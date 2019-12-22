Đàn bà đừng giữ chồng nữa, hãy gìn giữ thanh xuân của mình đi

Phụ nữ yêu 22/12/2019 07:37

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao giờ xem chồng là tất cả những gì mình có và bản thân làm mọi thứ chỉ để vui lòng chồng. Thay vì tìm cách giữ chồng thì hãy gìn giữ nhan sắc, chăm chỉ kiếm tiền.

Có nhiều phụ nữ rất sợ mất chồng và tìm mọi cách để giữ chân chồng. Họ lo sợ một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung ngoài kia sẽ cướp mất chồng mình. Họ sợ chồng chán chồng chê nên ra sức học hỏi những bí quyết giữ chồng. Thậm chí, vì sợ sự già nua của tuổi tác làm nguyên nhân chồng thay lòng nên nhiều phụ nữ không ngại đau đớn và tốn tiền bạc đi sửa mũi, căng da, phẫu thuật thẩm mỹ… Tất cả những điều đó hòng giữ trái tim của một người đàn ông bên mình.

cach giu chong 1
Nhiều phụ nữ lo sợ chồng sẽ thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Làm sao để trói chân được chồng? Đa phần các ý kiến đều cho rằng phụ nữ cần phải biết thay đổi. Đừng nhăn nhó, than vãn, nặng nhẹ với chồng. Hãy cười tươi như những đóa hoa, miệng lúc nào cũng thốt ra những lời mật ngọt. Rằng phụ nữ hãy nấu ăn ngon như đầu bếp, phải ngoan ngoãn biết dạ thưa nhưng trên giường phải thật hư hỏng… Đàn bà, bao nhiêu bổn phận phải gánh trên lưng, cuộc sống mệt nhoài phải nhọc lòng đi giữ chồng thì có phải quá sức hay không?

Chỉ có phụ nữ dại mới tìm cách giữ chồng. Còn đàn bà khôn ngoan dửng dưng như không. Bởi họ hiểu rằng, đàn ông chẳng phải là một món đồ có thể giữ mãi. Lòng dạ là của đàn ông, họ đã muốn thay đổi thì đàn bà làm sao giữ nổi? Thay vì sợ hãi chồng thay đổi, tìm mọi cách giữ chồng thì đàn bà hãy chăm chỉ kiếm tiền và yêu thương bản thân mình. Trở thành một người phụ nữ tự tin, xinh đẹp vì chính mình chứ chẳng phải vì ai cả.

cach giu chong 2
Đàn bà càng phụ thuộc kinh tế thì càng sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có một sự thật rằng, đàn bà sợ mất chồng - khi và chỉ khi trong tay mình chẳng có gì cả. Họ cảm thấy tự ti và thua kém. Họ mặc cảm khi so sánh bản thân với những người phụ nữ ngoài kia. Đàn bà phụ thuộc về kinh tế thì càng sợ mất chồng, càng điên cuồng tìm mọi cách giữ chồng. Họ yếu đuối trong cảm xúc và không làm chủ được cuộc đời mình!

Cứ mãi tìm cách giữ chồng, đàn bà sống trong cảm giác bất an và mất niềm vui cuộc sống. Họ không nhận ra bản thân mình đã phụ thuộc vào chồng quá nhiều, nhất là về cảm xúc. Chồng thương yêu thì sung sướng, chồng hờ hững thì khổ tâm. Và những người phụ nữ này, nếu chẳng may chồng ngoại tình, phản bội thật thì họ sẽ đau khổ vô cùng và khó lường gượng dậy được.

cach giu chong 3
Chỉ khi thoát ra khỏi cái bóng của chồng, phụ nữ mới có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao giờ xem chồng là tất cả những gì mình có và bản thân làm mọi thứ chỉ để vui lòng chồng. Thay vì giữ chồng thì hãy gìn giữ nhan sắc, chăm chỉ kiếm tiền. Phụ nữ làm đẹp, nấu ăn ngon, chăm chút bản thân vì yêu thương chính mình chứ chẳng phải vì để giữ chồng. Chỉ có thoát ra khỏi cái bóng của chồng, phụ nữ mới hạnh phúc được.

Gửi đàn ông ngoại tình: Vợ thì chỉ có một, còn nhân tình thì đầy đường

Gửi đàn ông ngoại tình: Vợ thì chỉ có một, còn nhân tình thì đầy đường

Những người đàn ông ngoại tình đánh đổi mái ấm, gia đình, một người vợ tào khang để đổi lấy những phút giây thể xác tầm thường. Thế nhưng, nhân tình đem đến cho họ điều gì tốt đẹp?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà giữ chồng đàn bà khôn ngoan bí quyết giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này