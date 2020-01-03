Tâm sự đàn bà cô đơn: Chẳng biết mình lấy chồng để làm gì

Tâm sự gia đình 03/01/2020 14:57

Những người đàn ông vô tâm như vậy lấy vợ về để làm gì? Phải chăng với họ, vợ khác nào người ở, người gánh giúp những việc khó khăn, khổ cực trong gia đình? Tôi là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Nhiều khi tôi tự nghĩ chẳng biết mình lấy chồng để làm gì. Tôi là người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vẫn mang danh có chồng đấy mà chẳng được sẻ chia, giúp đỡ. Người ta lấy chồng để được yêu thương, chở che còn mình phải tự gánh, tự làm tất cả mọi chuyện. Đôi lúc tôi suy nghĩ tiêu cực rằng: Có lẽ không có chồng mình sẽ thấy thanh thản hơn!

dan ba co don 1
Đôi khi tôi nghĩ rằng: Nếu không lấy chồng mình sẽ thanh thản hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng yêu nhiều năm, tìm hiểu kĩ rồi mới kết hôn. Nhưng từ khi yêu và khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chồng tôi trở thành hai con người khác hẳn. Khi xưa anh chiều chuộng, quan tâm bao nhiêu thì bây giờ lười biếng và ích kỷ bấy nhiêu. Công việc tôi bận rộn, nhiều khi tối mịt mới về nhà. Nhưng chồng đi làm về, vô tư nằm chơi game, ngay cả nồi cơm cũng chưa bao giờ cắm hộ.

Anh sống lười biếng, mọi việc trong nhà anh mặc nhiên là của vợ. Cơm nước, giặt giũ, dọn nhà… với anh là của đàn bà. Nói hoài không được, tôi mặc kệ. Nhưng khi mang thai và sinh con, tôi mới thấy sự vô tâm của chồng khiến mình buồn chán đến cùng cực. Người ta bầu bì được nâng niu, được tẩm bổ bao nhiêu món ngon. Còn tôi tự đi khám thai, nhiều lần chồng chở đi cũng với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Nghén ngẩm nhưng vẫn phải tự xuống bếp nấu nướng, dọn dẹp. Chồng vẫn cứ vô tư chơi game, vô tư ăn nhậu.

dan ba co don 2
Chồng tôi sống thờ ơ, vô tâm với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Khi sinh con, tôi loay hoay một mình với đứa con đỏ hỏn. Ở cữ trong bốn bức tường, con khóc, con quấy khiến tôi đuối sức. Chồng về nhà nghe tiếng con khóc nhức đầu nên lấy cớ ra ngoài tụ tập bạn bè. Đêm con quấy, anh ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ một mình cho khỏe.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình kết hôn để làm gì khi nằm cạnh chồng vẫn thấy cô độc. Nhiều đêm ôm con, tôi khóc nấc lên khi thấy chồng nằm ngủ say sưa. Dường như chưa bao giờ anh thấy thương xót vợ. Chưa bao giờ biết vợ mệt mỏi, khổ cực. Chưa bao giờ nhìn vợ bằng đôi mắt lo lắng, thương yêu của một người chồng.

Tôi đem chuyện chồng mình tâm sự với bạn bè. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi có rất nhiều ông chồng cư xử với vợ con như chồng tôi. Tôi tự hỏi: Những người đàn ông vô tâm như vậy lấy vợ về để làm gì? Phải chăng với họ, vợ khác nào người ở, người gánh giúp những việc khó khăn, khổ cực trong gia đình? Vậy đàn ông sức dài vai rộng làm gì khi không thể đem đến cho vợ bình yên, hạnh phúc?

dan ba co don 3
Những người chồng vô tâm có bao giờ biết rằng mình đã sống rất tàn nhẫn với vợ không? - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, đâu phải chỉ có chồng ngoại tình, ăn nằm với người khác mới họ chết cả tâm can. Còn gì khổ bằng khi sống với chồng mà vẫn thấy cô đơn. Mang danh có chồng nhưng khác nào không có. Những ông chồng như thế, có bao giờ tự thấy mình đã sống vô cùng tàn nhẫn với vợ hay chưa?

Đàn ông tốt khi và chỉ khi để vợ con hãnh diện về mình

Đàn ông tốt khi và chỉ khi để vợ con hãnh diện về mình

Gia đình luôn là cội rễ của hạnh phúc. Một người đàn ông tốt luôn xem gia đình là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm đàn ông vô tâm hôn nhân bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 57 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại