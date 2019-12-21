Chỉ đàn bà dại dột mới lựa chọn làm người thứ ba

Làm nhân tình cho đàn ông có vợ, dù là 1 tuần, 1 tháng hay một vài năm nhưng người thứ ba sẽ mang tiếng xấu cả đời. Đàn bà mù quáng bất chấp tất cả để đến với tình yêu vị kỷ đó nhưng rồi sẽ được gì?

Phụ nữ khôn ngoan luôn tránh xa đàn ông có vợ. Họ hiểu rằng, một người phụ nữ được mọi người tôn trọng là dựa trên đức hạnh của mình. Họ luôn giữ khoảng cách với đàn ông, luôn lịch sự và tế nhị. Những người như vậy, ngay cả thái độ bỡn cợt, đùa vui đàn ông cũng không dám chứ huống hồ định ve vãn và tán tỉnh. Yêu đàn ông có vợ là con đường ngắn nhất khiến phụ nữ mất đi tất cả. Và buồn thay, rất nhiều phụ nữ dại dột đã lựa chọn con đường đó. Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng đức hạnh là điều quan trọng nhất với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đã có gia đình luôn có một sức hút với phụ nữ, nhất là những cô gái mới lớn. So với những gã thanh niên hời hợt, chưa từng trải thì đàn ông có vợ dày dạn kinh nghiệm sống. Họ sành sỏi chuyện đời, am hiểu tâm lý phụ nữ nên các cô gái say đắm và không ngại ngần ngã vào lòng họ. Đàn ông ngoại tình như những con sói ma mãnh và những cô gái ngây thơ giống như con mồi trong cuộc đi săn và thỏa mãn tâm lý chinh phục cái mới của họ. Đó chỉ là một cuộc dạo chơi của đàn ông. Và đã là cuộc chơi thì dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ kết thúc.

Những người thứ ba không phải chỉ là các cô gái thích tiền, mê tiền và đến với đàn ông vì lợi ích vật chất. Thực tế rất nhiều phụ nữ sẵn sàng ngã làm nhân tình mà chẳng vì lợi ích gì cả. Họ thường viện lí lẽ để bao biện cho sự sai trái của mình. Họ nhân danh tình yêu và những xúc cảm cá nhân để đến với đàn ông có vợ. Họ không bao giờ thừa nhận sự xuất hiện của mình là nguồn cơn cho sự đổ vỡ của gia đình người khác. Thậm chí nhiều người còn mạnh miệng rằng: “Nếu gia đình họ hạnh phúc làm sao tôi có thể chen chân vào được? Gia đình họ đã đổ nát từ lâu rồi và nếu không có tôi thì sẽ có một người phụ nữ khác thôi!”. Người thứ ba luôn bao biện cho lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở chỗ kẻ thứ ba không bao giờ nhận biết được vị trí của mình. Không có thứ tình yêu đích thực nào mà đi ngược lại đạo đức, vi phạm pháp luật như vậy cả. Và nếu nó tốt đẹp, hẳn người đời đã chỉ trích, dè bỉu nhiều như thế. Không có thứ tình yêu nào lại gây đau khổ cho người khác nhiều đến như vậy. Là nỗi đau của người vợ, của những đứa con, của những bậc sinh thành…

Làm nhân tình cho đàn ông có vợ, dù là 1 tuần, 1 tháng hay một vài năm nhưng người thứ ba sẽ mang tiếng xấu cả đời. Đàn bà mù quáng bất chấp tất cả để đến với tình yêu vị kỷ đó nhưng rồi sẽ có được gì? Đàn ông dễ yêu, dễ thay lòng đổi dạ nhưng đàn ông lại không dễ dàng gì đánh đổi. Họ có thể thay nhân tình như thay áo, đến với người này người kia nhưng họ sẽ không bỏ người vợ ở nhà để rước một người khác thế vào chỗ đó. Làm người thứ ba không chỉ là sai lầm mà còn là tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet Làm nhân tình, đàn bà mất đi thanh xuân, mất đi danh dự, đức hạnh, mang tiếng xấu cả đời… Rồi sau này, liệu có người đàn ông nào quảng đại, bao dung đến mức bất chấp quá khứ mà cưới về một người phụ nữ từng mang danh cướp chồng người khác? Làm người thứ ba không chỉ là một sai lầm mà còn một tội lỗi. Bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu đứa trẻ mất đi tương lai với vết thương mang theo suốt đời… Phụ nữ à, đừng dại dột làm người thứ ba nữa!

Gửi những cô gái chưa chồng: Hãy hiểu hôn nhân là gì trước khi kết hôn Khi phụ nữ lấy chồng, đừng cưới chỉ vì tình yêu, đừng cưới vì xung quanh ai cũng cưới. Hãy kết hôn khi đủ trưởng thành, đủ hiểu hôn nhân là gì.

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