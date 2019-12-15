Làm ngơ mà sống cho mình – đó là cách đàn bà khôn ngoan đối phó với chồng vô tâm

Tâm sự gia đình 15/12/2019 10:19

Cách đàn bà khôn ngoan đối phó với người chồng vô tâm là làm ngơ đi. Hy sinh ít thôi, vun vén ít thôi và hãy biết yêu thương chính bản thân mình.

Những người đàn ông vô tâm, ích kỷ, tệ bạc lại thường có những người vợ cam chịu, sống hy sinh, hết lòng hết dạ vì gia đình. Thật lạ là, khi đàn bà càng cố gắng chu toàn, gánh vác mọi thứ thì đàn ông lại càng sống vô tâm. Phải chăng, chính vì sự tận tụy của đàn bà đã biến đàn ông thành những kẻ ỷ lại, đẩy mọi gánh nặng lên vai vợ?

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Khi người vợ càng hy sinh, càng chu toàn thì đàn ông lại càng vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh chúng ta, những người đàn bà hy sinh như thế đâu phải hiếm. Chị gái tôi là một ví dụ. Chồng chị không đến nỗi quá tệ bạc nhưng là một người đàn ông vô tâm. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác hết cho vợ. Chị rất đảm đang và cầu toàn. Niềm vui của chị chính là được vun vén nên chị chẳng bao giờ cho chồng hay con đụng tay vào việc gì. Chị sợ họ mệt, làm không tốt, cơm nấu không ngon, quần áo giặt không sạch nên mình chị làm hết.

Chồng chị rất hay nhậu nhẹt, ăn chơi bên ngoài. Hai đứa con cũng chẳng bao giờ thấy đón, chuyện học hành của con ra sao cũng chẳng quan tâm. Vợ đi làm cực khổ ra sao, hôm nay vợ con ăn uống, gặp chuyện gì cũng hiếm khi nào chồng chị biết. Anh đi làm rồi đi nhậu, có về nhà cũng chỉ biết cắm cúi ăn, rồi bỏ mớ hỗn độn cho chị dọn dẹp rồi lên phòng nằm ườn ra lướt điện thoại.

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7 năm, chị cố gắng một mình gồng gánh mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng chị sống như thế đã 7 năm. Một mình chị lo toan quán xuyến trong ngoài. Công ty chị nhiều việc, có về trễ cũng chẳng nhờ được chồng đón hộ con, hay cắm hộ nồi cơm. Nhiều khi xe hư giữa đường, chị thấy mình cô đơn khủng khiếp vì cầm điện thoại lên chẳng biết gọi ai trợ giúp. Chị biết, chồng mình sẽ không quan tâm đâu. Khổ tâm như thế nhưng chị vẫn gồng mình lên để làm một người mẹ, người vợ thật tốt. Chiều chiều vẫn nấu cơm ngon, nhà cửa vẫn sạch như ly, rồi vẫn thấp thỏm ngồi đợi chồng đi ăn nhậu về rồi mới yên tâm đi ngủ.

Những người đàn bà sống như chị tôi thực tế lại rất nhiều. Đàn bà à, cứ sống hy sinh trong khi chồng vô tâm như thế thật là dại dột. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng bản thân hy sinh sẽ đổi được sự một gia đình hạnh phúc. Hy sinh đến rộc người như thế, vun vén cầu toàn hết khả năng rồi đàn bà có nhận được sự trân trọng, biết ơn của chồng? Hay đàn ông thấy vợ nhẫn nhịn, cam chịu, sống hết lòng hết dạ lại tự cho mình cái quyền vô tâm vì đàn bà chấp nhận một cuộc sống như thế.

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Đàn bà hãy làm ngơ người chồng vô tâm ấy đi mà sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Cách đàn bà khôn ngoan đối phó với người chồng vô tâm là làm ngơ đi và sống cho mình. Hy sinh ít thôi, vun vén ít thôi và hãy biết yêu thương chính bản thân mình. Chẳng cần gì to tát, chồng đi nhậu hãy đóng cửa ngủ sớm. Chồng chẳng biết có về nhà ăn cơm không thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi đợi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng để già nua rồi mới nhận ra ngay cả mình cũng chẳng trân trọng bản thân.

Đàn bà đừng đánh ghen mà hãy nhường người chồng tệ bạc ấy cho kẻ thứ ba

Đàn bà đừng đánh ghen mà hãy nhường người chồng tệ bạc ấy cho kẻ thứ ba

"Mà đàn bà đánh ghen để làm gì hả em? Đánh xong có thay đổi được điều gì đâu. Ngoại tình đâu phải một chiếc áo bẩn, chỉ cần giặt xong là sạch sẽ và mình có thể mặc lại mà chưa từng nghĩ đến vết bẩn trước đó...".

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