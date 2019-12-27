Đàn ông nên nhớ, vợ xấu hay tốt đều là do mình mà ra cả

Tâm sự gia đình 27/12/2019 14:32

Đàn bà chỉ có thể xinh đẹp và hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người. Và nếu cô ấy khóc, chính là vì có một người chồng vô tâm như anh đấy!

Đàn ông trước khi kết hôn thì khen người yêu không tiếc lời. Rằng cô ấy dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, rằng mình cảm thấy may mắn như thế nào khi có được cô ấy trong đời… Nhưng, cũng người phụ nữ ấy sau khi trở thành vợ vài ba năm, trong mắt đàn ông đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ chỉ còn là người đàn bà nói nhiều, than vãn, hay đòi hỏi chồng. Đàn ông nhiều người để trong lòng nhưng nhiều kẻ lại thẳng thừng lên tiếng chê bai, chỉ trích và so sánh vợ với người đàn bà khác.

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Vợ trong mắt đàn ông vô tâm là những người tham lam, suốt ngày than vãn - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi giận chồng mà ôm con về nhà mẹ ruột. Chị ấy bỏ nhà đi cũng phải, ở cái xóm này có ai không biết chị có một người chồng vô tâm, lười biếng thế nào. Trong khi vợ cong lưng buôn bán ngoài chợ, kiếm từng đồng nuôi con thì chồng chỉ có việc ăn nhậu, say xỉn tối ngày. Công việc thì nghỉ nhiều hơn làm. Chẳng những không đưa vợ được đồng nào nuôi con, anh ta còn lấy tiền vợ đi uống rượu. Vợ chồng chị cãi nhau suốt. Đến hôm qua không chịu nổi chị mới ôm con bỏ về nhà ngoại.

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Có những người đàn ông cho rằng cuộc sống mình tồi tệ là do vợ mà ra - Ảnh minh họa: Internet

Chị đi rồi, anh chồng lại lê la hàng xóm nói xấu vợ. Anh ta kéo bạn nhậu về bày tiệc uống rượu giữa sân. Anh ta nói oang oang rằng vợ mình là người không biết điều, không biết chăm sóc, chu toàn nhà cửa. Rằng chị là kẻ lắm lời, lúc nào cũng chỉ biết chê chồng… Cánh bạn nhậu hùa theo anh ta. Thậm chí có kẻ còn xúi bẩy rằng: “Đàn bà đẹp và ngoan đầy đường. Cô này bỏ đi rồi thì ta kiếm cô khác, lo gì”. Tôi chua chát nghĩ lại vài năm trước đây, chính anh ta đã cuồng nhiệt theo đuổi chị như thế nào. Chị hồi ấy xinh đẹp, đâu có nhàu nhĩ, xác xơ như bây giờ. Vậy mà lấy nhầm chồng, cuộc đời chị thành ra thế này đây!

Trên đời này, những gã đàn ông như anh ta đâu thiếu. Lúc nào cũng lên tiếng yêu cầu bổn phận và trách nhiệm từ vợ. Họ chỉ thấy ở vợ mình toàn điều xấu, điều tệ, chẳng bao giờ được như những người phụ nữ khác. Thậm chí họ còn cho rằng, cuộc sống mình mệt mỏi, chán chường đều là vì có một người vợ không tốt. Đàn ông à, trước khi chê bai vợ, có bao giờ anh ngẫm lại bản thân đã làm được gì cho vợ?

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Hình ảnh người vợ sẽ phản ánh chính xác nhất tình yêu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nghiện rượu, vô tâm thì làm sao người vợ có thể cười nói, thốt ra được những lời mật ngọt? Nếu chồng vô dụng, làm biếng thì làm sao người vợ có thể thảnh thơi, đẹp đẽ? Hỡi những người đàn ông vô tâm, hình ảnh của người vợ sẽ phản ứng chính xác nhất những gì cô ấy nhận được từ chồng mình. Đàn bà chỉ có thể xinh đẹp và hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người. Và nếu cô ấy khóc, chính là vì có một người chồng vô tâm như anh đấy!

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