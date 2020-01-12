Tâm sự người thứ ba: Anh ta về với vợ, đau khổ một mình tôi

Anh về với vợ. Tôi cay đắng thu xếp tàn cuộc. Dẫu biết rằng chấm dứt chuyện tình trái ngang này là điều tốt nhất cho người thứ ba như tôi, nhưng không biết đến khi nào tôi mới tìm được bình yên.

Khi nhắc đến kẻ thứ ba, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ả đàn bà lẳng lơ, chuyên đi dụ dỗ chồng người khác. Nhưng cũng có những người thứ ba không hề biết mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác bởi người đàn ông đó luôn giấu giếm chuyện mình đã có vợ con. Oái ăm thay, trường hợp của tôi lại giống y như vậy. Khi đến với tôi, anh ta diễn quá giỏi khiến tôi chẳng bao giờ nghi ngờ chuyện anh đã có gia đình. Tôi không hề biết rằng anh đã có vợ con - Ảnh minh họa: Internet Anh và tôi làm chung công ty với nhau. Khi gặp anh, tôi không hề biết anh đã có vợ. Tôi mến anh bởi tính tình hiền lành lại làm việc chăm chỉ. Anh nói với tôi mải lo làm ăn, kiếm tiền nuôi các em ăn học và phụng dưỡng cha mẹ nên chưa dám có vợ. Những bữa trưa chúng tôi hay ngồi ăn cơm, uống nước trò chuyện. Anh và tôi rất hợp nhau. Tôi nhận ra rằng mình đã có tình cảm với anh.

Anh ngỏ lời yêu tôi. Lòng tôi sung sướng ngập tràn. Mối quan hệ của chúng tôi cũng giống như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Rồi anh đề nghị được dọn đến ở cùng với tôi, một thời gian ngắn nữa sẽ về thưa chuyện với ba mẹ để làm đám cưới. Tôi suy nghĩ và cũng đồng ý vì tôi yêu anh thật sự và nghĩ rằng sớm hay muốn thì chúng tôi chẳng về chung 1 nhà. Chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng. Tôi không bao giờ nghi ngờ anh không thật lòng với mình - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Một hôm, có người đàn bà tìm đến tận nhà tôi khóc lóc. Tôi điếng người khi cô ta nhận là vợ anh. Rồi cô ta kể, cuộc sống ở quê lam lũ không đủ ăn đủ mặc nên mới để chồng lên thành phố làm việc. Mấy năm đầu thỉnh thoảng anh còn về quê thăm vợ con. Nhưng cả năm nay anh không về, lên tìm thì mọi người chỉ chồng dọn ra đây sống. Ai ngờ lại chung chạ với người khác như vợ chồng.

Tôi như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta đã có vợ có con, còn diễn một vai tử tế để qua mặt tôi. Sợ tôi không tin, người đàn bà còn chìa cho tôi xem tấm ảnh cưới của họ. Không lầm được nữa, anh chính là chú rể trong tấm hình. Dù quá đau đớn nhưng tôi cũng hứa với vợ anh sẽ cắt đứt. Người đàn bà quệt ngang dòng nước mắt đi ra cổng. Tôi không ngờ cuộc đời mình có lúc lại trớ trêu đến thế này. Tôi và anh chia tay nhanh chóng hơn tôi tưởng. Khi tôi gào khóc, anh chỉ nói đúng một câu: “Em biết hết rồi à?”. Biết không thể năn nỉ tôi tiếp tục cuộc tình sai trái, anh gom đồ dọn ra ngoài. Nhục nhã, cảm giác đắng chát ê chề tràn ngập trong tôi. Những hy vọng, những dự định cho tương lai của tôi bỗng chốc vỡ tan như bọt xà phòng. Đàn bà trái tim đặt nhầm chỗ, cuộc đời khổ sở vô cùng. Đàn ông đi ngoại tình, chỉ cần vài ba bữa quên sạch những gì mình làm, mình hứa. Họ quên mất rằng mình là nguồn cơn của nỗi đau khổ không chỉ một mà hai người đàn bà. Anh về với vợ, tôi thu xếp tàn cuộc - Ảnh minh họa: Internet Anh về với vợ. Tôi cay đắng thu xếp tàn cuộc. Dẫu biết rằng kết lại chuyện tình trái ngang này là điều tốt nhất nhưng tôi không biết lòng mình đến khi nào mới tìm được bình yên? Trách tôi quá vội ngây thơ tin người mà không chịu tìm hiểu trước. Trót làm người thứ ba, là nguồn cơn gia đình người khác tan nát, tôi khổ tâm vô cùng.

Câu nói dối kinh điển của đàn ông: 'Anh sẽ nuôi em cả đời' Những người phụ nữ khôn ngoan phải luôn có một công việc kiếm ra tiền. Chẳng phải chúng ta thực dụng, quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng đó là cách khẳng định giá trị của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-nguoi-thu-ba-anh-ta-ve-voi-vo-dau-kho-mot-minh-toi-348600.html