Gửi đàn ông nghiện điện thoại: Cứ mê những thứ ảo rồi sẽ mất hạnh phúc thực

Phụ nữ yêu 30/12/2019 11:15

Hỡi những ông chồng nghiện điện thoại, hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn nữa. Bởi, một khi anh mãi đắm chìm trong thế giới ảo thì sẽ mất hạnh phúc thật sự của mình.

Chuyện chồng nghiện điện thoại chẳng phải là chuyện hiếm. Thậm chí càng ngày càng nhiều đàn ông quá coi trọng vật dụng này trong cuộc sống của mình. Hãy cứ nhìn xung quanh chúng ta mà xem: Trong quán cà phê, trong siêu thị, trong quán ăn… bất kì nơi nào, bất kì lúc nào cũng có những người đàn ông cúi mặt vào chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại đã trở thành vật bất ly thân của họ.

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Nhiều đàn ông nghiện điện thoại mà bỏ bê gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xem tin tức, chơi game, xem đá bóng, họ lên mạng xã hội và nhiều khi chỉ để xem những video vô bổ. Họ cảm thấy bứt rứt không yên nếu rời xa điện thoại dù chỉ là thời gian ngắn. Họ ăn, ngủ, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng kè kè điện thoại bên mình. Những người đàn ông này rất rành rẽ những vụ án nóng hổi, những trào lưu trên mạng, chuyện xa chuyện gần trên thế giới họ đều biết cả… Nhưng đau lòng thay, khi quá chú tâm vào thế giới ảo, họ lại bỏ bê gia đình, vợ con của mình.

Những người đàn ông đó biết nhiều lắm nhưng họ lại chẳng bao giờ biết được vợ con mình cần gì, muốn gì. Họ đắm chìm khi theo dõi cuộc sống, diễn biến ngoài kia mà đôi khi chẳng hề biết rằng vợ mệt, con ốm. Ngồi giữa bàn ăn, họ cắm cúi lướt mạng mà chẳng buồn trả lời những câu hỏi ngây thơ của con. Đêm nằm ngủ bên cạnh vợ, họ ôm chiếc điện thoại đọc hết tin này đến tin khác mà chẳng biết vợ mình buồn chán đến cỡ nào.

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Nghiện điện thoại chính là điển hình của kiểu đàn ông sống vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông đều cho rằng, việc cầm điện thoại đọc tin tức hay chơi game chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình. Bởi công việc họ vẫn hoàn thành, hàng tháng vẫn có lương đầy đủ cho vợ nuôi con. Nhưng đàn ông không biết rằng, nghiện điện thoại chính là biểu hiện điển hình nhất của đàn ông vô tâm, làm cho tình cảm gia đình nhạt nhẽo dần dần, khoảng cách vợ chồng con cái dần xa nhau.

Một gia đình hạnh phúc chẳng phải là có nhà đẹp, xe sang mà dựa trên những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất. Những bữa cơm đầm ấm, mọi người cùng nhau trò chuyện, hỏi han nhau. Sự lúc vui buồn, mệt mỏi có người tâm sự, an ủi. Nhưng khi đàn ông mê điện thoại, anh dần trở nên “vắng mặt” trong cuộc sống của vợ con. Vẫn là anh ngồi bên cạnh đó, nhưng đầu óc và tâm trí anh cứ bận tâm những chuyện xa vời. Rồi đến một ngày, vợ con nhận ra anh chẳng để tâm, chẳng đoái hoài gì thì tự nhiên họ sẽ không muốn bày tỏ với anh nữa. Những rạn nứt, đổ vỡ âm thầm thật ra lại xuất phát từ những điều quá nhỏ nhặt như vậy.

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Đàn ông à, hạnh phúc gia đình quan trọng hơn những thứ xa xôi kia - Ảnh minh họa: Internet

Không phủ nhận, điện thoại thông minh rất hữu ích cho cuộc sống hiện đại. Nhưng con người ta đã để mình phụ thuộc quá nhiều vào nó. Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm đến gia đình nhiều hơn nữa. Bởi, một khi anh mãi đắm chìm trong thế giới ảo thì sẽ mất hạnh phúc thật sự của mình.

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