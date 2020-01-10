Hôn nhân muốn bền vững, hãy trân trọng những gì mình đang có

Bây giờ chị đã hiểu, không thể nhìn vào hào nhoáng bên ngoài để đánh giá hôn nhân hạnh phúc không. Chị may mắn cưới được một người chồng tốt nhưng không biết trân trọng.

Dù ít hay nhiều thì phụ nữ hay đàn ông sau khi kết hôn 1 thời gian sẽ rơi vào tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Tình yêu dần phai nhạt và cảm thấy người bạn đời của mình ngày càng xa cách. Cuộc sống mệt nhoài, bao nhiêu gánh nặng, vợ chồng lại ít thấu hiểu quan tâm khiến cho rất nhiều cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ. Đôi khi, chúng ta có suy nghĩ tàn nhẫn rằng: “Nếu không cưới người này thì cuộc sống của mình đã tốt hơn rất nhiều”. Kết hôn một thời gian, chúng ta cảm thấy chán người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong chúng ta, rất ít người hài lòng với cuộc sống mình đang có. Ai cũng muốn nhiều tiền hơn, cuộc sống giàu sang hơn, luôn khao khát người bạn đời của mình thay đổi. Đôi khi vì những hào nhoáng của những người xung quanh mà chúng ta quên mất hạnh phúc của chính mình. Cuộc sống của người khác thì luôn vui vẻ, sung túc còn cuộc đời của mình thì đầy rẫy những bất ổn, khiếm khuyến. Nhưng nếu không trân trọng thì một ngày đó chúng ta sẽ mất đi những gì mình có.

Chồng chị là một người đàn ông tốt – theo như nhận xét của nhiều người. Anh không rượu chè, không hút thuốc, lại hiền hành. So ra với nhiều người đàn ông khác, chồng chị rất ít tật xấu. Những đồng lương kiếm được cũng đưa hết cho vợ nuôi con. Hiếm khi nhậu nhẹt, anh thường về nhà sớm đón con, phụ chị việc nhà. Nhưng chị không hài lòng với chồng mình. Chị muốn chồng mình giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn. Chị muốn chồng mình phải giỏi giang, kiếm được nhiều tiền như những người đàn ông ngoài kia - Ảnh minh họa: Internet Chị ít khi ngọt ngào với chồng. Chuyện nhỏ nhặt chị cũng tỏ ra mặt nặng mày nhẹ. Chồng chị không chấp nhất, vẫn cứ hết lòng với vợ con. Suy nghĩ chán chồng cứ lớn dần trong chị. Chị thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật tẻ nhạt và vô vị. Chồng chị cứ như cục đất, không biết nói những lời quan tâm, không giỏi giang kiếm tiền. Chị muốn chồng mình như chồng của một người bạn thân: Đẹp trai, ga lăng, kiếm tiền giỏi, cho vợ con một cuộc sống sung túc.

Có lẽ, chị sẽ mãi chán chường chồng nếu như không có dịp ngồi tâm sự với người bạn thân. Người bạn mà chị luôn ngưỡng mộ và ghen tị vì cuộc sống xa hoa. Bạn chị bảo rằng ước ao chồng của mình tốt bằng 1 phần chồng chị thì có lẽ bạn đã hạnh phúc vô cùng. Chồng bạn giàu đấy, cho bạn cuộc sống sung sướng nhưng lại thiếu đi cái tâm của một người chồng. Đối xử với vợ con nhạt nhẽo, thờ ơ. Những lúc con ốm vợ bệnh cũng chẳng hề biết đến. Đàn ông nhiều tiền lại càng nhiều cám dỗ và tật xấu. Gần đây, bạn phát hiện anh ta có qua đêm với gái bên ngoài. Cay đắng quá, bạn đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Chị đã không biết trân trọng người chồng tốt, đối đãi với mình bằng cả chân tâm - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ chị đã hiểu, đừng nhìn vào hào nhoáng bên ngoài để đánh giá hạnh phúc của một người đàn bà. Chị là người đàn bà may mắn cưới được một người chồng tốt nhưng lại không biết trân trọng. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng chồng luôn đối đãi với chị một cách chân thành nhất. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu.

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