Đàn bà đừng giữ chồng nữa, hãy gìn giữ thanh xuân của mình đi

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao giờ xem chồng là tất cả những gì mình có và bản thân làm mọi thứ chỉ để vui lòng chồng. Thay vì tìm cách giữ chồng thì hãy gìn giữ nhan sắc, chăm chỉ kiếm tiền.

Có nhiều phụ nữ rất sợ mất chồng và tìm mọi cách để giữ chân chồng. Họ lo sợ một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung ngoài kia sẽ cướp mất chồng mình. Họ sợ chồng chán chồng chê nên ra sức học hỏi những bí quyết giữ chồng. Thậm chí, vì sợ sự già nua của tuổi tác làm nguyên nhân chồng thay lòng nên nhiều phụ nữ không ngại đau đớn và tốn tiền bạc đi sửa mũi, căng da, phẫu thuật thẩm mỹ… Tất cả những điều đó hòng giữ trái tim của một người đàn ông bên mình. Nhiều phụ nữ lo sợ chồng sẽ thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet Làm sao để trói chân được chồng? Đa phần các ý kiến đều cho rằng phụ nữ cần phải biết thay đổi. Đừng nhăn nhó, than vãn, nặng nhẹ với chồng. Hãy cười tươi như những đóa hoa, miệng lúc nào cũng thốt ra những lời mật ngọt. Rằng phụ nữ hãy nấu ăn ngon như đầu bếp, phải ngoan ngoãn biết dạ thưa nhưng trên giường phải thật hư hỏng… Đàn bà, bao nhiêu bổn phận phải gánh trên lưng, cuộc sống mệt nhoài phải nhọc lòng đi giữ chồng thì có phải quá sức hay không?

Chỉ có phụ nữ dại mới tìm cách giữ chồng. Còn đàn bà khôn ngoan dửng dưng như không. Bởi họ hiểu rằng, đàn ông chẳng phải là một món đồ có thể giữ mãi. Lòng dạ là của đàn ông, họ đã muốn thay đổi thì đàn bà làm sao giữ nổi? Thay vì sợ hãi chồng thay đổi, tìm mọi cách giữ chồng thì đàn bà hãy chăm chỉ kiếm tiền và yêu thương bản thân mình. Trở thành một người phụ nữ tự tin, xinh đẹp vì chính mình chứ chẳng phải vì ai cả. Đàn bà càng phụ thuộc kinh tế thì càng sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet Có một sự thật rằng, đàn bà sợ mất chồng - khi và chỉ khi trong tay mình chẳng có gì cả. Họ cảm thấy tự ti và thua kém. Họ mặc cảm khi so sánh bản thân với những người phụ nữ ngoài kia. Đàn bà phụ thuộc về kinh tế thì càng sợ mất chồng, càng điên cuồng tìm mọi cách giữ chồng. Họ yếu đuối trong cảm xúc và không làm chủ được cuộc đời mình!

Cứ mãi tìm cách giữ chồng, đàn bà sống trong cảm giác bất an và mất niềm vui cuộc sống. Họ không nhận ra bản thân mình đã phụ thuộc vào chồng quá nhiều, nhất là về cảm xúc. Chồng thương yêu thì sung sướng, chồng hờ hững thì khổ tâm. Và những người phụ nữ này, nếu chẳng may chồng ngoại tình, phản bội thật thì họ sẽ đau khổ vô cùng và khó lường gượng dậy được. Chỉ khi thoát ra khỏi cái bóng của chồng, phụ nữ mới có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao giờ xem chồng là tất cả những gì mình có và bản thân làm mọi thứ chỉ để vui lòng chồng. Thay vì giữ chồng thì hãy gìn giữ nhan sắc, chăm chỉ kiếm tiền. Phụ nữ làm đẹp, nấu ăn ngon, chăm chút bản thân vì yêu thương chính mình chứ chẳng phải vì để giữ chồng. Chỉ có thoát ra khỏi cái bóng của chồng, phụ nữ mới hạnh phúc được.

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