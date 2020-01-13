Cái dại nhất của người thứ ba là lấy nhan sắc để giữ chân đàn ông

Kẻ thứ ba luôn muốn ràng buộc đàn ông có vợ bằng sự trẻ trung, bằng nhan sắc mình đang có. Chân lý của người thứ ba là: Đàn bà đẹp thì có quyền! Thế nhưng, nhan sắc đàn bà cũng như hoa, sớm nở tối tàn.

Tâm lí của những người thứ ba là luôn thấy bản thân mình cao hơn người vợ ở nhà một bậc. Người đàn bà ở nhà nhàu nhĩ, xác xơ, nhàm chán và cũ kĩ đến mức người chồng chán ngấy. Kẻ thứ ba tự thấy mình trẻ trung, xinh đẹp, thấy mình được yêu thương nhiều hơn. Tự huyễn hoặc rằng mình ở vị trí số 1 trong trái tim đàn ông. Họ tự tin rằng nhan sắc của mình sẽ trói chân được anh ta. Người thứ ba luôn tự tin mình trẻ đẹp hơn người vợ ở nhà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông luôn ham thích cái mới, cái lạ. Đó chính là lí do giải thích vì sao có rất nhiều người đàn ông “ăn vụng” trong khi người vợ ở nhà rất xinh đẹp, giỏi giang chẳng thua kém người nào. Vợ đẹp đến mấy với đàn ông cũng là “đồ cũ”. Nhân tình như viên kẹo ngọt ngào, đầy mới lạ và si mê. Nhưng thường cái gì ban đầu nồng nhiệt thì cũng chóng tàn. Chẳng mấy chốc đàn ông lại thấy nhàm chán.

Người vợ ràng buộc với chồng bằng danh phận, bằng con cái, bằng những năm tháng khổ ải đi qua cùng nhau. Còn người thứ ba luôn muốn ràng buộc người đàn ông bằng sự trẻ trung, bằng nhan sắc mình đang có. Chân lý của kẻ thứ ba là: Đàn bà đẹp thì có quyền! Thế nhưng, nhan sắc vốn dĩ là thứ nhanh chóng tàn phai với một người phụ nữ. Nên nhớ rằng, chính người vợ ở nhà cũng một thời xuân sắc. Cũng má hồng, eo thon giống bất kì người phụ nữ nào. Nhưng vì hôn nhân, vì sinh con đẻ cái và bao nhiêu mối lo toan đã khiến thanh xuân họ qua đi. Vì chê bai nhan sắc vợ mà đàn ông ngoại tình. Đàn ông mê nhan sắc, rồi khi nhân tình tàn phai anh ta cũng bỏ đi mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà nào rồi cũng sẽ sinh con. Vóc dáng sẽ chẳng còn thon gọn, vùng bụng phẳng phiu sẽ trở nên ngấn mỡ. Có người thứ ba nào dám vỗ ngực nói rằng cả cuộc đời này mình sẽ giữ mãi được nhan sắc như hiện tại. Đàn bà nghĩ rằng dùng sự gợi cảm, bằng những phút giây trên giường mà trói chân được đàn ông là đàn bà dại dột. Bởi, một người đàn ông chỉ đến với đàn bà vì nhan sắc thì dĩ nhiên khi nhan sắc tàn phai anh ta cũng sẽ rời đi nhanh chóng.

Nhan sắc phụ nữ như hoa, sớm nở thì tối tàn - Ảnh minh họa: Internet Người vợ đã hi sinh cho anh ta cả thanh xuân. Đã mòn mỏi vun vén, đã vượt qua bao nhiêu khổ ải, đã dứt ruột sinh con mà anh ta còn phản bội. Thì một kẻ qua đường lấy gì để trói chân đàn ông cả cuộc đời. Dùng thứ nhan sắc vốn dĩ chẳng thể tồn tại mãi đấy ư? Người thứ ba à, hãy tỉnh mộng trước khi quá trễ!

Tâm sự người thứ ba: Anh ta về với vợ, đau khổ một mình tôi Anh về với vợ. Tôi cay đắng thu xếp tàn cuộc. Dẫu biết rằng chấm dứt chuyện tình trái ngang này là điều tốt nhất cho người thứ ba như tôi, nhưng không biết đến khi nào tôi mới tìm được bình yên.

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