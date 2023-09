Đàn ông nên nhớ, vợ xấu hay tốt đều là do mình mà ra cả

Đàn ông trước khi kết hôn thì khen người yêu không tiếc lời. Rằng cô ấy dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, rằng mình cảm thấy may mắn như thế nào khi có được cô ấy trong đời… Nhưng, cũng người phụ nữ ấy sau khi trở thành vợ vài ba năm, trong mắt đàn ông đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ chỉ còn là người đàn bà nói nhiều, than vãn, hay đòi hỏi chồng. Đàn ông nhiều người để trong lòng nhưng nhiều kẻ lại thẳng thừng lên tiếng chê bai, chỉ trích và so sánh vợ với người đàn bà khác.

Vợ trong mắt đàn ông vô tâm là những người tham lam, suốt ngày than vãn - Ảnh minh họa: Internet

Chị hàng xóm của tôi giận chồng mà ôm con về nhà mẹ ruột. Chị ấy bỏ nhà đi cũng phải, ở cái xóm này có ai không biết chị có một người chồng vô tâm, lười biếng thế nào. Trong khi vợ cong lưng buôn bán ngoài chợ, kiếm từng đồng nuôi con thì chồng chỉ có việc ăn nhậu, say xỉn tối ngày. Công việc thì nghỉ nhiều hơn làm. Chẳng những không đưa vợ được đồng nào nuôi con, anh ta còn lấy tiền vợ đi uống rượu. Vợ chồng chị cãi nhau suốt. Đến hôm qua không chịu nổi chị mới ôm con bỏ về nhà ngoại.