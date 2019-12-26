Gửi đàn ông ngoại tình: Hèn nhất là những kẻ ôm nhân tình bên ngoài rồi vẫn về nhà nói yêu vợ

Phụ nữ yêu 26/12/2019 12:04

Có một kiểu phản bội êm ái nhưng đau đớn vô cùng. Đó là những người đàn ông ngoại tình, có nhân tình bên ngoài nhưng về nhà vẫn quàng tay ôm vợ.

Thực tế đàn ông ngoại tình cũng có nhiều dạng, nhiều kiểu. Người công khai, kẻ lại lén lút ăn vụng như mèo. Người thẳng thừng lên tiếng chê bai vợ để chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Trong khi đó, có kẻ luôn tỏ ra đạo đức, thương yêu vợ con nhưng sau lưng lại làm những điều ngược lại.

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Phụ nữ không sợ đàn ông tồi tệ mà thể hiện ra, chỉ sợ những kẻ tồi tệ ẩn sau gương mặt đạo đức - Ảnh minh họa: Internet

Biết chồng ngoại tình, người đàn bà nào cũng đau đớn, dằn vặt. Nhưng có lẽ, kiểu đàn ông ngoại tình “cạn tàu ráo máng” với vợ vẫn ít bị khinh thường hơn. Anh ta công khai chuyện mình có người phụ nữ khác và dội cho vợ một gáo nước lạnh rằng: “Tôi hết thương yêu cô rồi. Tôi không bao giờ quay về với cô nữa”. Đàn ông tuyệt tình và phũ phàng. Nhưng với đàn ông dạng này, người phụ nữ đau đớn nhưng rất dễ cắt đứt. Và có muốn níu kéo cũng không được, vì sự nhẫn tâm của đàn ông đã chặn đứng con đường đó rồi.

Nhưng có một kiểu ngoại tình êm ái nhưng đau đớn vô cùng. Người đàn ông có nhân tình bên ngoài nhưng về nhà vẫn quàng tay ôm vợ. Trước mặt mọi người, trước mặt vợ con vẫn tỏ ra mình là người đàn ông có trách nhiệm và thương yêu vợ con hết mực. Thậm chí mỗi khi nghe chuyện ai đó phản bội vợ con, lập tức anh ta chỉ trích và có thái độ coi thường. Anh luôn sống đạo đức và nguyên tắc. Phụ nữ, không sợ những gã đàn ông tồi tệ, tham lam mà thể ra bên ngoài. Chỉ sợ những kẻ tồi tệ ẩn sau những bộ mặt đạo đức như thế này.

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Có những gã đàn ông ngoại tình nhưng vẫn tỏ ra thương yêu vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông ngoại tình ấy như một diễn viên thực thụ. Sẽ chẳng người vợ nào mảy may nghi ngờ chồng mình phản bội. Thậm chí, còn rất tự hào mỗi khi nhắc về chồng. Người đàn bà sống trong sự giả dối mà cứ ngỡ mình có một người chồng tốt. Và nếu chẳng may, chuyện ăn vụng bị phát hiện, ngay lập tức đàn ông sẽ có lí do để bao biện cho mình. Anh ta về thề thốt thương vợ con nhất, còn người đàn bà kia chỉ là vì sinh lý, là qua đường. Với tất cả những gì người chồng từng thể hiện, có người vợ nào không tin chồng mình chỉ là nhất thời sa ngã? Và nhiều người đàn bà gật đầu tha thứ và yên tâm rằng, chồng thương yêu mình nhất.

Với vợ, anh ta diễn vai chồng tử tế, còn với nhân tình thì anh ta lại diễn vai một người có một cuộc hôn nhân bất hạnh vô cùng. Anh ta sẽ luôn tỏ ra mình thiếu thốn tình cảm, anh cần một người phụ nữ biết sẻ chia, vun vén. Và người thứ ba, lại càng ra sức yêu thương với suy nghĩ ngây thơ rằng mình mới chính là người đàn bà mà anh ấy yêu thương nhất. Rốt cuộc, người vợ ở nhà và nhân tình chỉ là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam, tồi tệ.

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Người bị anh lừa, chính là người phụ nữ tin anh nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình đáng bị khinh khi nhưng kiểu đàn ông diễn kịch như thế này là hèn mạt nhất. Đàn ông nghĩ mình khôn ngoan, nghĩ mình cao tay khi qua mặt được vợ. Nhưng sống tham lam thì sẽ nhận về trái đắng, chẳng có việc làm sai trái nào mà không nhận về hậu quả. Người bị anh lừa chính là người tin anh nhiều nhất. Tiếc thay, anh lại chẳng hề trân trọng!

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