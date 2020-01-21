Có những người đàn bà sợ Tết

Nhiều phụ nữ ngày Tết có những ước mơ, mong muốn thật giản dị. Chẳng cần du xuân, chẳng cần những chuyến đi xa, chỉ cần được nghỉ ngơi, được làm biếng một ngày đã là hạnh phúc.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến. Rất nhiều người đã lên kế hoạch cho những chuyến du xuân, nghỉ dưỡng, tụ họp cùng gia đình. Thế nhưng, lại có những người phụ nữ sợ hãi khi nghĩ đến Tết. Bởi, Tết là đồng nghĩa với lo toan, mệt mỏi, cùng những gánh nặng của bổn phận phải gánh trên vai. Tết đồng nghĩa với lo toan và những bổn phận phải thực hiện - Ảnh minh họa: Internet Như chị gái tôi chẳng hạn. Chị lấy chồng xa, nhà chồng đông đúc, lại sống rất lễ nghi, phép tắc. Thỉnh thoảng, chị mới được về quê ăn Tết còn lại đều ăn Tết nhà chồng. Mẹ chồng chị bảo, cả năm mới có cái Tết, chị là con dâu trưởng phải ở lại nhà chồng lo toan, làm mâm cúng để thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Mỗi lần gọi điện cho tôi chị đều thở dài, ngày thường đi làm không sao, cứ đến Tết lại chạnh lòng nhớ nhà. Ngày nghỉ đồng nghĩa việc việc quần quật làm mâm cúng, dọn dẹp, rửa chén bát cũng hết cả ngày. Lại thêm chồng vô tâm cứ bày hết trận nhậu này đến trận khác, nào là họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp khiến chị xoay như chong chóng cũng không hết việc.

Gia đình chồng chị theo kiểu truyền thống, trọng lễ nghi, phép tắc. Chưa đến Tết chị phải tính toán, mua sắm quà biếu Tết cho họ hàng nội ngoại. Tiền thưởng có hạn, phải lên kế hoạch cho từng món mua sắm, từng món ăn trong ba ngày Tết để gia đình chồng đãi khách, tiền biếu cha mẹ, tiền quần áo con, tiền lì xì… khiến đầu óc chị lúc nào cũng căng như dây đàn. Lại còn chuyện dọn dẹp, lau chùi nhà khiến chị mệt nhoài. Có năm, tôi gọi điện chúc giao thừa chị. Chị nói rằng chị đang đón giao thừa trong… nhà tắm. Bởi cả ngày 30, chị quần quật trong bếp nấu mâm cúng. Nấu xong, nhà chồng ăn uống no say chị phải dọn dẹp, đến khi đi tắm thì vừa giao thừa… Những ngày Tết, chị quần quật nấu ăn trong bếp - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi là một trong rất nhiều những người đàn bà sợ Tết. Tết với họ không có chuyện nghỉ ngơi, du xuân, thảnh thơi mua sắm, làm đẹp mà phải gồng mình lên lo toan. Cuộc sống hiện đại, bản thân người phụ nữ luôn muốn thoát ra khỏi những phép tắc lễ nghi để được thật sự nghỉ ngơi vài ngày. Thế nhưng, bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm phải hoàn thành để xứng đáng làm người vợ, người con dâu tốt. Khi đồng tiền trở thước đo của lòng hiếu thảo, của một người “biết điều” thì cuộc sống của phụ nữ ngày Tết lại càng mệt mỏi và ngột ngạt.

Tết đến, nhiều phụ nữ chỉ ước không phải làm dâu, làm vợ vài ngày - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn bà có những ước mơ, mong muốn thật giản dị. Chẳng cần du xuân, chẳng cần những chuyến đi xa, chỉ cần được nghỉ ngơi, được làm biếng một ngày đã là hạnh phúc. Ước gì một ngày không phải làm vợ, làm dâu, không phải gồng mình lên để lo Tết. Mong muốn đơn giản đó, sao lại khó đến như vậy?

Muốn biết đàn ông vô tâm đến đâu hãy đợi đến Tết Tết là những ngày được sum vầy, nghỉ ngơi. Thế nhưng, Tết của những người đàn bà có chồng vô tâm là sự mệt mỏi, chán chường khi phải gồng mình lên gánh vác mọi thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nhung-nguoi-dan-ba-so-tet-349260.html