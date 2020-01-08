Đàn ông vô tâm đối xử với vợ con chẳng khác gì người dưng nước lã

Cái cô đơn nhất với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu váy đẹp mà chính là có chồng nhưng bị đối đãi như người dưng. Chính những người đàn ông vô tâm đã giết chết tình yêu và niềm tin trong trái tim người vợ của mình.

Gia đình là điểm tựa của mỗi con người. Dù bên ngoài sóng gió, dù ngoài kia lọc lừa xảo trá thì chỉ cần bước về nhà, bên cạnh những người thương yêu đã thấy ấm lòng. Nhưng có những nơi được gọi là nhà nhưng không hề có hơi ấm của tình thương yêu. Có những người đàn ông là chồng, là cha như lại sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Rất nhiều người đàn ông vô tâm, đôi khi đối xử với vợ con mình còn thua thiên hạ. Nhiều người chồng sống thờ ơ, lạnh lẽo với vợ con - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, có rất nhiều người đàn ông sống rất kỳ lạ. Họ sốt sắng với mọi người, giúp đỡ thiên hạ hết lòng, với đồng nghiệp thì giả lả cười nói nhưng bước về nhà, họ như biến thành con người khác. Họ ít quan tâm vợ, xa cách với con, thậm chí chẳng xem lời nói của vợ quan trọng bằng lời nói của thiên hạ ngoài kia. Nhiều người đàn bà, bước vào hôn nhân nhiều năm nhưng chưa từng nhận được sự quan tâm từ chồng.

Nhiều ông chồng vô tâm xem vợ chẳng khác gì người dưng. Là người dưng, nên họ không bao giờ cảm thấy thương xót những hy sinh, những vất vả mệt nhọc của vợ đã bỏ ra vì gia đình. Vì là người dưng nên những bữa cơm, những việc nhà, ngay cả chuyện sinh con đẻ cái của vợ với đàn ông cũng chỉ là bổn phận không hơn không kém. Vì là người dưng nên đau ốm tự mua thuốc, vui buồn tự mình an ủi, khóc thì tự mình lau nước mắt. Chồng vô tâm, vui buồn đàn bà tự an ủi, khóc tự mình lau nước mắt - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông có tính sĩ diện hão, vợ con ở nhà chưa chắc đã có được miếng ngon nhưng trong túi có tiền lại vung tay đi mời thiên hạ. Vợ ở nhà, nhờ đỡ việc gì cũng mặt nặng mày nhẹ nhưng với những người phụ nữ ngoài đường, với đồng nghiệp thì lại sốt sắng không thôi. Là đàn ông nông cạn hay là vì bản thân họ không đủ sáng suốt để nhận ra ai là người thực sự quan trọng mới mình?

Đàn bà không cần một người đàn ông quá nhiều tiền, không cần một cuộc sống quá giàu sang, xa hoa. Điều họ cần nhất chỉ là một người chồng tốt. Cái cô đơn nhất với đàn bà không phải thiếu son phấn, thiếu váy đẹp mà chính là có chồng nhưng bị đối đãi như người dưng. Hôn nhân dần trở nên vô nghĩa khi những điều giản dị như sự quan tâm, tình yêu thương chẳng hề tồn tại. Chính sự vô tâm đã giết chết tình yêu của người vợ dành cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Cái cảm giác có chồng mà không hề được thấu cảm, được quan tâm với phụ nữ rất day dứt và đau lòng. Rồi dần dần, họ sẽ không còn hy vọng, không còn mong chồng thay đổi nữa. Lửa thương yêu trong lòng đã tắt, đàn bà trở nên im lặng và lòng dạ lạnh lẽo. Đàn bà nào cũng thương yêu chồng nhưng chính sự vô tâm của đàn ông đã giết chết tình yêu trong họ.

Hậu vận của đàn ông ngoại tình chính là nỗi cô đơn của tuổi già Ông đã tìm gặp vợ con, mong muốn được sum vầy nhưng họ cự tuyệt. Những đứa con của ông cũng tránh mặt cha, bảo rằng không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình.

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