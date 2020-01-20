Muốn biết đàn ông vô tâm đến đâu hãy đợi đến Tết

Tết là những ngày được sum vầy, nghỉ ngơi. Thế nhưng, Tết của những người đàn bà có chồng vô tâm là sự mệt mỏi, chán chường khi phải gồng mình lên gánh vác mọi thứ.

Đa phần đàn ông khi nhắc đến chuyện chồng vô tâm thì đều nghĩ rằng đó là việc của nhà người khác, của những người đàn ông khác chứ chẳng phải rơi vào trường hợp của mình. Điểm chung của đàn ông vô tâm là luôn nghĩ bản thân mình tốt đẹp, đã đem đến cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc. Họ vĩnh viễn không thể biết được vợ mình đã phải chịu đựng những điều gì trong cuộc sống hôn nhân. Đàn ông vô tâm không thể biết được vợ mình đã chịu đựng những gì - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngày thường vốn dĩ đã vô tâm thì đến Tết sự vô tâm sẽ lên đến đỉnh điểm. Bởi vì ngày Tết, tâm lí đàn ông sẽ cho rằng bản thân mình có quyền được nghỉ ngơi, được hưởng thụ. Họ mặc sức no say, bia rượu cụng nhau tràn ly mà chẳng hề biết đến những vất vả lo toan của vợ. Có những nỗi niềm riêng, đàn ông thương vợ tinh ý sẽ nhận ra ngay. Còn đàn ông vô tâm mãi mãi chẳng hề biết đến.

Tết đến xuân về, có ai không mong muốn được trở về, được quay quần tụ họp cùng gia đình? Điều này nghe thật đơn giản nhưng những người phụ nữ phải làm dâu, và đặc biệt phải lấy chồng xa lại khó khăn biết bao nhiêu. Đàn ông thương vợ, họ hiểu rằng mỗi dịp Tết đến vợ mình cũng mong muốn được trở về, gặp gỡ cha mẹ ruột. Họ sẽ không cấm đoán, nói những lời khó nghe khi vợ đề xuất ý kiến muốn ăn Tết bên ngoại. Hoặc để cho công bằng, năm ăn Tết bên nội, năm bên ngoại hoặc sắp xếp thời gian thăm viếng cả 2 bên cho trọn vẹn. Thế nhưng, bao nhiêu người đàn ông làm được điều đó hay lại hờ hững, vô tâm bằng những câu nói như: “Đừng có nghĩ đến chuyện về ngoại. Đã lấy chồng thì ăn Tết nhà chồng”. Có một người chồng vô tâm như vậy, người vợ biết nói thế nào cho chồng hiểu được nỗi lòng của mình?

Có chồng vô tâm, người phụ nữ phải gồng mình lên gánh vác mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Đâu chỉ chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại, mà chuyện dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết nhất đàn ông vô tâm đều phó mặc cho vợ. Những người đàn ông đó chỉ nghĩ đến chuyện nhà cửa tươm tất, mâm cao cỗ đầy để tiếp đãi bạn bè, họ hàng. Họ muốn một cái Tết thật rình rang mà chẳng bao giờ bận tâm xem vợ mình mệt mỏi, vất vả ra sao. Vợ dọn nhà một mình, mua sắm Tết một mình, tất bật lo toan hai bên nội ngoại một mình. Còn đàn ông chỉ đủng đỉnh rung đùi nhẩm tính ngày giao thừa để tiệc tùng, nhậu nhẹt. Có nhiều người đàn bà rất sợ Tết - Ảnh minh họa: Internet Tết là dịp đoàn viên, sum vầy nhưng không ít phụ nữ thú nhận rằng mình thật sự rất sợ Tết. Bởi ngày thường đã mỏi mệt, thì đến Tết lại phải gồng mình lo toan gấp nhiều lần. Những người phụ nữ khác được thảnh thơi, nghĩ đến chuyện du xuân, làm đẹp, nghỉ ngơi bởi vì có chồng đỡ đần, phụ giúp. Còn chồng mình chẳng giúp được gì lại còn bày vẽ tiệc tùng, yêu cầu hết điều này đến điều nọ. 3 ngày Tết, đàn ông vô tâm cứ việc ngồi thưởng thức món ngon và cụng bia, còn người vợ phải mệt nhoài lo toan trong bếp. Thử hỏi, chồng vô tâm như vậy có người phụ nữ nào không sợ Tết?

Sai lầm của nhiều phụ nữ khi lấy chồng là chỉ nhìn vào túi tiền Khi đàn bà chọn chồng, đừng chỉ nhìn vào túi tiền mà quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Vợ chồng nghèo một chút mà quan tâm, yêu thương nhau còn hơn là giàu có lắm tiền mà sống bạc bẽo, dối lừa.

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