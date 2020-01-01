Phúc của đàn bà không gì khác ngoài việc cưới được người chồng có tâm

Người chồng có tâm sẽ luôn biết cách làm cho người đàn bà của mình hạnh phúc. Luôn đặt vợ con lên trên hết những phù phiếm ngoài kia.

Hạnh phúc của một người đàn bà không đo bằng son phấn, bạc tiền, bằng những món đồ trang sức mang trên người. Đàn bà hạnh phúc khi và chỉ khi có được một người chồng có tâm. Cuộc sống dẫu còn khó khăn, vất vả mà vợ chồng trân quý và yêu thương còn hơn một cuộc sống dư giả mà vợ chồng sống nhạt nhẽo chẳng khác gì người dưng. Hạnh phúc của phụ nữ được đo bằng người chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống hiện đại, nhiều người cho rằng người chồng không còn quá quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Thế nhưng, ngàn đời nay, giá trị cốt lõi của đời người không gì khác nằm ngoài gia đình. Người ta muốn vinh hiển, muốn giàu sang, muốn có được những thành tựu vẻ vang cũng chỉ để cuộc sống gia đình của mình hạnh phúc, thảnh thơi hơn. So với đàn ông, thì gia đình càng chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Gia đình hạnh phúc đàn bà mới có thể trẻ đẹp, bình yên. Ngược lại, một gia đình không hạnh phúc sẽ khiến cuộc đời đàn bà bế tắc, chán chường vô cùng.

Phụ nữ cưới một người chồng có tâm thì giống như mầm xanh được mọc trên mảnh đất màu mỡ. Ngược lại, cưới một người chồng vô tâm thì chẳng khác gì cái cây mọc trên mảnh đất khô cằn. Khi hôn nhân bất hạnh, phụ nữ dẫu có sự nghiệp, có những mối quan hệ xã hội tốt nhưng họ sẽ không cảm thấy có động lực để cố gắng. Ngồi giữa một bữa tiệc, dẫu vui vẻ đến đâu thì họ cũng không thể vui trọn vẹn vì họ biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà. Một ngôi nhà lạnh lẽo, cô đơn vô cùng. Có chồng vô tâm, cuộc sống phụ nữ ngập tràn muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet Nhìn một người phụ nữ, có thể đoán biết được tình yêu của người chồng dành cho họ đến đâu. Người đàn bà hạnh phúc chính là người phụ nữ đẹp nhất. Vẻ đẹp không đến từ son phấn, từ quần áo đẹp hay trang sức mà nó nằm trong ánh mắt, nụ cười. Niềm vui thật sự toát ra từ gương mặt tươi vui, từ ánh mắt tinh anh. Một người đàn bà hạnh phúc khác với người giả vờ rằng mình hạnh phúc. Dẫu có trang điểm thật dày, thì cũng không thể che được nỗi muộn phiền trên gương mặt.

Người đời thường dễ dàng đánh giá cuộc sống của một người đàn bà qua vẻ bề ngoài. Người ta thường trầm trồ, ngưỡng mộ khi cô ấy cưới được chồng giàu có, được sống trong nhung lụa. Phụ nữ có lẽ ai cũng luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ thật sự bình yên khi cưới được chồng giàu có. Thế nhưng, bao nhiêu người đàn bà ngủ trong chăn ấm nệm êm mà đêm đêm nước mắt rơi ướt gối. Vốn dĩ, cuộc sống này rất khó để tìm được sự vẹn toàn. Đôi khi sự sung sướng vật chất lại được đổi bằng sự cô đơn, lạnh giá. Đàn bà đừng cầu lấy chồng giàu có, hãy cầu lấy chồng có tâm - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn bà lấy chồng, đừng cầu lấy người giàu có, hãy cầu lấy được người có tâm. Đàn ông có tâm sẽ luôn biết cách làm cho người đàn bà của mình hạnh phúc. Luôn đặt vợ con lên trên hết những phù phiếm ngoài kia. Phúc của người đàn bà chính là có được một người chồng luôn trân trọng mình như thế.

Phụ nữ hiện đại lo kiếm tiền trước khi kiếm chồng Đã qua rồi cái thời đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Người phụ nữ hiện đại hơn nhau chính là ở số tiền trong tài khoản ngân hàng.

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