Gửi chồng ngoại tình: Anh về nhà đi, mẹ con em đi rồi

Tâm sự gia đình 31/12/2019 14:19

Việc chồng ngoại tình như một vết nhơ trong cuộc hôn nhân này, có làm điều gì thì cũng không gột rửa được. Em chỉ là người đàn bà bình thường, không thể bao dung, không thể giả vờ mình yên ổn sau cú sốc đó.

Khi đàn ông ngoại tình nghĩa là họ không còn coi ngôi nhà này là gia đình của họ nữa. Đừng ngụy biện rằng ôm người khác nhưng lòng vẫn hướng tới vợ, đừng lí sự rằng đó chỉ là những giây phút yếu lòng không vượt qua được cám dỗ của sinh lý. Đàn bà yêu chồng, đã từng hy sinh tất cả cho chồng nhưng không có người đàn bà nào đủ bao dung để ôm lấy một người chồng đã phản bội mình để lên giường với người đàn bà khác.

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Có người đàn bà nào đủ bao dung để ôm lấy người chồng phản bội? - Ảnh minh họa: Internet

Ngay buổi sáng hôm đó, trước khi ra khỏi nhà anh còn quàng tay ôm vợ. Anh dặn em chiều nay nấu món ăn mà anh thích. Anh không quên cưng nựng, hôn hít con rồi mới bước ra khỏi nhà. Vậy mà vài tiếng sau đó, em cùng con đi siêu thị và cay đắng khi thấy chồng mình nắm tay người đàn bà khác trong một cửa hàng thời trang. Nhìn thấy em, anh hốt hoảng buông tay cô ta. Không ai nói với ai một lời nhưng gương mặt sửng sốt của anh đã tố cáo tội lỗi của mình. Vậy là đã quá rõ ràng, chồng em ngoại tình!

Người ta nói lòng người nông sâu khó đoán! Nhưng người ta chỉ quen đề phòng những người ngoài xã hội. Cứ nghĩ những con người xa lạ, ghét bỏ nhau mới lừa lọc, dối trá chứ có ai lại đề phòng người mà mình thương yêu nhất trên đời bao giờ. Thiên hạ lừa lọc mình không đau, mà vết thương đến từ người đầu ấp tay gối lại khiến mình đau đớn tận tâm can. Có lẽ, anh đã không biết, ngay từ khoảnh khắc nhìn anh đi với cô ta, tim em như bị ai bóp nát. Mọi thứ vỡ vụn và đau đớn.

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Em đã đau đớn vô cùng khi biết chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Dù cuộc sống vợ chồng có đôi lúc khốn khó, mâu thuẫn, thậm chí chiến tranh lạnh đi chăng nữa em cũng không bao giờ nghĩ tới trường hợp mình sẽ bị chồng phản bội. Em đã từng tự mãn nghĩ rằng, gia đình này với anh quan trọng, em và con là những gì anh trân quý nhất trên cuộc đời này. Chúng ta có thể vì giận hờn mà không nói chuyện, có thể ôm gối ra phòng khách mà ngủ chứ tuyệt nhiên không bao giờ chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng. Nhưng không, tất cả là do em tự ảo tưởng thôi. Tình nghĩa trăm năm với anh đâu có bằng những bản năng thể xác tầm thường.

Anh nói với em rằng, ngoài kia có bao nhiêu người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình. Họ biết bao dung khi chồng phạm lỗi, để rồi gia đình họ lại đầm ấm, hạnh phúc như xưa. Anh hỏi em rằng tại sao họ có thể còn em lại không? Với em, chồng tệ bạc, vô tâm, sống ích kỷ hay mắc lỗi gì cũng có thể tha thứ nhưng chồng phản bội thì không bao giờ. Ngoại tình như một vết nhơ trong cuộc hôn nhân này, có làm điều gì thì cũng không gột rửa được. Em chỉ là người đàn bà bình thường, không thể bao dung, không thể giả vờ mình yên ổn sau cú sốc đó.

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Em không thể ở trong căn nhà đầy dối trá này được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Em đã dắt con ra khỏi nhà rồi. Mẹ con em sẽ không còn ở trong căn nhà đầy dối trá này nữa. Tình cảm vợ chồng anh đã đạp dưới chân, em không có cam đảm để cúi mình nhặt lại. Em trả cho anh cuộc sống tự do, anh muốn sống sao thì tùy ý. Anh về nhà đi, mẹ con em đi rồi!

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