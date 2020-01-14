Khi ngọn lửa yêu thương nguội lạnh, không còn có thể tìm thấy điều mình cần trong cuộc hôn nhân thì phụ nữ nên kết thúc. Đừng hạ thấp giá trị của mình và đừng làm cho con cái thấy xấu hổ khi trở thành người đàn bà ngoại tình.

Ở xã hội nào thì đàn bà ngoại tình luôn được xem là nhục nhã và tội lỗi nhất. Khi đau khổ vì chồng, khi cuộc hôn nhân không được như ý nguyện thì đàn bà thường sa vào vòng tay của người đàn ông khác được cho là “hơn chồng mình”. Nhưng ngoại tình rồi đàn bà sẽ nhận được gì hay chỉ hạ thấp giá trị của bản thân xuống? Khi hôn nhân trục trặc, phụ nữ thường dễ bị cám dỗ bởi một bờ vai khác - Ảnh minh họa: Internet Một người bạn tôi quen kể rằng mình đang ngoại tình. Nhân tình chẳng ai khác là người yêu cũ. Chồng bạn vẫn rất tốt nhưng bạn cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình tẻ nhạt và buồn chán. Chồng bạn cũng như bao nhiêu người đàn ông khác vẫn thường nhậu nhẹt và vô tâm, chẳng biết vợ mình cần gì và muốn gì. Còn bạn lại luôn khao khát được sống trong sự lãng mạn và quan tâm. Thế rồi, gặp lại người yêu cũ, một thời yêu đương lãng mạn sống lại trong bạn.

Anh nhân tình này cũng đã có vợ có con. Bất chấp việc cả hai đều có gia đình, họ lao vào nhau như con thiêu thân. Nhân tình của bạn cũng đang gặp vấn đề muôn thuở với vợ: Cảm thấy vợ phiền phức, hay than phiền, chỉ trích chồng... Họ thường xuyên hẹn nhau ở khách sạn, nhắn tin với nhau mỗi ngày. Họ nhìn thấy ở người kia những điều không thể tìm thấy ở người bạn đời của mình. Tôi nghe xong hỏi bạn định sẽ thế nào? Bạn tặc lưỡi: “Thì cứ sống như vậy chẳng tốt hơn sao? Mình cũng chẳng thể ly hôn với chồng vì còn 2 đứa con!”. Thấy cuộc hôn nhân của mình tẻ nhạt, bạn ngoại tình với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet Tôi thấy bạn mình đáng trách vô cùng. Bạn cũng như bao nhiêu người phụ nữ ngoại tình ngoài kia. Khi thất vọng, hoặc quá cô đơn khi sống trong chính căn nhà của mình, người đàn bà rất dễ cảm động bởi sự quan tâm, lo lắng từ một người đàn ông khác. Như nắng hạn gặp mưa rào, tình nhân mới gặp như là "tri kỉ" hiểu rõ, biết quan tâm và thấu hiểu, có nhiều điều mà chồng mình không thể cho được… Người đàn bà tỏ ra mình đáng thương và mình chỉ như nạn nhân của cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Tất cả những lí do trên, không một lí do nào đủ sức thuyết phục cho việc ngoại tình, bởi khi lên giường cùng người đàn ông khác người đàn bà quên mất mình cũng là một người vợ.

Đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân mình bằng việc ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Có những người chồng sống hết sức tệ bạc với vợ, thậm chí ngoại tình, vũ phu. Nhưng đàn bà chúng ta có phẩm hạnh, có giá trị, không thể sống như những gã đàn ông hèn mọn đó. Khi ngọn lửa yêu thương nguội lạnh, không còn thể tìm thấy điều mình cần trong cuộc hôn nhân thì nên kết thúc nó. Mạnh mẽ kí vào lá đơn ly hôn rồi hãy tìm kiếm hạnh phúc mới. Đừng hạ thấp giá trị của mình, và đừng làm cho con cái thấy xấu hổ khi có một người mẹ ngoại tình.

Cái dại nhất của người thứ ba là lấy nhan sắc để giữ chân đàn ông Kẻ thứ ba luôn muốn ràng buộc đàn ông có vợ bằng sự trẻ trung, bằng nhan sắc mình đang có. Chân lý của người thứ ba là: Đàn bà đẹp thì có quyền! Thế nhưng, nhan sắc đàn bà cũng như hoa, sớm nở tối tàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ba-ngoai-tinh-du-chong-te-bac-den-dau-cung-dung-ha-thap-gia-tri-ban-than-minh-348738.html