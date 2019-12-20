Gửi những cô gái chưa chồng: Hãy hiểu hôn nhân là gì trước khi kết hôn

Phụ nữ yêu 20/12/2019 10:57

Khi phụ nữ lấy chồng, đừng cưới chỉ vì tình yêu, đừng cưới vì xung quanh ai cũng cưới. Hãy kết hôn khi đủ trưởng thành, đủ hiểu hôn nhân là gì.

Người đời có rất nhiều câu nói về hôn nhân. Ví dụ như: “Hôn nhân giống như một cái toilet, người bên trong muốn ra, còn người ở bên ngoài thì muốn vào”, “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”… Sau khi cưới, con người ta thường bị vỡ mộng, thất vọng cùng cực, thậm chí là hối hận ngập tràn vì lỡ cưới một con người như vậy. Lẽ thường, con người ta càng hy vọng sẽ càng thất vọng, càng ảo tưởng lại càng bị ngã đau đớn.

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Sau khi kết hôn, người ta thường vỡ mộng về người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, phụ nữ chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần được cưới nhau, được sống chung dưới một mái nhà, ngày ngày gặp gỡ đã là hạnh phúc. Chúng ta vẽ nên biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống hôn nhân. Là quan tâm, là sẻ chia, là những mật ngọt. Vợ chồng sẽ là chỗ dựa cho nhau, cùng sinh ra những đứa con thật xinh xắn, ngoan ngoãn…

Dĩ nhiên, hôn nhân có những điều đó. Nhưng đó không phải là tất cả. Hôn nhân sẽ lột trần và phơi bày tất cả mặt xấu của nhau. Một con người lười biếng, luộm thuộm, hoang phí, nói nhiều, vô tâm, gia trưởng… sẽ dần “lộ nguyên hình”. Trước khi cưới, hãy tìm hiểu thật cặn kẽ. Khi có thể bao dung với những thói xấu của nhau thì tình yêu và hôn nhân mới có thể vững bền được.

Đừng bao giờ nghĩ rằng hôn nhân chỉ cần có tình yêu là đủ. Đừng cưới khi ngoài tình yêu bạn chẳng nắm được gì trong tay. Đừng nghĩ rằng nói về tiền bạc, những điều kiện tốt khi kết hôn là thực dụng… Bởi hôn nhân không có những điều đó thì chẳng khác gì mầm xanh mọc trên một mảnh đất khô cằn. Không đủ điều kiện nuôi dưỡng, thì sớm hay muộn thì cái cây đó cũng chết yểu mà thôi.

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Đừng nghĩ rằng hôn nhân chỉ cần có tình yêu là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Khi cưới nhau về, bạn không chỉ đối diện với người bạn đời, với những rắc rối cá nhân. Chúng ta phải đối diện với cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ họ hàng, với trách nhiệm làm dâu, làm mẹ, làm vợ… Một cô gái chưa đủ trưởng thành, chưa đủ kinh nghiệm sống thường rất khó dung hòa và cân bằng cuộc sống. Vì thế, đừng vội vàng cưới chồng. Hãy cưới khi bản thân nhận ra mình đủ hiểu hôn nhân và đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm.

Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông khi yêu họ có thể đợi chờ, có thể chiều chuộng những cô gái của mình. Nhưng cưới nhau về rồi, đàn ông sẽ không còn lãng mạn, quan tâm như trước nữa. Đừng kì vọng quá nhiều về màu hồng hạnh phúc, đừng trông đợi quá nhiều về sự quan tâm của đàn ông. Có chăng, bây giờ hãy cảm thông hơn về những gánh nặng và lo toan mà chồng gánh vác. Và thay vì coi chồng là tất cả, phụ nữ cũng hãy có cho mình một cuộc sống riêng cùng những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp…

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Cưới nhau thì dễ, nhưng để hạnh phúc thì khó vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một con đường chông gai. Người ta cưới nhau thì dễ nhưng để thật sự hạnh phúc thì khó vô cùng. Là người phụ nữ hiện đại, chúng ta cần phải có kiến thức hôn nhân trước khi gật đầu đồng ý kết hôn. Khi phụ nữ lấy chồng, đừng cưới chỉ vì tình yêu, cũng đừng cưới vì xung quanh ai cũng cưới. Hãy kết hôn khi đủ trưởng thành, đủ hiểu hôn nhân là gì.

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