Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cả đời không thể tin thêm lần nữa

Tâm sự gia đình 17/12/2019 11:08

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cả đời họ không còn tin chồng nữa. Chồng hối hận, quan tâm, bù đắp như thế nào cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng.

Trong bất kì cuộc hôn nhân nào, ngoài tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là lòng tin ở nhau. Tình yêu theo những chặng đường hôn nhân có thể mất đi nhưng niềm tin chính là điều khiến vợ chồng gắn kết, không muốn rời xa nhau. Nhưng biết bao nhiêu người đàn ông ngoại tình đã giết chết niềm tin của người vợ. Dù tha thứ cho chồng ngoại tình hay không, người đàn bà vĩnh viễn không bao giờ có thể tin chồng thêm một lần nào nữa.

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Tôi đã từng nghĩ chị chồng là người khó tính và khó gần - Ảnh minh họa: Internet

Theo cảm nhận của tôi thì chị chồng là một người phụ nữ khó tính. Tính tình của chị cũng không xởi lởi, thoải mái như những chị em khác trong nhà. Gương mặt chị dường như phảng phất điều gì đó buồn bã. Ngược lại, chồng chị lại là người rất vui vẻ, hài hước. Anh luôn tỏ ra yêu thương và quan tâm vợ con hết mực. Những ngày lễ, sinh nhật, anh không bao giờ quên mua hoa, mua quà cho vợ. Nhiều khi anh bày tỏ sự quan tâm với vợ trước mặt mọi người trong nhà nhưng chị chồng tôi lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Tôi nhiều lần nghĩ thầm: “Hay được chồng cưng chiều nhiều quá rồi đâm ra như vậy!”.

Một lần, tôi đem suy nghĩ của mình nói với chồng. Chồng tôi trầm ngâm rồi bảo rằng: “Mọi việc không phải như em thấy đâu. Chị ấy đã từng là một người phụ nữ rất hiền lành và vui vẻ. Chính người chồng phản bội đã biến chị ấy thành một người phụ nữ như bây giờ. Còn anh rể, tuy xởi lởi nhưng cũng đã có những tháng ngày sống tàn tệ với vợ con…”. Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy.

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Chị đã từng bị chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi kể rằng, vợ chồng anh chị từng có những tháng ngày sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc cùng với 2 đứa con ngoan ngoãn. Chị là người phụ nữ của gia đình, luôn chăm sóc gia đình chu đáo hết mức có thể. Với chị, chẳng cần cuộc sống quá giàu sang, chỉ cần vợ chồng con cái vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.

Nhưng đau đớn thay, chồng chị lại là kẻ sống 2 mặt. Một ngày, anh bảo với chị rằng sẽ đi công tác trong vòng 1 tuần. Chị sốt sắng, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi của chồng. Nhưng ngờ đâu, anh ta dắt nhân tình đi du lịch. Một người đồng nghiệp của chồng tình cờ gặp chị trong siêu thị và hỏi rằng chẳng phải chồng chị bảo đưa vợ đi du lịch hay sao?

Chị vô cùng sửng sốt khi nghe đồng nghiệp của chồng nói. Công ty chẳng có chuyến công tác nào cả. Chồng chị nói là xin nghỉ phép để đưa vợ đi du lịch… Chị nén cơn giận dữ khi chồng trở về. Chị âm thầm kiểm tra điện thoại, trong ấy lưu rất nhiều hình ảnh anh đi chơi cùng người phụ nữ khác. Vậy là quá rõ: Chồng chị ngoại tình!

Anh ta cầu xin chị tha thứ. Anh ta cắt đứt với nhân tình, tìm mọi cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh ấy còn cầu xin mọi người trong gia đình nói giúp. Chị đau đớn, khổ tâm nhưng vì thương con chị gật đầu tha thứ… Nhưng cho dù chị có ở lại, cho dù 2 người vẫn là vợ chồng nhưng gia đình họ không thể như xưa được nữa.

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Khi đã bị phản bội, đàn bà chẳng thể sống bình yên được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cả đời họ không còn tin chồng nữa. Chồng hối hận, quan tâm, bù đắp như thế nào cũng không xoa dịu được vết thương trong lòng họ. Giờ đây tôi đã hiểu chị chồng mình hơn, càng thương chị vô hạn. Làm sao đàn bà có thể sống một cuộc đời bình thường khi đã từng bị phản bội?

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