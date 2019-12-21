Gửi đàn ông ngoại tình: Vợ thì chỉ có một, còn nhân tình thì đầy đường

Tâm sự gia đình 21/12/2019 11:01

Những người đàn ông ngoại tình đánh đổi mái ấm, gia đình, một người vợ tào khang để đổi lấy những phút giây thể xác tầm thường. Thế nhưng, nhân tình đem đến cho họ điều gì tốt đẹp?

Đàn ông ngoại tình thường đặt vợ của mình lên bàn cân so sánh với những người đàn bà ngoài kia. Và dĩ nhiên, người đẹp nhất, dịu dàng nhất, giỏi chiều chuộng và ngọt ngào nhất không bao giờ là vợ mình. Nhiều người đàn ông còn tự hào rằng: “Không có vợ thì có người khác!”. Nhưng đàn ông ngoại tình à, không bao giờ anh tìm được người phụ nữ nào thủy chung, sắt son như vợ của mình trên đời này nữa.

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Với đàn ông ngoại tình, nhân tình luôn ngọt ngào, dịu dàng hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bây giờ ngoại tình dễ dàng lắm. Xã hội hiện đại kéo theo muôn vàn dịch vụ phục vụ cho thú vui đàn ông nên đôi khi việc “mua vui” dễ dàng như mua một cái bánh, uống một ly nước mát ven đường. Đàn ông dễ dàng qua đêm với một người phụ nữ mà chẳng cần biết họ là ai, xuất thân, tuổi tác... Và ngoài kia, cũng có biết bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng ngã vào lòng anh, dạ thưa ngọt ngào miễn là anh không tiếc tiền cho họ.

Đàn ông nhiều tiền lại càng muốn có nhiều người phụ nữ bên mình. Và họ nghĩ điều đó là xứng đáng. Ngoại tình là tội lỗi, trong khi nhiều người muốn giấu giếm đi thì ngược lại rất nhiều người đàn ông thường khoe khoang chiến tích của mình. Nhiều người đàn ông suy nghĩ thiển cận rằng đàn ông càng có nhiều phụ nữ thì càng bản lĩnh và chứng tỏ được phong độ của bản thân. Nhưng đàn ông à, càng sống theo bản năng, càng có nhiều phụ nữ đi qua trong cuộc đời thì chỉ càng chứng minh anh là một kẻ tầm thường và sống theo bản năng mà thôi.

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Nhân tình chẳng đem đến cho đàn ông điều gì tốt đẹp cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đôi khi có cái nhìn sai lầm về nhân tình. Cô ấy dành tình yêu cho mình. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn am hiểu tâm lý, biết mình cần gì và muốn gì. Không bao giờ đòi hỏi, than vãn, trách móc đàn ông như người vợ ở nhà. Nhưng nhân tình có tốt đẹp, có tâm lý như đàn ông tưởng? Đàn ông có bao giờ tự hỏi: Vì sao nhân tình lại luôn ngọt ngào hơn người vợ ở nhà? Bởi vì điều mà nhân tình cần chỉ là túi tiền của đàn ông. Cô ấy chẳng màng sức khỏe, xấu tốt, chẳng phiền hà khi đàn ông sa vào tật xấu nên cho dù đàn ông có làm điều gì cô ấy cũng nhoẻn miệng cười.

Vợ là người được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng, là người sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ. Là người bên cạnh anh thuở hàn vi, là người đồng hành những khi sóng gió. Khi anh hoạn nạn khó khăn, đứng trên đỉnh cao hay rớt xuống vực thẳm thì vẫn chỉ có vợ bên cạnh. Đó cũng là người lo từng viên thuốc, từng chén cháo khi anh ốm đau bệnh tật. Ngoài cái tình, người vợ ấy còn có nghĩa nữa.

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Sau lưng một người đàn ông thành công chính là bóng dáng của người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan không bao giờ đánh đổi mái ấm, gia đình, một người vợ tào khang để đổi lấy những phút giây thể xác tầm thường. Họ hiểu rằng nhân tình chẳng đem đến cho mình điều gì tốt đẹp cả. Sau lưng một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của vợ. Và chắc chắn, sau lưng của một người đàn ông thất bại chính là bóng dáng của người đàn bà thứ 2. Cô ta không bao giờ góp một giọt mồ hôi, hay bỏ chút công sức nào cho sự nghiệp của anh nhưng sẽ vét của anh đến đồng tiền cuối cùng. Những ông chồng ngoại tình chính là những kẻ nông cạn và thiển cận nhất.

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