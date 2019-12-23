Cuộc sống của đàn bà sau ly hôn: Bình yên bên con cái

Hậu vận của đàn ông sau ly hôn chính là cô đơn, còn đàn bà là một cuộc sống giản đơn và sum vầy bên con cái. Giông bão đã qua, đàn bà ly hôn rồi sẽ bình yên thôi!

Tâm lí của đàn bà trước ly hôn thường rất nặng nề, đau khổ. Để đi đến quyết định này, họ suy nghĩ, đắn đo và dằn vặt rất nhiều. Đâu phải một vài lần cãi nhau, đôi lần chồng đối xử tệ đã muốn dứt áo ra đi. Đã có những tháng ngày níu kéo, mệt nhoài để thay đổi mọi thứ. Lòng tan nát nhìn tâm huyết của mình đổ sông đổ biển… Nhưng rồi, thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau trong lòng đàn bà ly hôn. Dù mất mát nhiều thứ nhưng bù lại, đàn bà sẽ thanh thản và bình yên bên con cái. Ngày còn sống với chồng vũ phu, chị thường xuyên bị đánh - Ảnh minh họa: Internet Chị là người đàn bà phúc hậu, vui vẻ. Ở tuổi trung niên, chị đã nghỉ làm ở công ty. Niềm vui của chị là vun trồng mấy luống rau trước nhà, chăm sóc 2 chú chó dễ thương. Những lúc rảnh rỗi, chị đọc sách, tập thể dục, nấu những bữa cơm ngon chờ con cái về sau một ngày làm việc mệt nhọc… Nhìn chị sống thong dong không ai nghĩ chị đã có những tháng ngày rất đau khổ bởi người chồng vũ phu, tệ bạc.

Chị kể rằng, ngày còn ở với chồng chị thường xuyên bị đánh. Tùy theo tâm trạng của chồng mà chị bị đánh nặng hay nhẹ. Ngày xưa anh cũng đâu đến nỗi tệ như thế nhưng từ khi làm ăn thất bại, cộng với bia rượu tối ngày đã biến anh thành con người cộc cằn, thô lỗ. Chán chường, bất lực với công việc, anh dùng chị để trút giận. Sống với chồng, chị chẳng mấy khi có được bữa cơm sum vầy vui vẻ, ấm cúng. Nhiều khi đang ăn, nghe chị nói một câu không vừa lòng, anh ta đá văng mâm bát. Thậm chí, chị còn nghe người ta đồn rằng chồng chị có nhân tình bên ngoài. Không chịu đựng thêm nữa, chị chủ động ly hôn - Ảnh minh họa: Internet 2 đứa con của chị biết bao lần kinh hãi nhìn cha nắm tóc mẹ giật ngược mà tát vào mặt. Biết bao lần như thế nhưng rồi chị vẫn nín nhịn vì con. Nhưng nhìn thấy con có một vài biểu hiện cộc cằn giống cha chị mới suy nghĩ nghiêm túc. Chị ở lại vì con nhưng thương con biết đâu hại con. Một người cha nghiện rượu, vũ phu, tệ bạc sẽ là tấm gương xấu cho con… Chị viết đơn ly hôn, dắt 2 con rời đi trong nước mắt. Chị thấy chông chênh, chẳng biết cuộc đời của mấy mẹ con sẽ ra sao nữa.

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi nhanh chóng. Hai đứa con chị hiểu chuyện, thương mẹ rất nhiều. Biết mẹ vất vả nên chúng học hành chăm chỉ, rất ngoan ngoãn và giúp đỡ mẹ rất nhiều. Bây giờ cả hai đứa đều đã đi làm, công việc đều tốt và thu nhập ổn. Nhìn thấy con trưởng thành, chị lui về nghỉ ngơi, chăm sóc nhà cửa. Cuộc sống bình yên và thanh thản vô cùng. Đau khổ qua đi, bây giờ cuộc sống của chị thanh thản và bình yên - Ảnh minh họa: Internet Một vài lần, chồng cũ có đến tìm chị. Ông ta trông gầy gò, già đi rất nhiều. Ông ta bây giờ hối hận rất nhiều về những gì ngày xưa đã gây ra cho mấy mẹ con chị. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, bây giờ ông muốn vợ chồng con cái đoàn tụ. Nhưng tấm gương đã vỡ một lần liệu có lành lại được? Chị cương quyết từ chối. Hai đứa con của chị cũng nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng, chúng có ghé thăm nhà ông, cho ông ít tiền nhưng không muốn sống cùng với cha. Cái bóng của quá khứ vẫn quá lớn. Hậu vận của đàn ông sau ly hôn chính là cô đơn, còn đàn bà chính là sự bình yên bên con cái.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió Chị bảo với tôi rằng, sống với một người chồng ngoại tình lòng chị đã chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần gần chồng, lòng chị như bị giằng xé dữ dội. Là chồng mình đấy thôi, nhưng anh ta đã từng ôm ấp, từng qua đêm với một người đàn bà khác.

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