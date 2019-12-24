Đàn bà ngoan khó hạnh phúc hơn đàn bà hư

Những người đàn bà hư chẳng phải bỏ bê nhà cửa, cơm nước chểnh mảng cho chồng con. Ngược lại, họ vẫn biết nấu những bữa cơm ngon nhưng khi mệt mỏi họ sẵn sàng cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Đàn bà ngoan hay hư, khác biệt không ở ngoại hình, lối ăn mặc mà chính là trong cách sống và cách nghĩ. Đàn bà ngoan sống vì người khác, đàn bà hư sống cho mình. Đàn bà ngoan luôn đặt nặng bổn phận và trách nhiệm của một người làm mẹ, làm vợ trên vai. Còn đàn bà hư không bao giờ xem chồng con là tất cả. Đàn bà hư thường hạnh phúc hơn đàn bà ngoan là vì vậy. Đàn bà ngoan hay hư, khác biệt chính là cách nghĩ - Ảnh minh họa: Internet Sở dĩ, phụ nữ chúng ta khổ vì đã suy nghĩ quá nhiều. Đàn bà càng ngoan thì lại càng suy nghĩ và bận tâm quá nhiều thứ. Họ thường bị lời nói của thiên hạ chi phối. Họ sợ những lời chê bai, chỉ trích nên gồng mình lên để sống theo những chuẩn mực. Mặc một chiếc áo gợi cảm, bản thân thấy đẹp nhưng lại sợ những lời dị nghị của hàng xóm, những ánh mắt dòm ngó của mọi người. Và cuối cùng, chiếc áo họ mặc trên người là chiếc áo người khác thích chứ không phải bản thân mình thích.

Đàn bà ngoan vướng mắc nhiều nhất vào những bổn phận và trách nhiệm. Họ sống hy sinh, đảm đang, cần mẫn trong căn bếp mỗi ngày. Họ áy náy, cảm thấy có lỗi khi một ngày nhà cửa không được dọn dẹp gọn gàng hay chồng con phải ăn uống qua quýt. Ngồi giữa một bữa tiệc, thức ăn ê hề nhưng họ không thấy ngon vì nghĩ đến chồng con ở nhà chẳng biết ăn uống ra sao. Vì thế, đàn bà ngoan thường từ chối những cuộc vui, những lần hẹn hò với bạn bè để về nhà nấu cơm, dọn dẹp. Hoàn thành tốt công việc nội trợ, khiến họ không rơi vào cảm giác áy náy. Đàn bà ngoan luôn mắc kẹt vào những bổn phận và trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hư không có nghĩa là sống buông thả và bất cần, càng không phải đi ngược lại những quy tắc đạo đức. Đàn bà hư biết sống cho mình và phớt lờ những lời bàn tán của thiên hạ. Ai khen thì cũng chẳng vội mừng, ai chê cũng chẳng mấy bận tâm. Phụ nữ hư chẳng phải bỏ bê nhà cửa, cơm nước chểnh mảng cho chồng con. Ngược lại, họ vẫn biết nấu những bữa cơm ngon nhưng khi mệt mỏi họ sẵn sàng cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Mặc một chiếc áo thật đẹp, tô son đỏ và xuống phố dạo chơi. Họ có thể ăn mặc kín đáo hay gợi cảm nhưng nhất định đó là chiếc áo họ thấy đẹp nhất, thoải mái nhất chứ không mặc vì người khác.

Thanh xuân phụ nữ như bóng câu qua cửa sổ. Ngẫm lại những bổn phận và công việc, những áp lực trong gia đình và ngoài xã hội thì người phụ nữ còn được bao nhiêu ngày vui? Sống đảm đang quá, hiền lành, hy sinh quá thì cuối cùng có nhận được gì đâu ngoài sự mỏi mệt của bản thân. Đàn bà sống quá ngoan, từ chối những cuộc vui, sở thích để sống quẩn quanh bên căn bếp là đàn bà dại. Phụ nữ hư dễ có hạnh phúc vì họ mặc kệ thiên hạ và sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hư thường bị thiên hạ chê bai, bóng gió. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ chính là những người đàn bà hạnh phúc. Bởi họ biết yêu thương bản thân và biết sống vì mình. Đàn bà à, muốn hạnh phúc thì bớt hy sinh và bớt cầu toàn đi. Thỉnh thoảng hãy cho phép bản thân mình mặc một chiếc váy đẹp, tô son đỏ và xuống phố dạo chơi.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì con, tôi sẽ không đến với một người đàn ông nào nữa Những người đàn bà một đời chồng, đâu phải muốn yêu là yêu, muốn cưới là có thể vứt bỏ quá khứ mà cưới được. Tôi thương con vô cùng. Ngay cha ruột của con còn không thương, không cho con cảm nhận được tình phụ tử thì người đàn ông kia có thể làm được không?

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