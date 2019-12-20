Tâm sự đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Tôi không muốn mất đi những gì mình đã cố gắng vun đắp

Tâm sự gia đình 20/12/2019 10:47

Tôi nghĩ rằng con người ai cũng có những sai lầm, quan trọng là biết hối lỗi, quay đầu. Những ông chồng ngoại tình, đôi khi cũng cần được tha thứ và bao dung để trở nên tốt hơn, trân trọng gia đình nhiều hơn.

Khi chồng ngoại tình, người phụ nữ nào cũng cảm thấy đau đớn, khổ tâm. Quyết định buông tay hay tha thứ cho chồng ngoại tình đều rất khó khăn và dằn vặt. Tôi cũng đã rơi vào những ngày tháng đứng giữa hai sự lựa chọn: Đi hay ở lại. Nhưng rồi, cuối cùng tôi chọn tha thứ và ở lại căn nhà này. Gia đình này, mái ấm này với tôi vẫn còn rất quan trọng và tôi không muốn mất đi những gì mình đã cố gắng vun đắp hơn 10 năm trời.

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Chồng ngoại tình, tôi dằn vặt bản thân tự hỏi nên đi hay ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là một người đàn ông rất đỗi bình thường. Cũng như những người đàn ông khác, anh cũng có 1 vài thói xấu như hay nhậu nhẹt, thỉnh thoảng vô tâm. Nhưng tôi nghĩ rằng, con người có ai mà hoàn hảo đâu chứ. Miễn là vợ chồng, con cái thương yêu nhau như hiện tại là được rồi. Cưới nhau 10 năm, tôi luôn bằng lòng với những gì mình đang có.

Nhưng đau lòng thay, trong một lần giặt quần áo, tôi phát hiện ra 1 hóa đơn rất lạ trong túi quần chồng. Anh đi hát, đi nhậu nhưng ngoài tiền ăn, tiền bia còn nhiều khoản tiền mập mờ khác phải thanh toán. Giác quan của phụ nữ mách bảo tôi chồng đi ăn vụng. Và tôi lén kiểm tra điện thoại chồng. Trong đó còn rất nhiều tin nhắn với đám bạn nhậu của anh. Tôi trào nước mắt khi biết rằng trên bàn nhậu của họ còn có những cô em tươi mát, trẻ đẹp. Và chồng tôi sau cuộc nhậu ấy đã qua đêm với một trong số đó.

Tôi đau khổ, uất nghẹn. Tôi chua chát khi nghĩ đến chồng. Tôi vun vén, lo toan, hết lòng hết dạ vì gia đình vậy mà chồng lại lén lút phản bội sau lưng. Khi bị tôi hỏi, chồng không chối mà thành thật khai nhận. Anh bảo rằng đi ăn nhậu với bạn, bị rủ rê nên mới như thế. Anh thề thốt rằng đó là lần đầu tiên anh làm điều có lỗi với tôi. Anh mong tôi tha thứ…

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Tôi không muốn đánh mất đi mái ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đem chuyện này kể với đám bạn thân. Người thì tặc lưỡi bảo rằng tôi đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của đàn ông ngoại tình, chả có người đàn ông nào đi ăn vụng khi bị phát hiện lại không tỏ ra hối hận cả. Người thì bảo đó là chuyện quá bình thường, bởi đàn ông bây giờ ai cũng như thế cả. Người thì khuyên tôi ly hôn, lựa chọn cho mình một con đường khác. Sống với chồng ngoại tình, sớm hay muộn cũng sẽ lại đau thêm lần nữa thôi…

Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi thức hàng đêm để suy nghĩ. Tôi rất đau đớn và khổ tâm nhưng không muốn 10 năm trời cố gắng của mình bị đổ sông đổ biển. Ngoài chuyện ăn vụng vừa rồi, chồng tôi vẫn là người chồng tốt, vẫn biết thương con, làm chỗ dựa cho cả gia đình… Thôi thì, cho chồng một cơ hội, cho gia đình này một cơ hội. Tôi làm mẹ, không muốn đánh mất đi của con một mái ấm gia đình. Tôi nói với chồng rằng tôi tha thứ cho anh.

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Đôi khi, đàn ông cần biết sai để trở nên đúng - Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyện đó, chồng tôi thay đổi hẳn. Biết mình có lỗi nên ra sức bù đắp, chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh bớt ăn nhậu hơn, về nhà sớm phụ tôi việc nhà. Tôi nghĩ rằng con người ai cũng có những sai lầm, quan trọng là biết hối lỗi, quay đầu. Đàn ông ngoại tình, đôi khi cũng cần được tha thứ và bao dung để trở nên tốt hơn, trân trọng gia đình nhiều hơn. Tôi thấy mình làm đúng khi đã tha thứ cho chồng.

Đàn ông nông cạn nhất khi coi rẻ vợ con của mình

Đàn ông nông cạn nhất khi coi rẻ vợ con của mình

Rốt cuộc, người vợ anh ta coi rẻ lại chính là người ở lại sau những mất mát, khốn cùng. Chỉ đến khi tay trắng, đàn ông nông cạn mới hiểu rằng sai lầm nhất chính là coi rẻ tình thân, gia đình.

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