Những người đàn bà ngoại tình, đâu phải ai cũng vì tham lam, vì ham muốn nhất thời. Có những người đàn bà sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh nhiều năm dài, quá khổ tâm họ tìm kiếm một bờ vai để nương dựa. Với một số phụ nữ, ngoại tình đôi khi chỉ là sự phản kháng lại những đau đớn, xót xa mà họ đã chịu đựng. Thế nhưng, lựa chọn dấn thân vào con đường này chẳng khác nào đàn bà tự đẩy mình xuống bùn lầy, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra được.

Ngoại tình, đôi khi là sự phản kháng với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Dù ở thời đại nào đi nữa thì ngoại tình vẫn là tội lỗi nặng nề. Với phụ nữ thì lại càng nặng nề gấp nhiều lần so với đàn ông. Bởi, một người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là đức hạnh. Khi đàn bà sa chân, người đời sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến lí do nào đẩy họ vào con đường này. Dù người chồng có vô tâm, tệ bạc, vũ phu, ngoại tình… thì cũng chẳng là gì so với chuyện ngoại tình của phụ nữ. Nói cách khác, lựa chọn ngoại tình khi chồng tệ bạc thì chính phụ nữ bóp chết điều cuối cùng còn lại của mình: danh dự!