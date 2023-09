Tâm sự một người chồng vô tâm: Đến khi vợ trầm cảm tôi mới biết mình đã sống quá ích kỷ

Mỗi khi vợ hay than phiền rằng tôi là một người chồng vô tâm, sống thờ ơ với vợ con tôi đều gạt đi. Tôi nghĩ rằng phụ nữ bây giờ hay than vãn và kêu ca nhiều quá. Mẹ tôi ngày trước, ba tôi vắng biền biệt mà vẫn đi làm, nuôi đến 3 đứa con rất ổn đấy thôi. Vậy mà cuộc sống hiện đại, có vật chất đầy đủ vậy mà vợ tôi còn luôn miệng than vãn và chê trách chồng. Thật sự tôi rất mệt mỏi.

Tôi rất mệt mỏi trước những lời trách móc, than vãn của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm, có công việc ổn định và 1 căn nhà nho nhỏ của riêng mình. So với nhiều người, cuộc sống của chúng tôi như vậy đã rất tốt rồi. Thời gian đầu, tôi rất hạnh phúc, sung sướng vì có vợ lo toan mọi thứ. Đi làm về, nhà cửa tinh tươm, cơm canh nóng sốt đợi sẵn. Nhưng quãng thời gian đó không kéo dài được lâu. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi cô ấy mang thai.