Những người đàn bà ngoại tình nên nhớ rằng cái vui trong hiện tại chỉ là chốc lát, còn cái phúc về sau mới là điều cần hướng tới. Hãy sống làm sao để có thể ngẩng cao đầu với người đời và nhất là với con cái.

Những người đàn bà ngoại tình, đâu phải ai cũng vì tham lam, vì ham muốn nhất thời. Có những người đàn bà sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh nhiều năm dài, quá khổ tâm họ tìm kiếm một bờ vai để nương dựa. Với một số phụ nữ, ngoại tình đôi khi chỉ là sự phản kháng lại những đau đớn, xót xa mà họ đã chịu đựng. Thế nhưng, lựa chọn dấn thân vào con đường này chẳng khác nào đàn bà tự đẩy mình xuống bùn lầy, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra được. Ngoại tình, đôi khi là sự phản kháng với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Dù ở thời đại nào đi nữa thì ngoại tình vẫn là tội lỗi nặng nề. Với phụ nữ thì lại càng nặng nề gấp nhiều lần so với đàn ông. Bởi, một người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là đức hạnh. Khi đàn bà sa chân, người đời sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến lí do nào đẩy họ vào con đường này. Dù người chồng có vô tâm, tệ bạc, vũ phu, ngoại tình… thì cũng chẳng là gì so với chuyện ngoại tình của phụ nữ. Nói cách khác, lựa chọn ngoại tình khi chồng tệ bạc thì chính phụ nữ bóp chết điều cuối cùng còn lại của mình: danh dự!

Có một điều rất vô lí rằng đàn ông ngoại tình nhưng lại không thể chấp nhận chuyện vợ mình phản bội. Họ nghĩ bản thân lên giường hết người này đến người kia là chuyện bình thường nhưng vợ ngoại tình là điều nhục nhã, dơ bẩn nhất. Đàn ông sĩ diện rất cao, chuyện vợ có nhân tình là cú tát đau đớn vào lòng tự tôn của họ. Bởi thế, đàn bà lựa chọn một bờ vai khác không bao giờ có cơ hội quay đầu, sửa sai. Gia đình mất, con cái coi thường, người đời khinh khi… cái được thì ít, mà mất mát thì nhiều. Không có người đàn ông nào dễ dàng tha thứ tội lỗi ngoại tình của vợ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người phụ nữ ngoại tình đã nghĩ rằng cắt đứt với chồng rồi thì sẽ có bờ vai của nhân tình cho mình nương dựa. Nhưng ngẫm mà xem, đàn ông tốt không ăn nằm với vợ của người khác. Có thể họ vì say nắng hay có tình cảm thật sự, nhưng cuối cùng họ sẽ không chọn người phụ nữ này đi với họ đến cuối cuộc đời. Đàn ông cũng ích kỷ lắm, chẳng có ai quảng đại bao dung mà rước về một người đàn bà từng mang danh phản bội, ngoại tình.

Chồng không tha thứ, nhân tình thì sớm hay muộn cũng sẽ rời xa. Vốn dĩ, người đàn bà đang cố tìm kiếm cho mình một con đường để giải thoát, để xoa dịu những tổn thương thì bây giờ lại đau đớn gấp vạn lần. Nhưng có lẽ, điều dằn vặt nhất chính là sự coi thường của con cái khi có một người mẹ ngoại tình. Cả cuộc đời này, nỗi đau đó chẳng thể nào quên được. Hãy sống làm sao để có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, vì lí do gì đi chăng nữa thì cũng đừng dại dột mà lựa chọn ngoại tình. Đừng xem ngoại tình là cách giải thoát khi chồng tệ bạc, khi bản thân quá bế tắc, chán chường. Nên nhớ, cái vui trong hiện tại chỉ là chốc lát, còn cái phúc về sau mới là điều cần hướng tới. Không hạnh phúc thì mạnh mẽ ly hôn. Hãy sống làm sao để mình có thể ngẩng cao đầu với người đời và nhất là với những đứa con của mình.

Tâm sự đàn bà có chồng vũ phu: Nếu không can đảm ly hôn, tôi sẽ bị đánh suốt đời 10 năm qua, tôi đã bị đánh, bị tát, bị chà đạp rất nhiều lần. Tôi không thể ở bên cạnh người chồng vũ phu này thêm một ngày nào nữa.

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