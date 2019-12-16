Yêu đàn ông có vợ, bạn tôi phải núp trong bóng tối, làm chiếc bóng bên lề hạnh phúc của người khác. Cả thanh xuân trao cho một người đàn ông tham lam, rồi người thứ ba sẽ có được gì?

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được một người đàn ông tốt để yêu và tiến đến hôn nhân. Còn gì bằng khi người đàn ông đó hội tụ đầy đủ những điều kiện về ngoại hình, vật chất, thương yêu và quan tâm người phụ nữ thật lòng. Nhưng phụ nữ à, điều kiện tiên quyết của một người đàn ông tốt chính là anh ta chưa thuộc về ai cả. Còn đàn ông ngoại tình, phản bội vợ con cho dù điều kiện vật chất có tốt đến đâu thì cũng là hạng bỏ đi mà thôi. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông tốt nhất chính là người chưa thuộc về ai cả - Ảnh minh họa: Internet Nhưng oái ăm thay, rất nhiều cô gái gạt qua điều đó, họ vin vào những cảm xúc cá nhân để trở thành người thứ ba. Họ tin rằng mình đang sống cho tình yêu đích thực. Và tất nhiên, người nào cũng tin rằng người đàn ông đó rất tốt, thật sự thương yêu mình. Họ tin rằng, có một cái kết đang chờ đợi mình ở cuối con đường tình yêu. Nấp trong bóng tối 1 năm hay vài năm, cả thanh xuân trao đi cho một người đàn ông tham lam, như vậy có đáng không?

Tôi đã lựa lời khuyên bạn mình hết lời khi biết bạn qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Bạn tôi đẹp lắm, học vấn cao, công việc ổn định. Xung quanh bạn chẳng thiếu những người đàn ông tốt vậy mà bạn lại đi đâm sầm vào một mối quan hệ sai trái như thế này. Mặc kệ những lời phân tích của tôi, bạn vẫn cương quyết không nghe. Bạn còn bảo tôi rằng: “Ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Tại sao mình lại không?”. Biết mình sẽ chẳng thay đổi được suy nghĩ của bạn, tôi đành bất lực im lặng. Yêu đàn ông có vợ, người thứ ba phải chịu nhiều khổ sở, hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu đàn ông có vợ, bạn tôi phải núp trong bóng tối, làm chiếc bóng bên lề hạnh phúc của người khác. Khi bạn bè gặp nhau, những người khác có thể công khai ra mắt người yêu còn bạn thì không. Mối quan hệ của bạn chỉ có duy nhất một mình tôi biết. Bạn cũng không dám hé răng với ai về chuyện này vì sợ bị phán xét, bị khinh khi và sợ mọi chuyện đến tai người vợ bạn sẽ bị đánh ghen.

Yêu đàn ông có vợ, sau những giờ phút gặp nhau lén lút bạn phải để người đàn ông đó về với gia đình. Nếu có vô tình gặp gia đình họ, bạn phải làm như không hề quen biết, nuốt nước mắt vào lòng để nhìn gia đình người ta hạnh phúc. Là phụ nữ, ai cũng có hờn ghen còn bạn thì không được phép. Lí do để bạn tiếp tục mối quan hệ này là tin vào thứ tình yêu mà người đàn ông đó luôn thề thốt. Bạn tin tất cả những gì anh ta nói, tin rằng anh ta sống với vợ là vì bổn phận và trách nhiệm… 5 năm bạn làm người tình trong bóng tối. Từ một cô gái xinh đẹp, năng động, bạn dần trở nên u sầu, mất sức sống. Tình yêu ấy đã bào mòn và vắt kiệt bạn. Cho đến một ngày, không chịu đựng được nữa bạn mới yêu cầu anh ta lựa chọn: Hoặc là ly hôn vợ hoặc chia tay bạn. Và đến lúc đó, người đàn ông kia sẵn sàng dứt bỏ bạn để về với vợ con với câu nói quen thuộc của đàn ông ngoại tình: “Anh thương em thật nhưng anh còn trách nhiệm với vợ con. Anh xin lỗi!”. Cả thanh xuân trao cho kẻ ngoại tình, liệu có đáng không? - Ảnh minh họa: Internet Chỉ một câu xin lỗi nhẹ tênh có bù đắp được cả thanh xuân của phụ nữ mà bạn đã trao cho anh ta? Nhưng mà trách ai bây giờ? Có trách là trách bản thân bạn đã chọn sai đường, đã quá ngu muội. Phụ nữ khôn ngoan phải biết tránh xa đàn ông có vợ. Bởi đó là thứ độc dược có thể khiến đàn bà chết cả thanh xuân và mất đi tất cả.

Tâm sự đàn ông có vợ ngoại tình: Tôi chê bai vợ nhưng có rất nhiều người ngoài kia muốn ở bên cô ấy “Người đàn bà ngoại tình đôi khi không phải vì tham lam như anh nghĩ. Tôi đến với người đàn ông đó để chứng minh cho anh thấy rằng tôi không phải là hạng đàn bà bỏ đi, chẳng có ai thèm ngó tới như anh nghĩ...".

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