Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Bề ngoài cười vui nhưng trong lòng đầy sóng gió

Tâm sự gia đình 22/12/2019 07:40

Chị bảo với tôi rằng, sống với một người chồng ngoại tình lòng chị đã chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần gần chồng, lòng chị như bị giằng xé dữ dội. Là chồng mình đấy thôi, nhưng anh ta đã từng ôm ấp, từng qua đêm với một người đàn bà khác.

Đàn bà lấy chồng, chẳng ai mong muốn bị rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn ở lại hay ra đi khi chồng ngoại tình. Viễn cảnh ấy như ác mộng, chẳng ai muốn thấy chứ huống hồ phải đối diện ngoài thực tế. Vậy mà chị gái của tôi đã phải rơi vào hoàn cảnh ấy. Chị đã từng hạnh phúc, từng tự hào về người chồng thương yêu vợ con hết lòng. Có ngờ đâu, anh lại là người lén lút làm những việc tồi tệ sau lưng vợ.

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Chồng chị đã từng phản bội để lên giường với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi là người phụ nữ rất nhu mì, hiền lành. Vợ chồng chị sống hòa thuận, chưa từng thấy anh chị to tiếng với nhau bao giờ. Rồi một ngày chị phát hiện ra chồng qua đêm với gái bán hoa. Với một người phụ nữ tin yêu chồng tuyệt đối như chị thì điều đó quá sức chịu đựng. Chị đau khổ, dằn vặt, thậm chí chị nói với tôi rằng muốn chết, muốn ngủ một giấc mãi mãi để không phải đối diện với nỗi đau này. Vài tháng qua đi, chị gầy rộc như xác ve, nhiều tiều tụy vô cùng. Tôi và mọi người trong gia đình, ngay cả chồng chị cũng nghĩ rằng chị sẽ viết một lá đơn ly hôn.

Nhưng không, chị gượng dậy, bảo rằng sẽ tha thứ cho chồng ngoại tình và làm lại từ đầu. Anh rể tôi cũng là người biết nghĩ. Anh thề thốt hứa hẹn thay đổi, anh ra sức bù đắp những sai lầm của mình. Ba năm qua, gia đình chị lại có được sự ấm êm, yên bình như trước. Cơn bão ngoại tình đã qua đi, nhường chỗ cho sự ấm áp.

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Vì con, chị gạt nước mắt tha thứ cho chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi nói với chị rằng: “Ngày đó em hoài nghi về quyết định tha thứ của chị, nhưng bây giờ mới thấy chị đã làm đúng”. Chị im lặng một hồi rồi nói: “Tha thứ hay ly hôn, chẳng quyết định nào là tối ưu cả. Chị chọn cách tha thứ chẳng phải vì bao dung hay độ lượng, cũng chẳng phải vì bản thân mình quá yếu đuối mà bởi vì hai đứa nhỏ cần có cha. Chị cười cưới nói nói nhưng chị chưa bao giờ quên nỗi đau đó. Nó sống với chị từng giờ, từng ngày…”

Tôi thấy chị khóc. Người đàn bà ngỡ rằng đang hạnh phúc, bình yên mà lại che giấu đi nỗi đau trong lòng mình. Chị bảo, sẽ không có người đàn bà nào quên được việc chồng phản bội. Buông tay hay tha thứ thì nỗi đau đó sẽ theo đến cả đời. Chỉ là người đàn bà sẽ đặt lên bàn cân suy xét, điều gì đem lại bình yên, hạnh phúc cho con thì họ sẽ chọn.

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Tình yêu với chồng đã chết đi từ lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo với tôi rằng, sống với một người chồng từng phản bội lòng chị đã chẳng còn cảm xúc. Mỗi lần gần chồng, lòng chị như bị giằng xé dữ dội. Là chồng mình đấy thôi, nhưng anh ta đã từng ôm ấp, từng qua đêm với một người đàn bà khác. Chồng chị tưởng chị đã quên, đã tha thứ nhưng chính chị phải vật lộn để dìm nỗi đau trong lòng mình xuống. Chị bây giờ chỉ sống vì con, giả vờ mình đã quên vì con, còn tình yêu cho chồng đã chết từ ngay khoảnh khắc biết anh ta phản bội.

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