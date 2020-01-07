Phụ nữ đừng cam chịu cả đời ở bên một người chồng khiến mình đau khổ

Tâm sự gia đình 07/01/2020 10:36

Bi kịch của phụ nữ cam chịu là chấp nhận số phận của mình! Như con chim bị giam trong lồng, biết mình không có tự do nhưng lại không có can đảm giải thoát.

Nỗi khổ lớn nhất của phụ nữ không phải lấy nhầm chồng. Còn có một bi kịch lớn hơn mang tên: Cam chịu và chấp nhận dẫu biết rằng cả đời mình sẽ không có hạnh phúc. Những người phụ nữ cam chịu như vậy vẫn còn rất nhiều xung quanh chúng ta. Đàn bà à, nuốt ngược nước mắt để gìn giữ một gia đình mục ruỗng để rồi cuối cùng mình sẽ có được gì?

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Bi kịch lớn nhất của phụ nữ chính là cam chịu và chấp nhận số phận của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi năm nay 35 tuổi. Tất bật sớm hôm với gánh rau ngoài chợ để có tiền nuôi hai đứa con ăn học. Chồng chị là một người rất tệ. Anh là con ma men, sáng xỉn chiều say. Cả ngày chẳng thấy anh làm gì, tụ tập với đám “chiến hữu” chén tạc chén thù. Chị nai lưng, gồng mình lên để nuôi con còn nuôi cả chồng. Đã thế, mỗi lần anh ta say xỉn lại về đánh đập chị. Anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc. Người chị bao nhiêu vết bầm tím cũ mới. Nhiều lần ghé sạp mua rau, thấy chị kéo nón che đi vết rách dài trên trán.

Nhiều người bảo, chồng tệ như thế sao không bỏ? Bởi suy cho cùng, chị lấy chồng nhưng có nhờ vả được gì từ người chồng ấy, lại khổ sở về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lần tâm sự tôi mới biết, chị mang trong mình những nỗi sợ cố hữu của đàn bà: Sợ gia đình tan vỡ, con không cha, rồi hai đứa con chị lớn lên mặc cảm với đời… Thôi thì chị chịu cực một chút, chỉ cần tương lai hai đứa tốt đẹp hơn mẹ!

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Như con chim bị giam trong lồng nhưng lại không có can đảm giải thoát mình - Ảnh minh họa: Internet

Có biết bao nhiêu người đàn bà như chị. Biết rằng mình khổ, biết rằng chồng tệ bạc nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ nổi. Họ loay hoay trong nỗi đau ấy, đã bao nhiêu lần dằn vặt, bao nhiêu lần muốn viết đơn ly hôn nhưng rồi lại thôi. Bi kịch của họ là: Chấp nhận số phận của mình! Như con chim bị giam trong lồng, biết mình không có tự do nhưng lại không có can đảm giải thoát.

Xã hội bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không ai bó buộc người đàn bà phải ăn đời ở kiếp với chồng cho dù anh ta có tệ bạc đến mức nào. Bao nhiêu người đàn bà sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, mọi sự tệ bạc của chồng chỉ mong gia đình trọn vẹn, con có cha, để thiên hạ nhìn vào không bàn tán xôn xao. Để rồi, sau tất cả, cái người đàn bà cam chịu nhận được mãi mãi cũng chỉ là nỗi đau khổ tột cùng.

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Hãy rời xa kẻ chỉ đem đến cho mình đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

Bi kịch lớn nhất không phải lấy nhầm chồng, mà là biết chồng tệ bạc vẫn có chấp nhận mọi hy sinh, đau khổ về mình. Người đàn bà bản lĩnh là người cầm lên được nhưng cũng dám buông tay. Phụ nữ à, hãy can đảm rời xa người đàn ông chỉ đem đến cho mình đau khổ.

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