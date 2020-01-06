Gửi cha ngoại tình: 20 năm của mẹ không bằng người đàn bà mới quen sao?

Tâm sự gia đình 06/01/2020 14:33

Người ta nói rằng, cha ngoại tình là vì ham mê thể xác, coi trọng bản năng. Có đúng vậy không ba? 20 năm qua mẹ cùng ba đồng hành, cùng gắn bó vậy mà chẳng là gì so với một người đàn bà mới quen hay sao?

Những người hàng xóm nói với con rằng ba là người đàn ông ngoại tình. Họ bảo rằng, ba có bồ nhí bên ngoài và đã có con với người phụ nữ đó… Mỗi lần nghe được những lời nói đó cổ con nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra mà không có cách nào ngăn lại được. Những lần như thế, con đều cố đi thật nhanh, chạy trốn những câu nói và ánh nhìn của mọi người. Con khổ tâm và xấu hổ vô cùng khi có một người cha ngoại tình.

cha ngoai tinh 1
Chỉ vài tháng thôi mà gia đình yên ấm của mình đã vỡ tan - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ phát hiện ra ba có người phụ nữ cách đây vài tháng. Và mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến con ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài tháng thôi, gia đình hạnh phúc, yên ấm của mình đã vỡ tan. Không còn những bữa cơm sum vầy, vui vẻ. Không còn những giây phút cả nhà cùng ngồi xem chương trình tivi vừa trò chuyện… Cha từ người đàn ông hết lòng thương yêu gia đình, vợ con đã biến thành người chồng, người cha phản bội.

Người ta nói rằng, đàn ông ngoại tình là vì ham mê thể xác, coi trọng chuyện bản năng. Có đúng vậy không ba? Vậy thì gia đình mình, những tháng ngày đã từng hạnh phúc, từng ấm êm có quan trọng với ba không? Ba mẹ kết hôn đã hơn 20 năm. Cũng là từng ấy thời gian có với nhau những vui buồn, cay đắng. 20 năm cùng đồng hành, cùng gắn bó vậy mà chẳng là gì so với một người đàn bà mới quen hay sao?

cha ngoai tinh 2
20 năm qua, mẹ đã vì ba mà hy sinh, chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

So với người phụ nữ kia, mẹ không đẹp, không trẻ bằng. Nhưng những gì mẹ đã hy sinh cho ba thì cả đời người đàn bà kia không thể làm được. Mẹ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội. Mẹ hết lòng hy sinh, vun vén cho gia đình. Mẹ ở bên ba từ khi ba tay trắng, chưa có gì trong tay đến khi ba rủng rỉnh tiền bạc. Chính mẹ đã đứng sau chăm lo gia đình để ba toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp… Người ta nói rằng sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chỉ có thể là mẹ mà thôi!

cha ngoai tinh 3
Người đàn bà đó không hề góp một giọt mồ hôi, công sức nào cho ba - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói rằng đàn ông khi giàu có sẽ quên người đàn bà đã đi qua giông bão cùng mình. Trường hợp của ba lại đúng y như thế! Người đàn bà kia chưa từng rơi một giọt mồ hôi vì ba, chưa từng góp một chút công sức gì cho ba. Vậy mà giờ đây, cô ta nghiễm nhiên được hưởng mọi thứ ba có được từ sự hy sinh của mẹ. Cuộc đời này, có lắm điều trái khoáy như vậy đó. Một người phụ nữ hy sinh, dốc lòng dốc sức cho gia đình cuối cùng chỉ nhận được sự bạc bẽo từ chồng mà thôi.

Vì rất hiểu đàn ông nên phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng

Vì rất hiểu đàn ông nên phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng

Với phụ nữ hiện đại, tiền có thể tự kiếm, niềm vui có thể tự tìm. Họ không cần đến một người đàn ông mà không có gì đảm bảo sẽ yêu thương và trân trọng họ trọn đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông phản bội phụ nữ hy sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 39 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại