Đàn bà chán chồng còn đáng sợ gấp vạn lần đàn ông chán vợ

Phụ nữ yêu 16/12/2019 11:27

Những người đàn bà chán chồng như tôi, ngay cả việc cãi nhau, hơn thua với chồng cũng thấy thật thừa thãi. Chồng muốn ra sao thì ra, muốn ăn nhậu, muốn đi thâu đêm cũng mặc kệ. Tôi không khóc, không tranh luận hơn thua, không chỉ trích…

Lẽ thường, chúng ta nghĩ rằng đàn ông sau những năm tháng hôn nhân sẽ rơi vào tâm lý chán chường người vợ của mình chứ chẳng có người đàn bà nào lại đi chán chồng cả. Nhưng có một sự thật rằng, đàn ông chán vợ nhưng rất hiếm người có tư tưởng bỏ vợ. Còn đàn bà chán chồng thì họ thật sự đã quá mỏi mệt và muốn viết đơn ly hôn rồi.

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Tôi đã thật sự rất chán cuộc hôn nhân của mình rồi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã thật sự rất chán cuộc hôn nhân của mình rồi. Có chồng hơn 10 năm tôi nhận được gì ngoài sự vô tâm, ích kỷ của chồng? Trong nhà từ việc lớn đến việc nhỏ, tự tay tôi làm hết. Nuôi 2 đứa con cực nhọc biết bao nhiêu, vậy mà chồng phó thác hết cho tôi. Tuần nào cũng vậy, anh ta kéo bạn về nhà bày trò ăn nhậu rồi bắt vợ phục vụ. Ăn uống no say, họ để lại bãi chiến trường, còn tôi phải nai lưng ra dọn dẹp.

Hôm qua chồng tôi lại kéo bạn về nhà nhậu và bắt tôi vào bếp nấu vài món ngon để anh ta lai rai. Tôi không nói gì, lẳng lặng thay đồ rồi chở hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Chồng gọi liên tục nhưng tôi không bắt máy, anh ta còn nhắn rất nhiều tin hằn học nhưng tôi không buồn đọc. Sáng hôm sau tôi đến công ty luôn, đến chiều mới về nhà. Ngay giữa nhà, bãi chiến trường ăn nhậu hôm qua vẫn còn nguyên, bia chảy tràn ra cà nền nhà. Tôi để nguyên đó, không dọn. Mấy mẹ con tôi ra ngoài ăn phở, rồi tôi về ôm con ngủ. Chồng tôi về la hét, quát tháo, chửi bới... Bây giờ cãi nhau với chồng tôi cũng chán rồi, tôi nói bằng giọng bình thản: “Tôi chán rồi, anh đi mà dọn”. Sự bình thản trong lời nói của tôi khiến chồng chột dạ.

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Ngay cả việc cãi nhau, hơn thua với chồng tôi cũng thấy thật thừa thãi - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ chán chồng như tôi, ngay cả việc cãi nhau, hơn thua với chồng cũng thấy thật thừa thãi. Chồng muốn ra sao thì ra, muốn ăn nhậu, muốn đi thâu đêm cũng mặc kệ. Tôi không khóc, không tranh luận hơn thua, không chỉ trích… Tôi sống bàng quan và bất cần với mọi thứ. Chồng tôi có nhận ra là tôi đã quá chán chường và muốn buông tay cuộc hôn nhân này không?

Đàn bà đâu phải một ngày, hai ngày vì chồng vô tâm mà đâm ra chán nản, muốn buông xuôi. Như tôi đây, cũng khóc không biết bao nhiêu bận, cũng hy vọng chồng thay đổi không biết bao nhiêu lần. Nhưng có khóc lóc, có làm điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được người chồng gỗ đá ấy. 10 năm như vậy, đến bây giờ tôi đã thật sự chán chường rồi.

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Sợi dây níu giữ đàn bà với cuộc hôn nhân này sắp đứt rồi! - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nói chán vợ nhưng có ông nào bỏ vợ? Như chồng tôi, cách đây 10 năm luôn bảo rằng chán tôi, hay so sánh tôi với những người đàn bà ngoài kia. Nhưng rồi, anh ta vẫn quay về, vẫn ăn cơm tôi nấu, ngủ trên chiếc giường của tôi... Nhưng đàn bà chán chồng đáng sợ hơn đàn ông rất nhiều. Bởi mọi hy vọng đã tiêu tan, tình cảm cũng đã chết, sợi dây níu giữ đàn bà với cuộc hôn nhân này sắp đứt rồi.

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“Người đàn bà ngoại tình đôi khi không phải vì tham lam như anh nghĩ. Tôi đến với người đàn ông đó để chứng minh cho anh thấy rằng tôi không phải là hạng đàn bà bỏ đi, chẳng có ai thèm ngó tới như anh nghĩ...".

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