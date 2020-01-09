Sức chịu đựng của phụ nữ có hạn, đàn ông đừng nghĩ mình có thể tùy ý đối xử cả đời

Tâm sự gia đình 09/01/2020 11:21

Chị là người đàn bà cam chịu nhưng không phải kẻ ngu ngốc, bạc nhược đến độ để người ta tùy ý đối xử với mình. Chị chủ động viết đơn ly hôn, ôm con ra khỏi nhà mà không yêu cầu bất kì thứ gì.

Đôi khi, hạnh phúc gia đình có được không nhờ sự thương yêu của người đàn ông mà nhờ sự chịu đựng của phụ nữ. Đàn bà giỏi nhẫn nhịn, giỏi chịu đựng lắm. Chồng vô tâm, tệ bạc, đối xử không tốt… nhiều người phụ nữ chấp nhận, nuốt ngược nước mắt vào lòng vì hòa khí, vì sự ấm êm của gia đình. Nhưng trái tim đàn bà không phải sỏi đá, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Đàn bà chịu đủ tổn thương, cay đắng rồi tự khắc cũng rời đi.

dan ba cam chiu 1
Đôi khi, hạnh phúc của một gia đình được đổi bằng sự chịu đựng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị ôm con rời khỏi nhà, gia đình chồng, hàng xóm ai cũng hết sức sững sờ. Chị đã viết đơn ly hôn và kí sẵn, ra đi mà đôi mắt ráo hoảnh, không thèm nhìn lại nhà chồng lấy 1 lần. Nước mắt chị đã rơi đủ rồi, dằn vặt và khổ tâm cũng đủ rồi. Bây giờ đã đến lúc chị sống cho bản thân mình chứ không phải hy sinh cạn kiệt, để mặc cho người khác muốn đối xử ra sao cũng được.

Gia đình chồng, hàng xóm đã quá quen với hình ảnh một người phụ nữ hiền lành, nhàu nhĩ, lúc nào cũng làm việc như một người giúp việc trong gia đình. Gia đình chồng cũng thuộc hàng có của ăn của để nên khi về làm dâu họ bảo chị nghỉ việc ở nhà sinh con và nội trợ. Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng có lúc nào chị được nghỉ ngơi, sung sướng? Lúc nào cũng phải mệt nhoài, làm hết việc này đến việc khác, rồi còn chăm con nhỏ.

dan ba cam chiu 2
Chồng chị đối xử vô tâm lại còn đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình ba mẹ ruột của chị rất nghèo so với hoàn cảnh nhà chồng nên có lẽ vì thế họ có phần coi thường chị. Bà mẹ chồng chanh chua nhiều khi bóng gió với hàng xóm rằng chị làm dâu vì để ý đến gia tài nhà họ. Chị biết hết, nhưng đành giả mù, giả điếc để yên cửa yên nhà. Nhưng đau lòng thay, người chồng hết lòng thương yêu chị trước đây vì nghe theo lời mẹ chồng nên cũng dần thay đổi. Anh ngày càng vô tâm, thờ ơ, nhiều lần nghe lời mẹ chồng mà la mắng chị.

Có lẽ vì ở nhà nội trợ, bỏ bê chăm sóc bản thân mà chị già đi rất nhiều. Chồng chị chán ngán mà sinh tật ăn vụng bên ngoài. Đau khổ làm sao kể xiết. Nếu mẹ chồng chị sống có tâm, biết phải trái thì đã khuyên con trai sửa sai, quay về với gia đình. Nhưng không, bà ta nói thẳng vào mặt chị: “Chồng đi ngoại tình thì người vợ phải coi lại cách sống của mình”. Còn chồng chị, lại ngang nhiên qua lại, bảo rằng chị hãy chấp nhận cho anh ta đi ăn vụng bằng không chị ra đi tay trắng.

dan ba cam chiu 3
Chị không thể sống như thế cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chị là người đàn bà giỏi chịu đựng nhưng không phải kẻ ngu ngốc, bạc nhược đến độ để người ta tùy ý đối xử với mình. Chị chủ động viết đơn ly hôn, ôm con ra khỏi nhà mà không yêu cầu bất kì thứ gì. Bao nhiêu năm làm vợ, sống trong căn nhà đầy rẫy sự dối trá và tàn nhẫn. Sức chịu đựng của chị có giới hạn, chị không thể sống như thế cả đời được.

Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại

Lựa chọn ngoại tình để trả thù chồng phản bội là đàn bà dại

Một lần chị to tiếng thì đứa con trai đang học cấp ba bảo: “Mẹ là đàn bà ngoại tình thì tốt đẹp gì mà chỉ trích con”. Chị sững sờ, quặn thắt trong lòng. Nỗi đau bị con khinh khi còn lớn gấp nhiều lần nỗi đau chồng phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm chồng ngoại tình phụ nữ cam chịu

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 15 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại