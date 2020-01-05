Vì rất hiểu đàn ông nên phụ nữ ngày nay không muốn lấy chồng

Với phụ nữ hiện đại, tiền có thể tự kiếm, niềm vui có thể tự tìm. Họ không cần đến một người đàn ông mà không có gì đảm bảo sẽ yêu thương và trân trọng họ trọn đời.

Phụ nữ lấy chồng, có ai không tự tin rằng mình đã rất hiểu người đàn ông này? Yêu nhau vài năm, phụ nữ tin chắc đây chính là người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc cho mình. Thế nhưng bước vào hôn nhân, nhiều người sững sờ vì chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về người chồng cả. Phụ nữ càng chưa hiểu gì về đàn ông lại càng khao khát muốn kết hôn. Và ngược lại, khi đã hiểu rõ về đàn ông thì phụ nữ lại càng không muốn lấy chồng. Phụ nữ có chồng thì chán chồng, chưa có chồng thì lại không muốn kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu, người đàn ông nào cũng muốn minh chứng rằng mình là người tử tế, bản lĩnh, tốt đẹp. Họ vồ vập săn đón và luôn đối xử với người mình yêu bằng thái độ nhẹ nhàng, bao dung nhất. Phụ nữ khi yêu, thường lầm tưởng giữa tính cách thật với tính cách mà đàn ông cố thể hiện. Sau ngày cưới, là lúc người đàn ông không cần “diễn” nữa. Dù ít hay nhiều, phụ nữ sẽ nhận ra người đàn ông mình yêu và cưới có những điểm khác biệt. Thậm chí, nhiều người phụ nữ còn bị vỡ mộng, sửng sốt vì những gì mình chứng kiến ở chồng. Người đàn ông dịu dàng, ngọt ngào, hết lòng thương yêu ngày nào đã biến thành một gã đàn ông vô tâm, lười biếng, ích kỷ.

So với trước đây, phụ nữ bây giờ lựa chọn việc sống độc thân hay làm mẹ đơn thân ngày càng nhiều. Thậm chí, nhiều cô gái dẫu chưa từng bước vào đời sống hôn nhân cũng đã có những quan điểm rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến đàn ông. Họ lựa chọn cuộc sống độc thân, đến thời điểm thích hợp sẽ làm mẹ đơn thân. Bây giờ phụ nữ chán chồng, chán ngán cuộc hôn nhân của mình ngày càng nhiều. Nhiều phụ nữ đã tỏ ra ngao ngán mà nói rằng: “Cuộc đời mình chỉ sợ thiếu tiền và thiếu con, chứ thiếu chồng chẳng chết được”. Hôn nhân, qua cái nhìn của phụ nữ hiện đại đã thực tế hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ trẻ không muốn lấy chồng, còn phụ nữ có chồng thì chán chồng. Đó là hệ quả tất yếu của những gì họ trải nghiệm về những cuộc hôn nhân xung quanh và của chính mình. Đàn bà kết hôn, có mong ước gì ngoài chuyện được hạnh phúc, ấm êm. Thế nhưng, bao nhiêu người đàn ông đã dẫm nát ước muốn bình dị đó. Chẳng những không được hạnh phúc, mà chính người chồng đã gây ra cho họ những đau đớn, khổ tâm và dằn vặt.

Hôn nhân, qua cái nhìn của phụ nữ hiện đại đã khác đi rất nhiều. Cưới chồng không còn đồng nghĩa với bình yên, có được một cuộc sống vui vẻ. Người chồng không còn là bến đỗ trong cuộc đời phụ nữ. Mặt khác, phụ nữ bây giờ hiện đại, giỏi giang. Tiền họ có thể tự kiếm, niềm vui có thể tự tìm. Họ không cần đến một người đàn ông mà không có gì đảm bảo sẽ yêu thương và trân trọng họ trọn đời. Độc thân mà chắc chắn vui vẻ còn hơn bước vào hôn nhân mà giống như “canh bạc”. Tiền phụ nữ tự kiếm, niềm vui tự mua được nên không cần một người đàn ông mang đến cho mình muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet Chẳng thể phủ nhận, vị thế của người đàn ông đã rớt giá trong mắt phụ nữ hiện đại. Chừng nào đàn ông còn sống vô tâm, ích kỷ, xem nhẹ gia đình để chạy theo những phù phiếm bên ngoài thì chừng đó phụ nữ càng xem nhẹ. Đàn ông à, đã đến lúc các anh nhìn nhận lại cách sống của mình rồi.

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng cố làm người đảm đang Đàn bà hy sinh, quá đảm đang như chị thì chỉ nhận về sự mệt mỏi và cô đơn mà thôi. Một người đàn bà hạnh phúc không nhất thiết phải là người giỏi giang và đảm đang nhất.

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