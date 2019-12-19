Đàn ông nông cạn nhất khi coi rẻ vợ con của mình

Rốt cuộc, người vợ anh ta coi rẻ lại chính là người ở lại sau những mất mát, khốn cùng. Chỉ đến khi tay trắng, đàn ông nông cạn mới hiểu rằng sai lầm nhất chính là coi rẻ tình thân, gia đình.

Đàn ông nào mà chẳng cho rằng bản thân mình khôn ngoan, hiểu nhiều biết rộng? Đa phần họ đều nghĩ rằng, sự khôn ngoan của một người đàn ông được đo lường bằng những mối quan hệ ngoài xã hội, bằng ví tiền dày cộm, bằng vật chất tiền tài… Thế nhưng đàn ông khôn ngoan hay nông cạn không thể hiện ở những điều phù phiếm, bên ngoài như vậy. Muốn biết đàn ông khôn ngoan đến đâu hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con là rõ nhất. Muốn biết đàn ông khôn ngoan đến đâu hãy nhìn cách anh ta đối xử với vợ con - Ảnh minh họa: Internet Nhà chồng của chị họ tôi rất giàu có. Lấy được anh, chị có nhà cao cửa rộng, có xe hơi đưa rước. Thỉnh thoảng, qua nhà chị chơi, tôi trầm trồ ngưỡng mộ trước những đồ nội thất sang trọng, căn nhà bếp đầy những vật dụng nấu ăn đắt tiền. Tôi từng nói với chị rằng: “Có một người chồng giàu là ấm tấm thân rồi chị nhỉ?”. Chị nhìn tôi cười buồn: “Nhìn vào son phấn, vào vẻ bề ngoài sẽ không bao giờ biết được một người đàn bà có thật sự hạnh phúc hay không. Chồng chị cho chị rất nhiều thứ nhưng anh ta lại không cho chị được sự trân trọng em à!”.

Rồi tôi được nghe chị kể về người chồng vô tâm, ngoại tình của mình. Chẳng bao giờ tôi sang nhà chơi mà có anh ở nhà cả, bởi anh đang bận đắm chìm trong những cuộc chơi rượu bia chảy tràn cùng những cô em xinh đẹp. Chồng chị có tiền, và anh ta tự nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng được hưởng thụ những gì bản thân vất vả làm ra được. Chị đã từng khóc, từng muốn ly hôn nhưng vì con nên chị vẫn chần chừ. Chồng chị từng tuyên bố: “Đàn bà trên đời không thiếu, không ở với người này thì ở với người kia chứ có gì to tát đâu”. Chồng chị giàu có nhưng hết sức vô tâm, vô tình - Ảnh minh họa: Internet Anh có nhiều mối quan hệ làm ăn bên ngoài mà anh vẫn luôn tự hào. Anh bảo rằng những người đó chẳng khác gì anh em ruột thịt của mình vậy. Anh có thể từ chối đón con, không ăn cơm với vợ nhưng bạn bè ở đâu gọi dẫu xa xôi cách mấy cũng lập tức đến. Bạn bè nhờ vả chuyện gì cũng không hề nề hà. Anh không sợ mất lòng vợ con chứ luôn sợ mất lòng bạn bè.

Nhưng rồi, trong một lần nhậu say mà vẫn cố lái xe về nhà, anh bị tai nạn rất nặng. Giữ được tính mạng nhưng bây giờ anh chẳng khác gì người tàn phế, phải ngồi xe lăn. Ăn phải có người đút, thậm chí đi vệ sinh cũng cần người giúp… Tiền bạc đổ dồn cho anh chữa bệnh, công việc không ai lo nên sa sút và sắp phá sản. Bạn bè, anh em chiến hữu có đến thăm anh một vài lần rồi mất hút. Cuối cùng, chỉ có vợ ở bên lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị túc trực bên anh không rời, dỗ dành chồng tập vật lí trị liệu. Chị nói với tôi: “Một ngày là vợ chồng cả đời là tình là nghĩa. Dẫu anh từng sống không tốt, từng coi rẻ nhưng làm một người vợ, chị không đành tâm bỏ mặc chồng". Đàn ông khi tay trắng, mới biết ai tốt với mình - Ảnh minh họa: Internet Từ một người đàn ông phong độ, ăn chơi lừng lẫy bây giờ anh mất hết tất cả: Tiền bạc, bạn bè, hư danh, sự nghiệp… Rốt cuộc, người vợ anh ta coi rẻ lại chính là người còn lại sau những mất mát, khốn cùng. Chỉ đến khi tay trắng, nhiều người mới hiểu rằng đàn ông nông cạn nhất chính là kẻ coi rẻ tình thân, gia đình.

Gửi đàn bà hy sinh: Vắt kiệt mình để sống, cuối cùng nhận được gì? Người phụ nữ hy sinh thường luôn cảm thấy áy náy khi bản thân không làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Họ cảm thấy có lỗi nếu lỡ một ngày để con phải ăn mì tôm hay để chồng mặc một bộ quần áo không tươm tất ra đường…

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