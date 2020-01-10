Hôn nhân muốn bền vững, hãy trân trọng những gì mình đang có

Phụ nữ yêu 10/01/2020 09:08

Bây giờ chị đã hiểu, không thể nhìn vào hào nhoáng bên ngoài để đánh giá hôn nhân hạnh phúc không. Chị may mắn cưới được một người chồng tốt nhưng không biết trân trọng.

Dù ít hay nhiều thì phụ nữ hay đàn ông sau khi kết hôn 1 thời gian sẽ rơi vào tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Tình yêu dần phai nhạt và cảm thấy người bạn đời của mình ngày càng xa cách. Cuộc sống mệt nhoài, bao nhiêu gánh nặng, vợ chồng lại ít thấu hiểu quan tâm khiến cho rất nhiều cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ. Đôi khi, chúng ta có suy nghĩ tàn nhẫn rằng: “Nếu không cưới người này thì cuộc sống của mình đã tốt hơn rất nhiều”.

hon nhan hanh phuc 1
Kết hôn một thời gian, chúng ta cảm thấy chán người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong chúng ta, rất ít người hài lòng với cuộc sống mình đang có. Ai cũng muốn nhiều tiền hơn, cuộc sống giàu sang hơn, luôn khao khát người bạn đời của mình thay đổi. Đôi khi vì những hào nhoáng của những người xung quanh mà chúng ta quên mất hạnh phúc của chính mình. Cuộc sống của người khác thì luôn vui vẻ, sung túc còn cuộc đời của mình thì đầy rẫy những bất ổn, khiếm khuyến. Nhưng nếu không trân trọng thì một ngày đó chúng ta sẽ mất đi những gì mình có.

Chồng chị là một người đàn ông tốt – theo như nhận xét của nhiều người. Anh không rượu chè, không hút thuốc, lại hiền hành. So ra với nhiều người đàn ông khác, chồng chị rất ít tật xấu. Những đồng lương kiếm được cũng đưa hết cho vợ nuôi con. Hiếm khi nhậu nhẹt, anh thường về nhà sớm đón con, phụ chị việc nhà. Nhưng chị không hài lòng với chồng mình. Chị muốn chồng mình giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn.

hon nhan hanh phuc 2
Chị muốn chồng mình phải giỏi giang, kiếm được nhiều tiền như những người đàn ông ngoài kia - Ảnh minh họa: Internet

Chị ít khi ngọt ngào với chồng. Chuyện nhỏ nhặt chị cũng tỏ ra mặt nặng mày nhẹ. Chồng chị không chấp nhất, vẫn cứ hết lòng với vợ con. Suy nghĩ chán chồng cứ lớn dần trong chị. Chị thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật tẻ nhạt và vô vị. Chồng chị cứ như cục đất, không biết nói những lời quan tâm, không giỏi giang kiếm tiền. Chị muốn chồng mình như chồng của một người bạn thân: Đẹp trai, ga lăng, kiếm tiền giỏi, cho vợ con một cuộc sống sung túc.

Có lẽ, chị sẽ mãi chán chường chồng nếu như không có dịp ngồi tâm sự với người bạn thân. Người bạn mà chị luôn ngưỡng mộ và ghen tị vì cuộc sống xa hoa. Bạn chị bảo rằng ước ao chồng của mình tốt bằng 1 phần chồng chị thì có lẽ bạn đã hạnh phúc vô cùng. Chồng bạn giàu đấy, cho bạn cuộc sống sung sướng nhưng lại thiếu đi cái tâm của một người chồng. Đối xử với vợ con nhạt nhẽo, thờ ơ. Những lúc con ốm vợ bệnh cũng chẳng hề biết đến. Đàn ông nhiều tiền lại càng nhiều cám dỗ và tật xấu. Gần đây, bạn phát hiện anh ta có qua đêm với gái bên ngoài. Cay đắng quá, bạn đang nghĩ đến chuyện ly hôn.

hon nhan hanh phuc 3
Chị đã không biết trân trọng người chồng tốt, đối đãi với mình bằng cả chân tâm - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ chị đã hiểu, đừng nhìn vào hào nhoáng bên ngoài để đánh giá hạnh phúc của một người đàn bà. Chị là người đàn bà may mắn cưới được một người chồng tốt nhưng lại không biết trân trọng. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng chồng luôn đối đãi với chị một cách chân thành nhất. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu

Hôn nhân muốn hạnh phúc, hãy đặt tình thương lên trên tình yêu

Khi người ta cuồng nhiệt say mê, người ta sống với nhau bằng tình yêu. Nhưng khi đã là vợ chồng, người ta đối đãi với nhau bằng tình thương. Muốn hôn nhân hạnh phúc, phải luôn đặt tình thương lên trên tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   người chồng tốt bí quyết hôn nhân hạnh phúc chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này