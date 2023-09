Chỉ đàn bà dại dột mới lựa chọn làm người thứ ba

Phụ nữ khôn ngoan luôn tránh xa đàn ông có vợ. Họ hiểu rằng, một người phụ nữ được mọi người tôn trọng là dựa trên đức hạnh của mình. Họ luôn giữ khoảng cách với đàn ông, luôn lịch sự và tế nhị. Những người như vậy, ngay cả thái độ bỡn cợt, đùa vui đàn ông cũng không dám chứ huống hồ định ve vãn và tán tỉnh. Yêu đàn ông có vợ là con đường ngắn nhất khiến phụ nữ mất đi tất cả. Và buồn thay, rất nhiều phụ nữ dại dột đã lựa chọn con đường đó.

Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng đức hạnh là điều quan trọng nhất với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã có gia đình luôn có một sức hút với phụ nữ, nhất là những cô gái mới lớn. So với những gã thanh niên hời hợt, chưa từng trải thì đàn ông có vợ dày dạn kinh nghiệm sống. Họ sành sỏi chuyện đời, am hiểu tâm lý phụ nữ nên các cô gái say đắm và không ngại ngần ngã vào lòng họ. Đàn ông ngoại tình như những con sói ma mãnh và những cô gái ngây thơ giống như con mồi trong cuộc đi săn và thỏa mãn tâm lý chinh phục cái mới của họ. Đó chỉ là một cuộc dạo chơi của đàn ông. Và đã là cuộc chơi thì dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ kết thúc.