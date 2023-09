Nhưng có một kiểu ngoại tình êm ái nhưng đau đớn vô cùng. Người đàn ông có nhân tình bên ngoài nhưng về nhà vẫn quàng tay ôm vợ. Trước mặt mọi người, trước mặt vợ con vẫn tỏ ra mình là người đàn ông có trách nhiệm và thương yêu vợ con hết mực. Thậm chí mỗi khi nghe chuyện ai đó phản bội vợ con, lập tức anh ta chỉ trích và có thái độ coi thường. Anh luôn sống đạo đức và nguyên tắc. Phụ nữ, không sợ những gã đàn ông tồi tệ, tham lam mà thể ra bên ngoài. Chỉ sợ những kẻ tồi tệ ẩn sau những bộ mặt đạo đức như thế này.

Có những gã đàn ông ngoại tình nhưng vẫn tỏ ra thương yêu vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông ngoại tình ấy như một diễn viên thực thụ. Sẽ chẳng người vợ nào mảy may nghi ngờ chồng mình phản bội. Thậm chí, còn rất tự hào mỗi khi nhắc về chồng. Người đàn bà sống trong sự giả dối mà cứ ngỡ mình có một người chồng tốt. Và nếu chẳng may, chuyện ăn vụng bị phát hiện, ngay lập tức đàn ông sẽ có lí do để bao biện cho mình. Anh ta về thề thốt thương vợ con nhất, còn người đàn bà kia chỉ là vì sinh lý, là qua đường. Với tất cả những gì người chồng từng thể hiện, có người vợ nào không tin chồng mình chỉ là nhất thời sa ngã? Và nhiều người đàn bà gật đầu tha thứ và yên tâm rằng, chồng thương yêu mình nhất.