôn nhân của mình!