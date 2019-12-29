Phụ nữ khôn ngoan sẽ không ảo tưởng về sự quan trọng của mình trong lòng đàn ông

Phụ nữ yêu 29/12/2019 10:05

"Trên đời này, ngoài cha mẹ ra thì ai cũng có thể quay lưng phản bội mình. Và phụ nữ khôn ngoan là người dù đang hạnh phúc cũng dự phòng một ngày chồng thay đổi”.

Đàn ông khi yêu, thường rót vào tai phụ nữ muôn lời mật ngọt. Ngàn năm nay, những câu mà đàn ông thốt ra hết sức quen thuộc nhưng vẫn đủ sức khiến phụ nữ xuyến xao và không ngần ngại mà ngã vào lòng: “Cả cuộc đời này anh chỉ có mình em”, “anh yêu em suốt đời suốt kiếp”, “em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh…”. Và dĩ nhiên, phụ nữ khi yêu luôn tin tưởng mình là số 1, là quan trọng nhất trong lòng người đàn ông ấy.

phu nu khon ngoan 1
Khi yêu, đàn ông thường thề thốt và nói rằng người phụ nữ là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá tin, quá yêu thường sẽ mù quáng. Càng hy vọng nhiều thì lại càng dễ thất vọng. Chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu, đến khi bị phản bội, bị quay lưng lại đau khổ vô cùng. Còn phụ nữ khôn ngoan không bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người đàn ông. Bởi trên cuộc đời này, ngoài tình yêu của cha mẹ dành cho con cái sẽ chẳng bao giờ có thứ tình yêu nào vĩnh hằng, bất biến cả.

Chị đồng nghiệp của tôi có một người chồng rất điển trai và giàu có. Chị xinh đẹp, tự tin và quyến rũ. Hai người họ đi với nhau rất đẹp đôi, vợ chồng họ luôn được mọi người ngưỡng mộ. Cưới chồng một thời gian, chị nghỉ làm, lui về phía sau để vun vén gia đình và sinh con. Ngồi với bạn bè, người thân chị vẫn luôn tự hào và có phần tự mãn khi nhắc về chồng. Chị bảo rằng bản thân mình thật may mắn khi gặp được một người chồng như vậy. Người đàn ông có thể lo cho chị một cuộc sống sung túc, lại quan tâm và yêu thương vợ con hết lòng. Khi ai đó bảo rằng lòng dạ đàn ông sao lường hết được thì chị thẳng thừng nói rằng: “Trên đời này, ai cũng có thể phản bội nhưng chồng chị thì không bao giờ”.

phu nu khon ngoan 2
Chị luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc đời, có ai nói trước được điều gì. Những tưởng chị sẽ mãi có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc như thế. Nhưng tôi tình cờ gặp lại chị sau một quãng thời gian dài, suýt nhận không ra vì trông chị khác quá. Chỉ 2 năm, mà một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ lại trở nên khắc khổ như thế này. Gương mặt chị ủ rũ, một nỗi buồn phảng phất. Khi chúng tôi đi cà phê với nhau, chị mới kể rằng chị và chồng đã ly hôn, hiện tại chị đang làm mẹ đơn thân. Tôi sững sờ nhìn chị.

Chị bảo rằng mọi chuyện bắt đầu khi chị mang thai và sinh con. Tưởng rằng khi có con, cuộc sống của vợ chị sẽ càng thêm viên mãn. Nhưng khi có thai, cơ thể chị bắt đầu thay đổi, chị tăng cân và rạn da rất nhiều. Chuyện vợ chồng kiêng khem khiến chồng chị chán nản đi ăn vụng bên ngoài. Những tưởng rằng đó chỉ là say mê nhất thời nhưng chồng chị giống như bị bỏ bùa, cứ suốt ngày đi với nhân tình mà bất chấp việc đã có vợ. Chị sinh con trong đau khổ. Vài tháng sau chị chủ động ly hôn.

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ càng tin, càng yêu thì lại càng đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà càng tin, càng yêu thì lại càng đau đớn. Chị đã từng rất tự mãn về tình yêu của chồng dành cho mình nhưng rồi bây giờ chị chẳng còn gì cả. Đã từng ảo tưởng chồng sẽ là cái dù che chở mình suốt đời nhưng khi ra đi chị chỉ có 2 bàn tay trắng. Khó khăn lắm chị mới gượng dậy được để kiếm tiền nuôi con. Chị nhìn tôi mà xót xa nói rằng: “Trên đời này, ngoài cha mẹ ra thì ai cũng có thể quay lưng phản bội mình. Đàn bà khôn ngoan là người dù đang hạnh phúc cũng dự phòng một ngày chồng thay đổi”.

Đàn bà chán chồng thì hãy sống cho mình và cho con

Đàn bà chán chồng thì hãy sống cho mình và cho con

Phụ nữ lấy chồng không lường trước được việc chồng đối xử ra sao. Nhưng đàn bà chán chồng có quyền lựa chọn thái độ để đối mặt và phải yêu bản thân mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng phản bội phụ nữ khi yêu đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này