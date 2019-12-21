Không phải đánh ghen, đây mới là cách đàn bà khôn ngoan ứng xử khi chồng ngoại tình

Tâm sự gia đình 21/12/2019 11:06

Đàn bà hơn thua nhau ở cách ứng xử khi chồng ngoại tình. Chuyện đó là chuyện của gia đình, đừng đem nói trên mạng xã hội, bêu riếu chồng khắp mọi nơi từ bạn bè, công ty cho đến họ hàng...

Khi chồng ngoại tình, người phụ nữ nào không đau đớn, uất nghẹn? Khi cơn hờn ghen, đau khổ bùng phát, người phụ nữ có thể làm những việc mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến. Nhiều người phụ nữ lồng lộn đánh ghen, xé quần áo, rạch mặt… Giây phút đó, họ chỉ muốn làm dịu đi nỗi đau trong lòng chứ chẳng suy nghĩ được sâu xa.

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Chồng ngoại tình, người phụ nữ nào cũng đau đớn và khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đánh ghen thường có 2 mục đích: Hoặc là đánh cho hả lòng hả dạ rồi ly hôn, 2 là cho người đàn bà kia sợ hãi mà tránh xa chồng mình. Nhưng đàn bà muốn bỏ chồng thì đánh làm gì cho bẩn tay hạng đàn bà thấp kém đó? Cách khôn ngoan là hãy ngẩng cao đầu mà rời bỏ người chồng bội bạc. Hãy nhường người chồng bạc bẽo hơn vôi ấy cho ả đàn bà kia. Đàn ông tham lam đi kèm với đàn bà lẳng lơ, rồi 2 con người đó sớm hay muộn cũng gánh chịu hậu quả cho những việc làm sai trái của mình.

Còn với mục đích đánh ghen để chồng quay về thì đàn bà càng đánh càng đẩy chồng đi xa. Bởi đôi khi đàn ông ngoại tình chỉ là mua vui, “ăn bánh trả tiền”. Ngoại tình chỉ là chuyện nên để trong nhà, vậy mà người vợ làm ầm ĩ, đánh ghen, rêu rao cho người khác thấy về tội lỗi của chồng. Đàn ông vốn dĩ không muốn bỏ vợ nhưng khi vợ đẩy mọi chuyện đi quá xa thì chẳng còn muốn quay về nữa. Vậy phải chăng, đàn bà đánh ghen là công cốc rồi sao?

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Đừng đánh ghen hạng đàn bà thấp kém đó làm gì cho bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

Thử ngẫm mà xem, phụ nữ ngày thường hy sinh, dịu dàng, hết lòng hết dạ vì gia đình mà chẳng giữ chân được người chồng ấy thì hùng hổ đánh ghen để làm gì? Khi đánh ghen, chính là lúc phô bày sự xấu xí nhất của một người phụ nữ. Chẳng đẹp đẽ gì hình ảnh một người phụ nữ hùng hổ xắn tay áo, quát nạt, hò hét, lao vào cầu cấu người khác… Chính phụ nữ đã làm méo mó và xấu đi hình ảnh của mình.

Có 2 lựa chọn cho người phụ nữ khi chồng ngoại tình: Ký vào lá đơn ly hôn hoặc tha thứ cho chồng quay về. Người đời dĩ nhiên khen chê, nhiều ý kiến, thậm chí đưa ra lời khuyên cho người trong cuộc. Nhưng phụ nữ hãy gạt ngoài tai mà nghe theo trái tim của mình. Ly hôn đôi khi không phải mạnh mẽ, và tha thứ cho chồng ngoại tình không phải lúc nào cũng là nhu nhược, yếu đuối. Chỉ có người phụ nữ mới hiểu bản thân mình cần gì mà thôi.

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Chuyện chồng ngoại tình nên và chỉ nên là chuyện trong gia đình, phụ nữ đừng đem kể khắp mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Việc chồng ngoại tình chính là phép thử cho “sức đề kháng” của đàn bà trong cuộc đời. Đàn bà hơn thua nhau chính là ở cách ứng xử khi chồng phản bội. Hùng hổ đánh ghen, làm um sùm mọi chuyện sẽ chẳng giải quyết được gì. Chuyện ngoại tình nên và chỉ nên là chuyện của gia đình, đừng đem nó lên nói trên mạng xã hội, bêu rếu chồng khắp mọi nơi… Bởi “già néo đứt dây”, đàn ông bị vợ đẩy vào đường cùng thường chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Cảm xúc thái quá, đôi khi lại phản tác dụng. Người đàn bà khôn ngoan luôn bình tâm, suy nghĩ thật kĩ tìm ra lựa chọn đúng đắn khi chồng ngoại tình.

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